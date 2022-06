Marché des allogreffes du pied et de la cheville en Asie-Pacifique par type, analyse, tendances, principaux fabricants, part, croissance, statistiques, opportunités et prévisions

Un rapport de recherche mondial sur le marché des allogreffes du pied et de la cheville en Asie-Pacifique utilise le modèle des cinq forces de Porter pour comprendre une industrie en analysant cinq critères différents et le niveau de puissance, de menace ou de rivalité dans chaque domaine. Ces cinq critères incluent la rivalité concurrentielle, la menace de nouveaux entrants, la menace de substitution, la puissance de l’acheteur, la puissance du fournisseur. Alors que l’analyse SWOT (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) est utilisée pour examiner les forces, les faiblesses et les opportunités et menaces externes au sein du marché. Une analyse SWOT incluse dans le rapport crédible sur le marché des allogreffes du pied et de la cheville en Asie-Pacifique met en évidence les domaines directs d’opportunité que l’entreprise peut continuer, développer, se concentrer et travailler pour surmonter.

Le marché des allogreffes du pied et de la cheville en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’Asie-Pacifique est en croissance avec un TCAC de 8,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 256,59 millions USD d’ici 2029 contre 135,71 millions USD en 2021. Prévalence croissante des maladies orthopédiques et des troubles du pied et de la cheville, ainsi que l’augmentation de la commercialisation continue des et l’augmentation de la population gériatrique ; sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les coûts associés engendrés aux dispositifs d’allogreffe du pied et de la cheville et le manque d’éducation et de formation formelles peuvent entraver la croissance future du marché des allogreffes du pied et de la cheville. Les partenariats et les acquisitions par les principaux du marché constituent une opportunité pour la croissance du marché des allogreffes du pied et de la cheville.

Portée du marché des allogreffes du pied et de la cheville et taille du marché

Le marché des allogreffes du pied et de la cheville est segmenté en fonction du type de produit, du type de chirurgie, de la procédure et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

type de produit

Coins d’allogreffe

Allogreffe Tendons

Matrice dermique acellulaire allogreffe

Matrice d’allogreffe de cartilage

Allogreffes de peau

Membranes amniotiques

Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en coins d’allogreffe, tendons d’allogreffe, matrice dermique acellulaire d’allogreffe, matrice d’allogreffe de cartilage, allogreffes de peau, membranes amniotiques.

Type de chirurgie

Reconstruction orthopédique

Restauration du cartilage

Réparation des tendons et ligaments des tissus mous

Les soins des plaies

Sur la base du type de chirurgie, le marché est segmenté en reconstruction orthopédique, restauration du cartilage, réparation des tendons et des ligaments des tissus mous, soins des plaies.

Procédure

Procédures au milieu du pied

Procédures de l’arrière-pied

Sur la base de la procédure, le marché est segmenté en procédures au milieu du pied et en procédures à l’arrière-pied.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques orthopédiques

Centres de chirurgie ambulatoire

Instituts universitaires et de recherche

Autres utilisateurs finaux

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, cliniques orthopédiques, centres de chirurgie ambulatoire, instituts et universitaires de recherche, autres utilisateurs finaux.

Dynamique du marché des allogreffes du pied et de la cheville

Population gériatrique croissante

La population gériatrique est plus sujette aux affections conduisant à la fragilité des os et des articulations. Chez ces patients, des allogreffes sont utilisées dans la procédure pour leur fournir des avantages immédiats et efficaces associés à leur corps.

Augmentation de l’incidence des troubles musculo -squelettiques

Les troubles musculo-squelettiques comprennent les fractures associées à la fragilité osseuse, l’arthrose, les blessures et les affections inflammatoires systémiques telles que la polyarthrite rhumatoïde. Des allogreffes ont été utilisées pour corriger ces déformations ou combler des défauts osseux secondaires à des traumatismes, des lésions ostéochondrales ou des arthrodèses intercalaires.

Retenue

Directives réglementaires strictes

Les allogreffes sont réglementées par une structure de lois, de règles et de réglementations étendues et complexes pour les protéger de leur utilisation dans tout traitement potentiellement nocif. La nécessité de politiques et de réglementations de confidentialité plus strictes a limité la croissance de ce marché

Occasion

Augmentation des politiques de remboursement

On pense généralement que l’augmentation de la couverture sanitaire universelle (CSU) améliore l’accessibilité des patients aux systèmes de santé. De plus, plusieurs organismes ont mis en place des politiques de remboursement. Les programmes politiques qui aident à couvrir les besoins de santé de la population devraient créer une opportunité importante pour le marché.

Défi

Manque de sensibilisation aux solutions pour le pied et la cheville

Un grand nombre de personnes souffrent de cas de pieds et de chevilles dans les pays sous-développés. Ces cas ont tendance à être négligés ou mal gérés, car l’orthopédie de la cheville ne s’est pas encore imposée comme la spécialité de l’orthopédie dans les pays en développement. De plus, le manque de connaissances sur la disponibilité des solutions pour le pied et la cheville dans la société ainsi que dans la population médicale constitue un défi majeur pour le marché.

Le rapport sur le marché des allogreffes du pied et de la cheville fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de produits de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements, les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un briefing d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Impact post-COVID-19 sur le marché des allogreffes du pied et de la cheville

Le COVID-19 a entraîné une augmentation substantielle de la demande de fournitures médicales de la part des professionnels de la santé et du grand public par mesure de précaution. Les fabricants de ces articles ont la possibilité de profiter de la demande accrue de fournitures médicales en assurant un approvisionnement régulier en équipements de protection individuelle sur le marché. Le COVID-19 devrait avoir un impact important sur le marché des allogreffes pour les pieds et les chevilles.

Analyse au niveau du pays du marché des allogreffes du pied et de la cheville

Le marché des allogreffes du pied et de la cheville est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par type de produit, type de chirurgie, procédure et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des allogreffes du pied et de la cheville sont la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

En 2022, l’Asie-Pacifique domine en raison de l’augmentation de la population gériatrique. La Chine devrait croître en raison de l’augmentation de la commercialisation continue des produits.

La section paie du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques d’Asie-Pacifique et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Le marché des allogreffes du pied et de la cheville vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de pays dans l’industrie du marché des allogreffes du pied et de la cheville chaque. De plus, il fournit des informations détaillées sur les ventes du marché des allogreffes du pied et de la cheville, l’impact des scénarios et les paramètres de tendance concernant le marché des allogreffes du pied et de la cheville. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Allogreffes du pied et de la cheville

Le paysage concurrentiel du marché des allogreffes du pied et de la cheville fournit des détails par un concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production , les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, la dominance des applications, la courbe de la ligne de vie technologique . Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société concernant le marché des allogreffes du pied et de la cheville.

Les principales entreprises présentes sur le marché des allogreffes de pied et de cheville sont CONMED Corporation (États-Unis), Wright Medical Group NV (États-Unis), Arthrex (États-Unis), Integra LifeSciences (États-Unis), Smith+ Neveu (Royaume-Uni), Zimmer Biomet (États-Unis). ), AlloSource (États-Unis), Amniox Medical, Inc. (États-Unis), RTI Surgical Holdings, Inc. (États-Unis), JRF Ortho (États-Unis), Bone Bank Allografts (États-Unis), Smith & Neveu. (Royaume-Uni), Paragon 28 (États-Unis), Bioventus, (États-Unis), NVision Biomedical Technologies (États-Unis), DePuy Synthes Companies (États-Unis) et autres.

Méthodologie de la recherche

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. De plus, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de la part de l’Asie-Pacifique par rapport à la région et la part des fournisseurs. Veuillez demander l’appel d’un analyste en cas d’enquête supplémentaire.