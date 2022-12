Marché des alliages de magnésium au Moyen-Orient et en Afrique – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029 || Luxfer MEL Technologies, Shandong Feixian County Yinguang Magnesium Industry Co. Ltd

Marché des alliages de magnésium au Moyen-Orient et en Afrique – Tendances de l'industrie et prévisions jusqu'en 2029

Le rapport sur le marché des alliages de magnésium au Moyen-Orient et en Afrique contient des données vitales qui fournissent des prévisions futures et une analyse détaillée aux niveaux mondial et régional. Ce rapport évalue les hauts et les bas estimés du rapport d’analyse de l’industrie de la valeur du TCAC pour une période de prévision spécifique, les moteurs du marché, les contraintes du marché et les stratégies concurrentielles qu’il peut poser pour l’industrie à l’avenir, et comment localiser mieux une marque particulière. adopter pour prospérer dans ce marché en évolution rapide.

Le rapport sur les alliages de magnésium essentiels au Moyen-Orient et en Afrique contient des perspectives et des informations sans fin sur les définitions, les classifications, les applications et les actions du marché, et explique également les moteurs et les contraintes du marché sur la base de l’analyse SWOT. La recherche sur la segmentation du marché couvre la recherche et l’analyse basées sur de nombreux segments de marché et d’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Les aspects essentiels de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives d’avenir de l’industrie. Les entreprises peuvent certainement prédire une réduction du risque d’échec avec le rapport d’étude de marché sur les dispositifs contraceptifs.

Taille et analyse du marché des alliages de magnésium au Moyen-Orient et en Afrique

L’utilisation croissante d’alliages de magnésium dans l’industrie automobile devrait stimuler la croissance du marché et la demande du marché des alliages de magnésium au Moyen-Orient et en Afrique. Cependant, les principaux obstacles à l’expansion de ce marché sont l’incertitude du prix du magnésium et les problèmes de soudabilité et de résistance à la corrosion.

Ces alliages de magnésium du Moyen-Orient et d’Afrique sont principalement utilisés dans les automobiles et les transports, les boîtes de vitesses, les poutres IP et avant, les boîtiers de colonne de direction et d’airbag conducteur, les volants, les cadres de siège et les couvercles de réservoir de carburant. Data Bridge Market Research analyse que le marché des alliages de magnésium au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 135 675,38 000 $ d’ici 2029, avec un TCAC de 3,9 % au cours de la période de prévision. Le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la production et de la consommation et un scénario de chaîne climatique.

MÉTRIQUES DE RAPPORTS DÉTAILS période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers d’USD, volumes en tonnes segments couverts Par produit (alliage coulé et alliage corroyé), application (automobile et transport, aérospatiale et défense, électronique, outils électriques et autres). Pays couverts Afrique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël et reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Luxfer MEL Technologies, Shandong Feixian County Yinguang Magnesium Industry Co. Ltd. Ltd., Regal-Mg, US Magnesium LLC, Namoalloy, Dead Sea Magnesium, DSM, Amacor, Dynacast, RIMA INDUSTRIAL, Mag Specialties Inc., MAGONTEC Limited, Nanjing Yunhai Special Metal Co., Ltd., entre autres.

Définition du marché

Le magnésium est le matériau structurel le plus léger avec une densité de 1,74 g/cm3, et l’alliage de magnésium avec du métal augmente la dureté, la coulabilité et la résistance tout en ayant un effet négligeable sur la viscosité. L’aluminium est principalement utilisé comme métal d’alliage avec le magnésium. Les alliages de magnésium ont des propriétés telles que la légèreté, la conductivité thermique, la résistance, la durabilité, la résistance à la corrosion et le fluage à haute température.

Le COVID-19 a eu un impact minimal sur le marché des alliages de magnésium au Moyen-Orient et en Afrique

La COVID-19 a touché plusieurs industries manufacturières en 2020-2021, provoquant des fermetures de lieux de travail, des perturbations des chaînes d’approvisionnement et des restrictions sur les transports. Lors de l’épidémie de COVID-19, le marché des alliages de magnésium a subi une perte importante en raison de l’arrêt de la fabrication dans les industries automobile et aérospatiale. Seuls les secteurs des fournitures médicales et des systèmes de survie ont été autorisés à fonctionner. La chaîne d’approvisionnement a également été perturbée en raison de restrictions logistiques. En conséquence, la croissance du marché des alliages de magnésium a également été entravée.

La dynamique du marché du marché des alliages de magnésium au Moyen-Orient et en Afrique comprend:

Cette section vise à comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Moteurs / opportunités face au marché des alliages de magnésium au Moyen-Orient et en Afrique

La croissance de l’utilisation des alliages de magnésium dans l’industrie automobile

L’utilisation croissante d’alliages de magnésium dans l’industrie automobile est essentielle car elle stimulera davantage le marché des alliages de magnésium au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché est stimulé par la fabrication croissante de composants conçus pour réduire le poids sans compromettre la résistance globale des véhicules et la demande croissante de capacités d’amortissement des vibrations. De plus, les alliages de magnésium offrent au véhicule résistance, légèreté, durabilité, conductivité thermique, fluage à haute température et résistance à la corrosion. En conséquence, la demande d’alliages de magnésium devrait augmenter considérablement en raison de ces caractéristiques.

Popularité croissante des alliages de magnésium dans les implants humains artificiels et les dispositifs médicaux

La popularité croissante de l’alliage de magnésium dans les implants humains artificiels et les applications croissantes du matériau dans les dispositifs médicaux sont susceptibles d’alimenter la croissance de l’industrie. Les fabricants de dispositifs médicaux et d’implants utilisent principalement des alliages de magnésium en raison de leur faible densité. Les alliages de magnésium sont utilisés dans la fabrication d’équipements médicaux portables et de fauteuils roulants en raison de leur légèreté.

A la recherche de ces avantages, plusieurs fabricants de dispositifs médicaux et d’implants ont commencé à utiliser les alliages de magnésium comme matériau important dans leurs productions.

Applications accrues du matériau dans les industries de l’aérospatiale et de la défense

La creciente demanda de componentes ligeros en el sector aeroespacial y de defensa es un factor clave del mercado de aleaciones de magnesio de Oriente Medio y África. Las aleaciones de magnesio se utilizan en la fabricación de carcasas de transmisión de helicópteros, motores de aeronaves, carcasas de cajas de cambios, motores de turbina, bastidores de ventiladores de motores a reacción, naves espaciales y misiles. Por lo tanto, se prevé que el aumento del gasto en el sector de la defensa y la demanda de nuevos aviones comerciales sigan siendo factores clave que impulsen el crecimiento del mercado de aleaciones de magnesio de Oriente Medio y África.

Por ejemplo:

En 2019, el gobierno de EE. UU. propuso un presupuesto de USD 686 mil millones para el Departamento de Defensa. Las inversiones clave del presupuesto en aviones incluyeron 77 F-35 Joint Strike Fighters, 10 P-8A Aircraft y 15 KC-46 Tanker Replacements

En 2019, según un estudio publicado por Boeing, es probable que América del Norte tenga 9130 entregas de aviones nuevos para 2038, la segunda más alta después de Asia-Pacífico. Además, se proyecta que la preferencia por vehículos de bajo consumo de combustible impulsará el uso de dichos materiales livianos, lo que aumentará la demanda de productos de aleaciones de magnesio.

Introducción de nuevos procesos como el tixomoldeo y el nuevo reofundido

La fundición de componentes de alta resistencia, tracción y herméticos a bajo costo introduce aleaciones de magnesio en aplicaciones hidráulicas y estructurales. Se ha llevado a cabo mucho trabajo de desarrollo en los componentes de fundición a temperaturas inferiores a las de los líquidos, en estado semisólido o en una forma que contiene una cantidad significativa de sólido. Por lo tanto, todos estos procesos recientemente desarrollados que ofrecen ventajas en el procesamiento de aleaciones de magnesio brindarán oportunidades lucrativas para el crecimiento y desarrollo del mercado de aleaciones de magnesio de Medio Oriente y África.

Este completo informe proporciona:

Mejorar las decisiones estratégicas

Investigación, presentación y soporte del plan de negocios.

Mostrar oportunidades de mercados emergentes para atraer la atención

Mejor conocimiento de la industria.

Proporciona la información más reciente sobre desarrollos importantes del mercado.

Desarrollar una estrategia de crecimiento inteligente.

Construir conocimiento técnico

Descripción de las tendencias de uso

Mejore el análisis de la competencia

Al proporcionar un análisis de riesgos, puede evitar las trampas que pueden crear otras empresas.

En última instancia, puede maximizar la rentabilidad de su negocio.

Metodología de Investigación: Mercado Aleaciones de magnesio de Oriente Medio y África

La recopilación de datos y el análisis del año base se realizan utilizando módulos de recopilación de datos con muestras de gran tamaño. La etapa incluye la obtención de información de mercado o datos relacionados a través de diversas fuentes y estrategias. Incluye examinar y planificar todos los datos adquiridos del avance pasado. Asimismo, envuelve el examen de las inconsistencias de información observadas en diferentes fuentes de información. Los datos de mercado se analizan y estiman utilizando modelos coherentes y estadísticos de mercado. Además, el análisis de cuota de mercado y el análisis de tendencias clave son los principales factores de éxito en el informe de mercado. Para saber más, solicite una llamada de analista o despliegue su consulta.

La metodología de investigación clave utilizada por el equipo de investigación de DBMR es la triangulación de datos, que implica la extracción de datos, el análisis del impacto de las variables de datos en el mercado y la validación primaria (expertos de la industria). Aparte de esto, los modelos de datos incluyen la cuadrícula de posicionamiento del proveedor, el análisis de la línea de tiempo del mercado, la descripción general y la guía del mercado, la cuadrícula de posicionamiento de la empresa, el análisis de patentes, el análisis de precios, el análisis de participación en el mercado de la empresa, los estándares de medición, el análisis global versus regional y el de participación del proveedor. Para saber más sobre la metodología de investigación, envíe una consulta para hablar con nuestros expertos de la industria.

Algunos puntos importantes de TOC:

Capítulo 1: Aleaciones de magnesio de Oriente Medio y África Descripción general del mercado, descripción general del producto, segmentación del mercado, descripción general del mercado de las regiones, dinámica del mercado, limitaciones, oportunidades y noticias y políticas de la industria.

Capítulo 2: Aleaciones de magnesio de Oriente Medio y África Análisis de la cadena de la industria, proveedores de materias primas aguas arriba, actores principales, análisis del proceso de producción, análisis de costos, canales de mercado y principales compradores intermedios.

Capítulo 3: Análisis de valor, producción, tasa de crecimiento y análisis de precios por tipo de Aleaciones de magnesio de Oriente Medio y África.

Capítulo 4: Características aguas abajo, consumo y cuota de mercado por aplicación de Aleaciones de magnesio de Oriente Medio y África

Capítulo 5: Volumen de producción, precio, margen bruto e ingresos ($) de Aleaciones de magnesio de Oriente Medio y África por regiones.

Capítulo 6: Aleaciones de magnesio de Oriente Medio y África Producción, Consumo, Exportación e Importación por Regiones.

Capítulo 7: Aleaciones de magnesio de Oriente Medio y África Estado del mercado y análisis DAFO por regiones.

Capítulo 8: Panorama competitivo, introducción de productos, perfiles de empresas, estado de distribución de mercado por jugadores de Aleaciones de magnesio de Oriente Medio y África

Capítulo 9: Aleaciones de magnesio de Oriente Medio y África Análisis y pronóstico del mercado por tipo y aplicación.

Capítulo 10: Aleaciones de magnesio de Oriente Medio y África Análisis y previsión del mercado por regiones.

Capítulo 11: Aleaciones de magnesio de Oriente Medio y África características de la industria, factores clave, análisis FODA de nuevos entrantes, análisis de viabilidad de inversión.

Capítulo 12: Aleaciones de magnesio de Oriente Medio y África Mercado Conclusión de todo el informe.

