Marché des alliages d’aluminium à haute résistance | Taille de l’industrie, part, acteurs clés, tendances et prévisions de croissance | RIO Tinto PLC, Aluminium Bahreïn BSC, Alcoa Inc

L’attention sur les acteurs écrasants RIO Tinto PLC, Aluminium Bahrain BSC, Alcoa Inc., Hindalco Aluminium Ltd., United Company Rusal, Norsk Hydro ASA, Aluminium Corporation of China Ltd., Century Aluminium Company, China Hongqiao Group Ltd., Aleris, Kaiser Aluminium, EGA, Constellium NV, Advanced Metallurgical Group, UACJ Corporation, Federal-Mogul Holding Corporation, Dana Holding Corporation, Autoneum Holding AG, Elringklinger AG, Progress-Werk Oberkirch AG, Kobe Steel, NALCO, Precision Armament, Mitsubishi Rayon Co. Ltd., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Le marché des alliages d’aluminium à haute résistance devrait atteindre 69,65 millions USD d’ici 2027, avec une croissance du marché à un taux de 7,9% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des alliages d’aluminium à haute résistance fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

L’alliage est le mélange de deux ou plus de deux métaux. Les alliages dans lesquels l’aluminium est utilisé comme métaux principaux sont appelés alliages d’aluminium. Les autres métaux utilisés en combinaison avec l’aluminium pour fabriquer des alliages sont le cuivre, le magnésium, le manganèse, le silicium, l’étain et le zinc. Les deux classifications importantes des alliages sont les alliages corroyés et les alliages coulés. Le principal facteur déterminant de la croissance du marché est la résistance des alliages d’aluminium. Ces alliages sont utilisés dans la fabrication d’automobiles, d’avions de défense pour leur capacité à résister à la pression et à leur haute résistance.

Un autre facteur important pour la croissance du marché de l’aluminium est la recyclabilité des alliages d’aluminium. Ces alliages peuvent être recyclés et réutilisés avec la même résistance à la traction dans n’importe quelle industrie manufacturière. L’industrie automobile ainsi que l’industrie de la défense préfèrent les alliages d’aluminium pour leur résistance et leur faible poids. La demande croissante d’automobiles dans le monde entier stimulera la croissance du marché. En raison de leur résistance élevée et de leur faible poids, les alliages d’aluminium contribuent à réduire les émissions nocives des automobiles, ce qui est très utile pour l’environnement. Par conséquent, les réglementations gouvernementales sur l’utilisation des alliages d’aluminium seront un facteur d’opportunité pour la croissance du marché.

Par type d’alliage (alliages forgés et alliages coulés),

Résistance (alliages d’aluminium à haute résistance et alliages d’aluminium à très haute résistance),

Utilisateur final (automobile et transport, aérospatiale et défense, marine et autres)

Les pays couverts dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie , Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et d’Afrique (MEA).

