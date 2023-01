Marché des allergies alimentaires de 2022 à 2029, à un TCAC de 5,60 % pour atteindre 53,85 milliards USD On estime que l'augmentation de la population gériatrique facilitera l'expansion du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la population mondiale de personnes âgées était estimée à plus de 524 millions en 2010 et devrait atteindre près de 2 milliards d'ici 2050.

La taille du marché des allergies alimentaires était évaluée à 34,83 ​​milliards USD en 2021 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 53,85 milliards USD de 2022 à 2029 à un taux de croissance annuel composé ( TCAC) de 5,60 % . Le rapport de marché comprend des recherches d’experts exhaustives par l’équipe de recherche sur le marché de Data Bridge, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

La segmentation du marché la plus profonde, l’analyse systématique des principaux concurrents, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement et les informations sur les nouveaux marchés régionaux sont quelques-unes des principales caractéristiques du rapport d’étude primé sur le marché des allergies alimentaires. Dans cette analyse de marché, les stratégies marketing des principaux concurrents et des principales entreprises sont mises en évidence.

Avec cette étude, il devient plus facile de comprendre les moteurs et les contraintes les plus importants de l’industrie et comment ils affectent le marché mondial. Il fournit la valeur et la variation du TCAC (taux de croissance annuel composé) pour la période prévue sélectionnée. Une étude majeure sur le marché des allergies alimentaires offre des faits et des informations qui peuvent avoir un impact significatif sur les activités d’un client.

Dynamique du marché des allergies alimentaires

chauffeur

Forte prévalence chez les enfants

On estime que la prévalence croissante des allergies alimentaires chez les enfants stimule la croissance du marché. Les enfants, en particulier les tout-petits et les nouveau-nés, sont plus susceptibles de développer des allergies alimentaires. Le système digestif des enfants mûrit à mesure qu’ils vieillissent et leur corps absorbe moins facilement les aliments ou les ingrédients alimentaires allergènes.

Les allergies au lait, au soja, au blé et aux œufs sont souvent dépassées chez les adolescents. Les allergies aux noix et aux crustacés en particulier sont plus susceptibles de durer toute la vie. Les allergies aux arachides chez les enfants ont augmenté de 21% depuis 2010, selon une étude réalisée en 2017 par l’American College of Allergy, Asthma, and Immunology (ACAAI). Environ 2,5% des enfants aux États-Unis sont allergiques aux arachides, selon l’étude.

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

Un autre facteur important affectant le taux de croissance du marché des allergies alimentaires est l’augmentation des dépenses de santé, ce qui contribue à améliorer son infrastructure. De plus, diverses organisations gouvernementales visent à améliorer les infrastructures de santé grâce à un financement accru, ce qui influencera davantage la dynamique du marché.

augmentation de la population âgée

On estime que l'augmentation de la population gériatrique facilitera l'expansion du marché au cours de la période de prévision 2022-2029. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la population mondiale de personnes âgées était estimée à plus de 524 millions en 2010 et devrait atteindre près de 2 milliards d'ici 2050. Les personnes âgées sont plus sujettes aux allergies alimentaires en raison d'un système immunitaire affaibli, ce qui devrait en outre stimuler le taux de croissance du marché.

De plus, la multiplication des initiatives d’organisations publiques et privées de sensibilisation élargira le marché des allergies alimentaires. De plus, l’évolution des modes de vie et l’augmentation des niveaux de revenu disponible des personnes entraîneront l’expansion du marché des allergies alimentaires.

Impact du COVID-19 sur le marché des allergies alimentaires

Depuis son apparition en décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans presque tous les pays de la planète, ce qui a incité l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à le déclarer urgence de santé publique. Le COVID-19 est un nouveau coronavirus identifié comme l’agent causal des cas de pneumonie. Le virus s’est propagé rapidement dans le monde entier, tuant un grand nombre de personnes. En mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le COVID-19 était une pandémie mondiale et a recommandé des mesures strictes pour empêcher la propagation de la maladie.

Portée du marché mondial des allergies alimentaires

source de nourriture

les produits laitiers

produits de volaille

arachide

fruits de mer

autre

les symptômes

réaction allergique

la dermatite atopique

autre

diagnostic

test cutané

test sanguin

régime d’élimination

défi alimentaire oral

autre

traiter

adrénaline

immunothérapie orale

antihistaminiques

autre

utilisateur final

Hôpital

Clinique spécialisée

soins à domicile

autre

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

autre

Analyse/aperçus régionaux du marché des allergies alimentaires

Les pays couverts par le rapport sur le marché des allergies alimentaires sont:

Amérique du Nord États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et autres régions d’Amérique du Sud dans le cadre de l’amérique du sud

L’Amérique du Nord domine le marché des allergies alimentaires en raison de la prévalence croissante des allergies alimentaires dans la région. De plus, la hausse des dépenses de santé et la présence d’acteurs clés stimuleront davantage la croissance du marché.

