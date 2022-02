Marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique 2021 Demande croissante et tendances – Antos BV, V-dogs, Benevo

« Le marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie dans la région Asie-Pacifique devrait atteindre 1 781,11 millions de dollars américains d’ici 2028, contre 997,22 millions de dollars américains en 2021. Le marché devrait croître à un TCAC de 8,6 % de 2021 à 2028. »

Le rapport sur le « marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique » propose une évaluation complète du marché. Il le fait via des informations approfondies, comprenant l’évolution du marché en suivant les développements historiques et en analysant le scénario actuel et les projections futures sur la base de scénarios optimistes et probables. Chaque rapport de recherche sert de référentiel d’analyses et d’informations pour tous les aspects du marché. Comprend toutes les régions et tous les pays du monde qui affichent l’état de développement régional, y compris la taille du marché.

Principales entreprises:

YARRAH

Antos BV

V-chiens

Bénévo

Soopa Animaux

Ea sauvage

Répartition du marché Asie-Pacifique Aliments végétaliens pour animaux de compagnie par type de produit et applications:

Ce rapport segmente le marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique en fonction des types suivants :

Aliments secs

Nourriture humide

Les autres

Sur la base de l’ application , le marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique est segmenté en:

Par canal de distribution

Supermarchés et Hypermarchés

Magasins spécialisés

Vente au détail en ligne

Les autres



Méthodologie de recherche :

Le rapport sur le marché des aliments végétaliens pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique comprend des estimations de la valeur marchande et du volume. Des approches descendantes et ascendantes sont utilisées pour estimer et valider la taille du marché du marché Aliments végétaliens pour animaux de compagnie Asie-Pacifique et la taille de divers autres sous-marchés du marché dans son ensemble.

Les principaux acteurs du marché ont été identifiés grâce à des recherches secondaires et la part de marché a été déterminée par des recherches primaires et secondaires. Les répartitions et les répartitions en pourcentage sont toutes déterminées à l’aide de sources primaires secondaires et validées.

