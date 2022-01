Marché des aliments végétaliens : la taille et les tendances montrent une croissance rapide d’ici 2030 – ADM, Amy’s Kitchen, Inc., Beyond Meat, Blue Diamond Growers, Conagra, Inc. gardien, Hain Celestial

Une offre de recherche complète d’une analyse inclusive de laMarché mondial des aliments végétaliensla taille, la part, les développements récents et les tendances peuvent être consultés dans ce dernier rapport d’Absolute Markets Insights. Selon le rapport, le marché mondial des aliments végétaliens devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2021 à 2030. L’étude fournit un bref résumé et des informations approfondies sur le marché en collectant des données auprès des experts de l’industrie et de plusieurs prévalant sur le marché. En plus de cela, le rapport propose une analyse détaillée des zones géographiques et décrit le scénario concurrentiel pour aider les investisseurs, les acteurs de premier plan et les nouveaux entrants à obtenir une part majeure du marché mondial des aliments végétaliens.

Les principaux acteurs du marché présentés dans le rapport sur le marché des aliments végétaliens comprennent:ADM, Amy’s Kitchen, Inc., Beyond Meat, Blue Diamond Growers, Conagra, Inc. gardien, Hain Celestial, Hormel Foods Corporation HAPPY LITTLE PLANTS, Kellogg NA Co., Kraft Foods, Inc. BOCA, LIGHTLIFE® FOODS, INC., Marlow Foods Limited Quorn Foods, NESTLÉ Sweet Earth Foods, Smithfield Foods, Inc. Pure Farmland, THE WHITEWAVE FOODS COMPANY et Tyson Foods, Inc.

En termes de revenus, le marché mondial des aliments végétaliens était évalué à 10,66 milliards de dollars américains en 2021 et devrait atteindre 27,98 milliards d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 11,4 % sur la période de prévision. L’étude analyse le marché en termes de revenus dans toutes les grandes régions, qui ont été divisées en pays.

Un aperçu détaillé des critères d’achat et des difficultés rencontrées dans le secteur d’activité Vegan Food est également élaboré dans ce rapport. Il constitue également une large enquête sur les contraintes du marché, la structure du secteur des entreprises et le modèle commercial du marché Aliments végétaliens. Des réunions et des entretiens avec les principaux acteurs du marché ont été utilisés afin de présenter des informations primaires concernant le marché. En outre, ce rapport donne un examen complet de l’ampleur et de la portée des applications du marché dans le monde. Le rapport comprend les données entièrement examinées et évaluées des entreprises notables et leur situation sur le marché compte tenu de l’impact du Coronavirus. Les outils mesurés, y compris l’analyse SWOT, l’analyse des cinq puissances de Porter,

Segmentation du marché des aliments végétaliens :

Par type de produit

Alternatives laitières Lait Yaourt Crème Margarine Du fromage Desserts glacés Autres

Substituts de viande Saucisses Pépites Galettes Autres

Collations et repas Barres nutritionnelles et protéinées Collations aux fruits Pizza Autres



Par type de sources végétaliennes

Amande

Avoine

Soja

Anacardier

Noix de coco

Petit pois

Légumineuses

Autres

Par modèle d’entreprise

B2B

B2C

Par canal de distribution

En ligne Site Web du fabricant Sites Web de commerce électronique

Hors ligne Supermarchés et Hypermarchés Magasins spécialisés Dépanneurs Autres



Par région:

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique]

