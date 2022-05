Marché des aliments séchés à l’air 2022 Portée récente, popularité croissante et tendances émergentes sur le marché

Le rapport Air Dried Food Industry fournit un aperçu de base du marché, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse du marché Aliments séchés à l’air est fournie pour le marché international, y compris l’historique du développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des principales régions.

Le séchage à l’air est une méthode pour éliminer la teneur en humidité d’une variété de produits alimentaires afin de maximiser leur durée de conservation et de minimiser la décomposition bactérienne. Le séchage par ventilation est basé sur un postulat de déshydratation dans lequel la partie liquide est séparée au moyen d’air chauffé. Diverses techniques sont utilisées dans ce processus, telles que le séchage par micro-ondes, le séchage à l’air chaud, le séchage à l’air à double degré, etc.

Principaux acteurs clés :-Dehydrates Inc., Saraf Foods Pvt. Ltd., La Frubense, BCFoods, Inc., Nestlé S.A., ALIMENTS Lyophilisés, DMH Ingredients, Inc., HOWENIA ENTERPRISE CO., LTD., Barrifine A/S, Royal Ridge Fruit & Cold Storage LLC., BCFoods, Inc.

Les techniques de transformation des aliments non thermiques gagnent en popularité dans l’industrie des aliments biologiques grâce à leur capacité à augmenter la teneur en nutriments et à fournir des caractéristiques sensorielles exceptionnelles pour satisfaire les diverses demandes des utilisateurs finaux biologiques. Cependant, les aliments séchés à l’air ont tendance à améliorer les plats cuisinés en termes de durée de conservation plus longue, en plus de conserver la valeur nutritive du produit alimentaire. Par exemple, les baies séchées à l’air se sont avérées offrir un énorme avantage pour la santé des consommateurs et, par conséquent, ont acquis une popularité humoristique en Europe en raison de leurs caractéristiques bénéfiques, ce qui propulsera davantage le développement de l’industrie des aliments séchés à l’air sur le période projetée. L’avènement de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux d’emballage créerait des opportunités de croissance accrues, ce qui augmenterait la demande d’aliments séchés à l’air.

Le rapport met en évidence les stratégies de croissance clés adoptées par ces acteurs de l’industrie Aliments séchés à l’air, y compris des détails tels que l’aperçu financier, les produits / services offerts, les développements notables et l’analyse SWOT.

Le marché mondial des aliments séchés à l’air est segmenté en fonction de la forme, du produit et de l’application. Sur la base de la forme, le marché mondial des aliments séchés à l’air est segmenté en poudre et granulés, morceaux et flocons. Par produit, le marché des aliments séchés à l’air est classé en grains de café, fruits et légumes, viande et herbes. Sur la base de l’application, le marché mondial des aliments séchés à l’air est segmenté en commercial, domestique et autres.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des aliments séchés à l’air du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des aliments séchés à l’air dans ces régions.

