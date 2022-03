Marché des aliments pour bébés en Europe (2022-2027) | Où les participants doivent-ils se concentrer pour obtenir un retour sur investissement maximal Rapport exclusif par Business Market Insights

Le marché des bouchées pour bébés en Europe devrait atteindre 9 289,73 millions de dollars US d’ici 2027 contre 5 051,56 millions de dollars US en 2019 ; il devrait croître à un TCAC de 8,0 % de 2020 à 2027. La disponibilité d’une grande variété de bouchées pour bébés est le facteur clé qui anime le marché européen des bouchées pour bébés. La demande et la popularité des bouchées pour bébés augmentent à un rythme effarant. Ces aliments offrent une collation savoureuse et amusante pour les bébés. Lotus Bakeries Corporate Kiddylicious a présenté le NPD innovant – Kiddylicious Melty Buttons et Kiddylicious Juicy Fruit Bars. Les Melty Buttons de Kiddylicious sont de savoureux boutons de riz à base de fruits et légumes, d’excellents amuse-gueules pour les petites mains. Ils sont disponibles en framboise & betterave et banane & potiron. Comme ces aliments sont disponibles en différentes saveurs, les bébés deviennent plus enthousiastes à l’idée d’avoir de tels amuse-gueules. Les biscuits de dentition pour bébé Danalac sont les meilleurs pour les bébés en pleine croissance lorsqu’ils commencent à faire leurs dents et nécessitent progressivement plus d’aliments solides que le lait pour bébé. Ces biscuits pour bébés sont également une excellente collation et des amuse-gueules sains pour les enfants. Les biscuits de dentition pour bébé et les bouchées pour bébé sont fabriqués avec des ingrédients sains qui favorisent la croissance de l’enfant.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Groupe de héros

Petit plat

Nestlé, S.A.

Kraft-Heinz, Inc.

Le Hain Celestial Group, Inc.

Annabel Karmel Group Holdings Limited

HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG

Piccolo

Lotus Boulangeries Entreprise

Groupe laitier Dana

Les bouchées sont définies comme de petits morceaux de nourriture, qui pourraient être vus et mangés par les nourrissons et les bébés du groupe d’âge de 6 à 12 mois. Ces types de produits alimentaires sont connus pour leurs valeurs nutritionnelles et leur facilité de consommation. Ceux-ci comprennent les bouchées sucrées aromatisées aux fruits ainsi que les formes salées telles que les feuilletés, les gressins, les biscuits, les gaufrettes et autres et les bouchées à base de fruits et de légumes. Les bouchées pour bébés sont disponibles en différentes saveurs et sous forme solide et liquide. Les dernières innovations technologiques ont permis aux fabricants de repousser les limites des aliments pour bébés, dans les bouchées. L’évolution de la démographie des travailleurs, l’adoption de modes de vie modernes et l’augmentation du revenu disponible ont entraîné une augmentation de la demande d’aliments pour bébés.

La pandémie de COVID-19 a affecté les industries et les économies de divers pays en raison des fermetures, des fermetures d’entreprises et des interdictions de voyager. En Europe, selon les données récentes, la Russie a enregistré le plus grand nombre de cas de COVID. En dehors de cela, l’Espagne, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont également été durement touchés et devraient subir un coup dur économique en raison du manque de revenus de diverses industries. D’autres États membres ont mis en place des mesures drastiques et des restrictions de voyage, notamment en fermant partiellement leurs frontières. Cela devrait avoir un impact négatif sur la croissance du marché en Europe.

