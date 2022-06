Marché des aliments et boissons biologiques par production, consommation, statistiques commerciales et analyse de la croissance 2030

Report Ocean a publié le dernier rapport de recherche sur le marché Aliments et boissons biologiques . Afin de comprendre un marché de manière holistique, une variété de facteurs doivent être évalués, y compris la démographie, les cycles économiques et les exigences microéconomiques qui se rapportent précisément au marché à l’étude. En outre, l’ étude de marché sur les aliments et boissons biologiques présente un examen détaillé de l’état de l’entreprise, qui représente des moyens créatifs pour la croissance de l’entreprise, des facteurs financiers tels que la valeur de la production, les régions clés et le taux de croissance.

La taille du marché mondial des aliments et boissons biologiques était de 256,1 milliards de dollars américains en 2021. Le marché mondial des aliments et boissons biologiques devrait atteindre 1281,3 milliards de dollars américains d’ici 2030 en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,1% au cours de la prévision. période de 2022 à 2030.

Facteurs influençant le marché

Étant donné que les aliments et les boissons biologiques ne sont pas toxiques et ne contiennent aucun organisme génétiquement modifié, ils réduisent les problèmes de santé tels que l’arrêt cardiaque et le diabète (OGM). Ces avantages devraient alimenter la croissance du marché des aliments et boissons biologiques. De plus, le fait que ces aliments et boissons ne contiennent aucun produit chimique toxique ou pesticide pouvant nuire à l’homme profitera au marché des aliments et boissons biologiques pendant la période d’étude.

Une consommation excessive d’aliments inorganiques réduira également les préoccupations environnementales, ce qui augmentera leur demande au cours de la période d’analyse. De plus, la demande croissante de boissons sans sucre et sans caféine profitera au marché des aliments et boissons biologiques.

Les vastes activités de R&D des principaux fabricants visant à faire progresser la texture des produits, la durée de conservation élevée, le goût et la valeur nutritionnelle offriront également de nombreuses opportunités de croissance pour le marché des aliments et boissons biologiques. D’un autre côté, le coût élevé associé aux produits biologiques peut limiter la croissance du marché.

La croissance du revenu disponible et l’augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs stimuleront la demande d’aliments et de boissons biologiques au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Le marché des aliments et des boissons biologiques en Asie-Pacifique devrait connaître de nombreuses opportunités de croissance en raison de l’urbanisation croissante et de l’augmentation des revenus disponibles des consommateurs dans des pays comme la Chine et l’Inde. De plus, la demande d’aliments et de boissons biologiques devrait augmenter en Chine en raison de la croissance démographique. En conséquence, le marché pourrait révéler des opportunités de croissance lucratives dans le secteur.

L’Amérique du Nord devrait avoir un impact significatif sur le marché des aliments et des boissons biologiques en raison de la croissance économique rapide de plusieurs pays. De plus, le pouvoir d’achat croissant des consommateurs fera avancer le marché au cours de la période d’étude.

Analyse d’impact COVID-19

Le COVID-19 a eu un impact considérable sur l’industrie des aliments et des boissons biologiques en raison des incertitudes causées par la baisse du pouvoir d’achat des consommateurs. En conséquence, cela a modifié les perspectives de croissance du marché des aliments et boissons biologiques. De plus, la prise de conscience croissante liée à l’importance d’un système immunitaire fort a augmenté la demande d’aliments plus biologiques et naturels. La pandémie devrait avoir un impact à long terme sur le marché des aliments et boissons biologiques car elle a mis en évidence la nécessité d’adopter des habitudes alimentaires saines.

Concurrents sur le marché

• Cargill Inc.

• Danone,

• Dean Foods Company

• Starbucks Corporation

• ConAgra Brand, Inc.

• Kerry Group Plc

• Horizon Organic

• Nestle SA

• PepsiCo Inc.

• The Coca-Cola Company

• Autres acteurs importants

Segmentation du marché

La segmentation du marché mondial des aliments et boissons biologiques se concentre sur le produit, l’emballage, le canal de distribution et la région.

Par type de produit

• Boulangerie et confiserie

• Viande et fruits de mer

• Café et thé et

• Bière et vin

Par matériau d’emballage

• Verre

• Plastique

• Papier

• Métal

• Autres

Par canal de distribution

• Supermarchés/Hypermarchés

• Magasins de détail

• Boutiques en ligne

Par région

● Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

● Europe Europe

▪de l’Ouest

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Reste de l’Europe de l’Ouest Europe

▪de l’Est

o Pologne

o Russie

o Reste de l’Europe de l’Est

● Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Australie et Nouvelle-Zélande

o ASEAN

o Reste de l’Asie-Pacifique

● Moyen-Orient et Afrique (MEA)

o Émirats arabes unis

o Arabie saoudite

o Afrique du Sud

o Reste de la MEA

● Amérique du Sud

o Brésil

o Argentine

o Reste de l’Amérique du Sud

Quel est l’objectif du rapport ?

? Le rapport de marché présente la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

? Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

? Le rapport présente les tendances actuelles du secteur et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

? Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

