Marché des algues 2022 Analyse approfondie de la part, de la taille et des perspectives de croissance de l’industrie jusqu’en 2028

Les algues sont appelées algues macrophytes ou microalgues qui poussent dans les eaux peu profondes. Il est utilisé comme alternative naturelle en raison de ses propriétés antioxydantes, antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Ces propriétés des algues aident également à contrôler la tension artérielle et le taux de cholestérol sanguin. Les algues sont disponibles sous diverses formes et les extraits sont largement utilisés dans les industries de l’alimentation humaine et animale et des engrais. Les algues sont riches en acides gras oméga-3, en fibres alimentaires, en acides aminés nécessaires et en vitamines A, B, C et E. Elles procurent également des bienfaits pour la santé en améliorant la digestion et la gestion du poids. De plus, ils se composent de divers minéraux essentiels tels que le calcium, l’iode, le fer, le cuivre, le sélénium, le magnésium, le manganèse et le zinc. Les algues sont riches en phytonutriments, notamment en polysaccharides sulfatés qui ont des propriétés anti-inflammatoires et antivirales.

Principaux acteurs clés : – Annie Chun’s, Inc., Cargill, Incorporated, Chase Organics, CJ FOODS. INC., E. I. du Pont de Nemours and Company, gimMe Health Foods Inc., Irish Seaweeds, Maine Coast Sea Vegetables, Inc., Mara Seaweed, Qingdao Gather Great Ocean Algae Industry Group

Le marché des algues est stimulé par l’utilisation croissante des algues dans divers produits à base de plantes et la sensibilisation à l’utilisation de plusieurs espèces d’algues dans les applications alimentaires et alimentaires. En outre, le volume élevé de consommation d’algues dans la production d’hydrocolloïdes, associé à une demande croissante des pays européens, propulse davantage la croissance du marché des algues. Cependant, une consommation excessive d’algues peut entraîner des problèmes de santé et devrait constituer un facteur de restriction majeur pour le marché des algues. De plus, l’utilisation croissante des algues dans les biocarburants peut créer une nouvelle opportunité de marché pour l’acteur du marché au cours de la période projetée.

Le marché mondial des algues est segmenté en fonction du type et de l’application. Sur la base du type, le marché mondial des algues est segmenté en rouge, marron et vert. Le marché des algues sur la base de l’application est classé dans l’alimentation humaine, les hydrocolloïdes, les engrais, les additifs alimentaires pour animaux et autres.

Le rapport analyse les facteurs affectant le marché des algues marines du côté de la demande et de l’offre et évalue en outre la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future. Le rapport fournit également une analyse PEST exhaustive pour les cinq régions, à savoir ; Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et Amérique du Sud et centrale après avoir évalué les facteurs politiques, économiques, sociaux et technologiques affectant le marché des algues dans ces régions.

