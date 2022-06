Marché des aimants permanents jusqu’en 2028 Analyse de l’industrie mondiale par les principales entreprises clés | Hitachi Metals, Ltd, Daido Steel Co.ltd, Magnequench International, LLc, Shin-Etsu Chemicals Co, TDK Corporation

Le marché des aimants permanents devrait connaître une croissance du marché à un taux de 7,35 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le marché mondial des aimants permanents rapport met en lumière les principales dynamiques de marché du secteur. Ce rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux diagrammes, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il présente une vue d’ensemble à 360 degrés du paysage concurrentiel des industries.

L’expansion de l’industrie automobile à travers le monde, en particulier dans les pays en développement, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des aimants permanents. L’augmentation de la demande d’aimants permanents dans diverses industries, telles que les biens de consommation et l’industrie électronique, où ces produits sont fortement utilisés dans de nombreuses applications, y compris la production de smartphones et d’électronique personnelle et le taux de production élevé d’électronique grand public, accélère le marché. croissance. L’augmentation du développement et de la modernisation des infrastructures, l’augmentation de la demande d’efficacité et de miniaturisation et la multiplication des initiatives prises par les associations et les organismes de réglementation influencent davantage le marché. De plus, la croissance des industries d’utilisation finale, l’urbanisation et l’industrialisation et les activités de recherche et développement affectent positivement le marché des aimants permanents. En outre, les progrès technologiques et l’augmentation de la demande d’aimants permanents dans les véhicules électriques hybrides offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Les principaux acteurs couverts par les rapports sur le marché des aimants permanents sont H itachi Metals, Ltd, Daido Steel Co.ltd, Magnequench International, LLc, Shin-Etsu Chemicals Co, TDK Corporation, Zhejiang Kaiven Magnet Co ltd, Ningbo Vastsky Magnet, Tengam, Ak. Steel Corporation, Sin-Etsu Chemicals Co, Electron Energy Corporation, Steward Advanced Materials LLC, Toshiba Materials Co, Ltd, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché des aimants permanents fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des aimants permanents, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché des aimants permanents et taille du marché

Le marché des aimants permanents est segmenté en fonction du type et de l’utilisation finale. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des aimants permanents est segmenté en aimant néodyme fer bore, aimant ferrite, aimant samarium cobalt, aimant alnico et autres.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des aimants permanents est segmenté en technologie industrielle, médicale, aérospatiale et défense, électronique grand public, automobile, environnement et énergie et autres.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des aimants permanents

Le marché des aimants permanents est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des aimants permanents sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des aimants permanents en raison des développements dans les industries d’utilisation finale telles que les énergies renouvelables, l’électronique, le médical et l’automobile et la production à grande échelle d’électronique, de véhicules électriques et d’équipements médicaux dans la région. L’Europe devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la reprise des opérations de fabrication après le confinement dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Principaux points couverts dans la table des matières :

Aperçu du marché des aimants permanents: il comprend six sections, le champ de recherche, les principaux fabricants couverts, les fragments de marché par type, les parts de marché des aimants permanents par application, les objectifs de l’étude et les années considérées.

Paysage du marché des aimants permanents: Ici, l’opposition sur le marché mondial des aimants permanents est disséquée, par valeur, revenu, transactions et part du gâteau par organisation, taux du marché, paysage de circonstances impitoyables et modèles les plus récents, consolidation, développement, obtention , et des parties de l’industrie globale des grandes organisations.

Profils des fabricants d’aimants permanents : ici, les acteurs moteurs du marché mondial des aimants permanents sont considérés comme dépendants de la région des transactions, des éléments clés, de l’avantage net, des revenus, des coûts et de la création.

Statut et perspectives du marché des aimants permanents par région: Dans ce segment, le rapport examine la marge nette, les transactions, les revenus, la création, la part de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché mondial des aimants permanents est examiné en profondeur en fonction de régions et de pays comme l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application d’aimant permanent ou utilisateur final: Ce segment de l’étude d’exploration montre comment des sections extraordinaires de client final / d’application s’ajoutent au marché mondial d’aimant permanent.

Prévisions du marché des aimants permanents : côté production : dans cette partie du rapport, les créateurs se sont concentrés sur la conjecture d’estime de la création et de la création, la jauge des principaux fabricants et l’estimation de l’estime de la création et de la création par type.

Résultats et conclusion de la recherche sur les aimants permanents : il s’agit de l’un des derniers segments du rapport où les découvertes des enquêteurs et la fin de l’étude d’exploration sont données.

Le rapport peut répondre aux questions suivantes :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, taille du marché de l’Amérique latine (ventes, chiffre d’affaires et taux de croissance) de l’aimant permanent.

Situation opérationnelle des principaux fabricants mondiaux (ventes, chiffre d’affaires, taux de croissance et marge brute) de l’aimant permanent.

Principaux pays mondiaux (États-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Espagne, Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Mexique, Brésil, C. Amérique, Chili, Pérou, Colombie) taille du marché (ventes, chiffre d’affaires et taux de croissance) de l’aimant permanent.

Différents types et applications d’aimants permanents, part de marché de chaque type et application par chiffre d’affaires.

Prévision de la taille du marché mondial de l’aimant permanent (ventes, revenus) par régions et pays de 2022 à 2028 de l’aimant permanent.

Matières premières et équipements de fabrication en amont, analyse de la chaîne industrielle de l’aimant permanent.

Analyse SWOT de l’aimant permanent.

Analyse de faisabilité d’investissement dans un nouveau projet d’aimant permanent.

