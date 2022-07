Marché des aiguilles d’aspiration et de biopsie 2021-2030 Taux de croissance par application, régions et type de produit

La taille du marché mondial des aiguilles d’aspiration et de biopsie était de 875,3 millions USD en 2021 et devrait enregistrer un TCAC des revenus de 6,8% au cours de la période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. L’augmentation de la prévalence des cas de cancer en raison de divers changements de mode de vie, de l’urbanisation rapide et de la hausse des niveaux de pollution, ainsi que de l’évolution des habitudes de consommation et de l’augmentation des programmes de sensibilisation au cancer et du dépistage et des tests par les gouvernements et diverses organisations mondiales de santé sont quelques-uns des facteurs clés qui motivent les aiguilles d’aspiration et de biopsie dans le monde. croissance des revenus du marché. Selon le World Cancer Research Fund International, environ 18 094 716 millions de cas de cancer ont été diagnostiqués en 2020.

Les pays dont les populations ont l’espérance de vie, le niveau de vie et le niveau d’éducation les plus élevés ont des taux de cancer plus élevés selon le Centre international de recherche sur le cancer. Cependant, pour certains cancers comme le cancer du col de l’utérus, le taux d’incidence est le plus élevé dans les pays à faible espérance de vie. La pollution croissante et le tabagisme sont également quelques-uns des facteurs qui contribuent à l’augmentation des taux de cancer. Selon le National Cancer Institute (NCI), qui est une agence principale de recherche sur le cancer du gouvernement américain, les cancers les plus courants sont le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer de la thyroïde, le cancer de la prostate, le cancer du côlon et du rectum, le cancer du foie, le cancer du rein. , la leucémie, le cancer du pancréas et le cancer de la vessie. Les cancers de la prostate, colorectal et du poumon représentent environ 43 % de tous les cas de cancer chez les hommes, tandis que les cancers du sein, colorectal et du poumon devraient enregistrer environ 50 % de tous les nouveaux cas de cancer diagnostiqués chez les femmes en 2020

. le rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-sample/1015

Certains des acteurs clés de cette industrie incluent :

Argon Medical Devices, Inc., Boston Scientific Corporation, BD (Becton, Dickinson and Company), Cardinal Health, Conmed CorporationInrad Inc., Others

andcroissance. La fourniture d’un diagnostic plus rapide, plus précis et plus fiable des tumeurs dans un contexte de ressources limitées avec un minimum d’instruments stimule la demande d’aiguilles d’aspiration et de biopsie, en particulier dans les pays très peuplés et émergents. Le rapport coût-efficacité et l’accessibilité des aiguilles d’aspiration et de biopsie contribuent de manière significative à la croissance des revenus du marché. La facilité de détection des kystes, des ganglions lymphatiques hypertrophiés et des nodules, en plus du risque réduit de complications, augmente la demande d’aspiration à l’aiguille fine (FNA) dans divers établissements de santé et centres de diagnostic. En outre, les progrès technologiques rapides et le financement des soins de santé de grande valeur augmentent les tests de dépistage du cancer avec des instruments de biopsie à aiguille, ce qui devrait stimuler considérablement la croissance des revenus du segment au cours de la période de prévision.

Cependant, le risque d’infections et de piqûres d’aiguille, et le manque de disponibilité de radiologues et de chirurgiens bien formés sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient, dans une certaine mesure, susciter la réticence des patients potentiels au cours de la période de prévision.

Achetez ce rapport à un tarif exclusivement réduit @ https://www.emergenresearch.com/request-discount/1015

Questions abordées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé du marché tout au long de la période de prévision ?

Quelle industrie d’utilisation finale devrait connaître la plus forte demande d’aiguilles d’aspiration et de biopsie dans un avenir proche ?

Quel est le cadre réglementaire régissant l’application des aiguilles d’aspiration et de biopsie dans l’industrie alimentaire ?

Quels processus de fabrication sont utilisés pour la production d’aiguilles d’aspiration et de biopsie ?

Quelques faits saillants clés du rapport Le

segment des aiguilles de biopsie représentait la plus grande part des revenus en 2021. Une grande précision et moins invasive dans l’obtention d’échantillons de tissus pour le diagnostic sont des facteurs majeurs qui devraient continuer à stimuler la croissance des revenus de ce segment au cours de la période de prévision. La préférence croissante pour les procédures de diagnostic mini-invasives par rapport aux méthodes conventionnelles est due à l’adoption rapide du segment. Les aiguilles de biopsie permettent un examen précis des tissus et l’identification d’autres conditions telles que les maladies inflammatoires, les infections et les maladies auto-immunes. La fourniture de procédures performantes en ambulatoire avec des exigences minimales de préparation est un facteur majeur qui stimule la demande d’aiguilles à biopsie, en particulier dans les pays à ressources limitées.

Le segment guidé par l’image devrait enregistrer un taux de croissance régulier des revenus au cours de la période de prévision. La facilité de détection grâce à la biopsie à l’aiguille guidée par l’image permet aux médecins d’inspecter les zones suspectes qui ne peuvent pas être ressenties à travers la peau ou qui sont facilement visibles. Il s’agit d’un facteur clé qui entraîne une forte demande pour les procédures à l’aiguille de biopsie guidées par l’image. La préférence croissante pour la biopsie mini-invasive est un facteur majeur soutenant la croissance de ce segment.

Le segment cancer/tumeur devrait représenter une part de revenus significativement importante au cours de la période de prévision. L’urbanisation rapide et le développement industriel, ainsi que l’augmentation des niveaux de pollution et des émissions contribuent à l’augmentation du nombre de troubles de santé et de la prévalence des cancers, augmentant ainsi la demande de traitements. La sensibilisation croissante à divers cancers est un autre facteur de croissance des revenus de ce segment, d’autant plus que la pandémie a accru le besoin de dépistage et de dépistage. L’augmentation des cas de lésions suspectes augmente également le besoin d’une confirmation pathologique plus rapide de la malignité pour un traitement approprié. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2020, environ 2,3 millions de femmes ont reçu un diagnostic de cancer du sein et 685 000 décès ont été enregistrés dans le monde.

L’Asie-Pacifique a représenté la plus grande part des revenus sur le marché mondial des aiguilles d’aspiration et de biopsie en 2021, en raison de l’augmentation des investissements dans les soins de santé et de la modernisation des infrastructures, et des initiatives de sensibilisation au cancer par divers gouvernements. L’augmentation des initiatives de diagnostic et de dépistage du cancer par le gouvernement et les organismes d’assurance, associée à l’augmentation des activités de recherche, sont des facteurs qui stimulent la croissance du marché. L’augmentation du revenu par habitant et l’industrialisation rapide dans les économies émergentes telles que la Chine, l’Inde et la Corée du Sud sont susceptibles d’ouvrir des perspectives de croissance élevée pour les entreprises opérant sur le marché des aiguilles d’aspiration et de biopsie en Asie-Pacifique.

Le 8 janvier 2019, IZI Medical Products, LLC, qui est l’une des principales sociétés de dispositifs médicaux de technologie interventionnelle et la société de portefeuille de Shore Capital Partners, LLC., a acquis certains actifs de biopsie des tissus mous et d’aiguilles de localisation mammaire de Cook Medical. L’acquisition devrait ajouter un portefeuille de classe mondiale de produits diagnostiques et thérapeutiques peu invasifs pour le marché de la radiologie interventionnelle.

Lire le rapport complet : https://www.emergenresearch.com/industry-report/aspiration-and-biopsy-needles-market

Emergen Research a segmenté le marché mondial des solutions d’accès à distance en fonction du produit, des procédures, de l’application et de la région :

Product Outlook (Revenue , millions USD ; 2019-2030) biopsie Aiguilles biopsie assistée par le vide (VAB) centrale (CNB) Aiguilles d’ Procédures



2019-2030 USD aspiration ; )guidée stéréotaxique Autres



perspectives d’application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030) Cancer/tumeur Cancer du sein prostate Cancer du rein Cancer des os et de la moelle osseuse Autres cancers Plaie Autres



perspectives régionales (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030) Amérique du Nord Unis Canada Mexique Europe Allemagne France Uni Italie Espagne Benelux Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC Amérique latine Brésil Reste LATAM Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Turquie Reste MEA



Demande de personnalisation du rapport @ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/1015

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

Explorez plus de rapports de recherche Emergen @

Biocomposites Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/biocomposites-market

Space Robotics Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/space-robotics-market

Radiation Therapy in Oncology Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/radiation-therapy-in-oncology-market

Photodynamic Therapy Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/photodynamic-therapy-market

Green Funerals Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/green-funerals-market

Data Center Liquid Cooling Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/data-center-liquid-cooling-market

Multi Modal Imaging Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/multi-modal-imaging-market

Structural Health Monitoring Market

https://www.emergenresearch.com/industry-report/structural-health-monitoring-market