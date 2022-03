Marché des agrafeuses chirurgicales | Analyse par tendances du secteur, taille, part, aperçu de l’entreprise, croissance, développement et prévisions d’ici 2028

Le marché des agrafeuses chirurgicales devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre un TCAC de 7,32 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le nombre croissant d’interventions chirurgicales stimule le marché des agrafeuses chirurgicales.

Le nombre croissant d'interventions chirurgicales stimule le marché des agrafeuses chirurgicales.

Le marché des agrafeuses chirurgicales a montré une pénétration exceptionnelle dans les économies développées d’Amérique du Nord. L’augmentation de la fréquence des maladies, la croissance de la population gériatrique et l’augmentation des préférences pour les chirurgies bariatriques et esthétiques stimuleront la croissance du marché.

Scénario de marché des agrafeuses chirurgicales

Selon Data Bridge Market Research, le marché des agrafeuses chirurgicales connaît une croissance dans les économies en développement en raison de l’augmentation des applications dans la fermeture des plaies et des blessures liées au travail, de l’adoption d’interventions chirurgicales thoraciques, des préférences croissantes pour les chirurgies mini-invasives et de l’augmentation des investissements pour le développement de techniques et les produits avancés stimuleront la croissance du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché des agrafeuses chirurgicales ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché des agrafeuses chirurgicales en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision 2022-2029. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des agrafeuses chirurgicales.

Portée du marché Agrafeuses chirurgicales

Le marché des agrafeuses chirurgicales est segmenté sur la base des pays suivants: États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie , Turquie, Suisse, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Corée du Sud, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans le cadre de l’Asie-Pacifique (APAC), Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché des agrafeuses chirurgicales sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type de produit, le marché est segmenté en agrafeuse chirurgicale laparoscopique, agrafeuse chirurgicale ouverte, agrafeuse à coupe linéaire, agrafeuse cutanée et recharges d’agrafeuse. Basé sur le mécanisme, le marché est segmenté en agrafeuses chirurgicales manuelles et agrafeuses chirurgicales motorisées. En fonction du type, le marché est segmenté en agrafeuses chirurgicales jetables et agrafeuses chirurgicales réutilisables. Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire (ASC) et cliniques. Les applications couvertes par le rapport sont la chirurgie abdominale et pelvienne, la chirurgie générale, la chirurgie cardiaque et thoracique, la chirurgie orthopédique et d’autres applications chirurgicales.

L’agrafeuse chirurgicale est un type de dispositif médical composé de plastique ou d’acier inoxydable qui est utilisé en chirurgie pour fermer les plaies cutanées car il réduit la réponse inflammatoire locale et la largeur de la plaie. L’augmentation des applications des agrafeuses chirurgicales en raison de l’augmentation de l’obésité, du cancer, des problèmes cardiovasculaires et autres stimulera la croissance du marché.

Pour en savoir plus sur l’étude https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-surgical-staplers-market

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des agrafeuses chirurgicales jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée sur le marché

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire du marché et changements

Analyse des prix du marché et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents du marché pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Services aux entreprises de dispositifs médicaux, Inc.

Medtronic

Chirurgie intuitive

AesDex, LLC

Société CONMED

Forgeron et neveu

BD

3M

B.Braun Melsungen AG

Violet Chirurgical

Frankenman International Limited

Bien-être médical Ltd.

Chambre Biomet

Stryker

Meril Life Sciences Pvt. Ltd.

Touchstone International Medical Science Co. Ltd.

Atteindre Chirurgical

Grena Ltd

Ci-dessus sont les principaux acteurs couverts dans le rapport

Marché des agrafeuses chirurgicales L’industrie fournit des données historiques, présente les tendances du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie alliée. Un rapport marketing influent couvre une description détaillée, un scénario concurrentiel, un large portefeuille de produits de fournisseurs clés et une stratégie commerciale adoptée par les concurrents, ainsi que leur analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport de marché aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise. Le document de marché a été préparé sur la base d’une analyse de marché détaillée avec des contributions d’experts de l’industrie. Il comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

