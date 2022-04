Marché des agonistes des récepteurs opioïdes : Part mondiale, croissance, taille, opportunités, tendances, aperçu régional, analyse des principales entreprises et prévisions par pays clés jusqu’en 2029

Marché mondial des agonistes des récepteurs opioïdes rapport de recherche, il est devenu possible d’acquérir une perspective globale pour le commerce international. Le rapport d’activité à grande échelle comprend une analyse et des prévisions complètes du marché, la définition du marché, les moteurs du marché et les contraintes du marché, la part de marché, la segmentation du marché et l’analyse des principaux acteurs du marché. Les tendances émergentes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités du marché sont identifiés et analysés apparemment lors de la génération de ce document marketing. Les clients obtiennent des informations et une connaissance inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs à partir de ce rapport de marché. Le rapport de marché crédible propose une analyse statistique étendue des développements positifs continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et des importations/exportations concernant l’industrie.

L’essor du secteur de l’aviation accélère la croissance du marché des agonistes des récepteurs opioïdes . Data Bridge Market Research analyse que le marché des agonistes des récepteurs opioïdes augmentera à un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Scénario de marché du marché mondial des agonistes des récepteurs opioïdes

Dynamique du marché des agonistes des récepteurs opioïdes

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des agonistes des récepteurs opioïdes au cours de la période de prévision sont les suivants

L’augmentation de l’ incidence de la douleur chronique chez les adultes

Le nombre de personnes souffrant de douleurs chroniques augmente rapidement. Cela devrait stimuler la croissance du marché mondial des agonistes des récepteurs opioïdes.

Les cas croissants de maladies orthopédiques

L’augmentation du nombre de cas d’arthroplasties, telles que l’arthroplastie totale du genou et de la hanche, est l’un des principaux contributeurs à la croissance du marché.

L’augmentation de la population gériatrique

La croissance de la population âgée qui entraîne des complications telles que les chirurgies orthopédiques et l’augmentation de la prévalence de la douleur chronique stimule la croissance du marché des agonistes des récepteurs opioïdes.

Opportunités

En outre, l’attention croissante portée à la formulation anti-abus (ADF) par les fabricants de génériques offrira davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des agonistes des récepteurs opioïdes dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, le lancement de la version générique des médicaments de marque devrait en outre entraver la croissance du marché des agonistes des récepteurs opioïdes dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché des agonistes des récepteurs opioïdes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des agonistes des récepteurs opioïdes, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des agonistes des récepteurs opioïdes vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Principaux acteurs clés :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des agonistes des récepteurs opioïdes sont Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Johnson & Johnson Services, Inc, Pfizer Inc, Fresenius Kabi AG, Mylan NV, Allergan, US WorldMeds, LLC, Piramal Critical Care, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, Purdue Pharma LP, Hikma Pharmaceuticals PLC, Endo Pharmaceuticals Inc, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Tris Pharma, Inc et Indivior PLC, entre autres.

Segmentation:

Marché mondial des agonistes des récepteurs opioïdes, par médicaments (fentanyl, codéine, morphine, buprénorphine, autres), liaison aux récepteurs (agoniste complet, agoniste partiel), indication (gestion de la douleur, suppression de la toux, suppression de la diarrhée, autres), voie d’administration (intraveineuse, sous-cutané, autres), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne, pharmacie de détail) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Impact de Covid-19 sur le marché des agonistes des récepteurs opioïdes

La pandémie de COVID-19 et le scénario de confinement dans plusieurs pays du monde ont eu un impact sur la situation financière des entreprises dans tous les secteurs, y compris le secteur privé de la santé. L’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie de la santé a été touchée en raison d’un confinement strict dans plusieurs régions. Ainsi, l’impact du coronavirus a limité la croissance du marché des agonistes des récepteurs opioïdes en raison de la baisse de l’approvisionnement en matières premières et en médicaments pharmaceutiques des entreprises de fabrication associées aux opioïdes dans le monde.

Développement récent

En septembre 2020, le Fujian Cancer Hospital a lancé un essai clinique de phase III pour évaluer l’efficacité et le bien-être des patients souffrant de patchs de fentanyl souffrant de douleurs cancéreuses modérées chez les patients naïfs aux opioïdes.

En mars 2020, Trevena Inc. a reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour OLINVYK (oliceridine). C’est un agoniste opioïde indiqué chez l’adulte dans la prise en charge des douleurs aiguës.

Portée du marché mondial des agonistes des récepteurs opioïdes

Le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est segmenté en fonction des médicaments, de la liaison aux récepteurs, de l’indication, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Médicaments

Fentanyl

Codéine

Morphine

Buprénorphine

Autres

Sur la base des médicaments, le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est segmenté en fentanyl, codéine, morphine, buprénorphine et autres.

Liaison au récepteur

Agoniste complet

Agoniste partiel

Sur la base de la liaison aux récepteurs, le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est segmenté en agoniste complet et agoniste partiel.

Indication

Gestion de la douleur

Suppression de la toux

Suppression de la diarrhée

autres

Sur la base des indications, le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est segmenté en gestion de la douleur, suppression de la toux, suppression de la diarrhée et autres.

Voie d’administration

Intraveineux

Sous-cutané

Autres

Sur la base de la voie d’administration, le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est segmenté en administration orale, parentérale et autres.

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie en ligne

Pharmacie de détail

Sur la base du canal de distribution, le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne et pharmacie de détail.

Analyse régionale / aperçu du marché des agonistes des récepteurs opioïdes

Le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, médicaments, liaison aux récepteurs, indication, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des agonistes des récepteurs opioïdes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des agonistes des récepteurs opioïdes en raison de l’augmentation de l’incidence du taux de cancer. En outre, la présence d’acteurs clés majeurs stimulera davantage la croissance du marché des agonistes des récepteurs opioïdes dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché des agonistes des récepteurs opioïdes en raison des régimes de remboursement appropriés. De plus, la croissance des fournisseurs mondiaux devrait en outre propulser la croissance du marché des agonistes des récepteurs opioïdes dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des agonistes des récepteurs opioïdes

Le paysage concurrentiel du marché des agonistes des récepteurs opioïdes fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des agonistes des récepteurs opioïdes.

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.