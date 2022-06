Marché des agents d’hémostase et de scellement tissulaire 2022-2029: demande croissante de substituts et nombre croissant d’acteurs du marché – BD, J&J, CryoLife, Baxter

Aperçu du marché mondial des agents d’hémostase et de scellement tissulaire :

Une analyse exhaustive des facteurs influençant l'investissement est également fournie dans ce rapport qui prévoit les opportunités imminentes pour les entreprises et développe les stratégies pour améliorer le retour sur investissement (ROI). Les données et les informations concernant le secteur de la santé proviennent de sources cohérentes telles que des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des revues et autres et ont été vérifiées et validées par les experts du marché.

Le marché mondial des agents d’hémostase et de scellement tissulaire devrait atteindre 7142,55 millions USD et croître à un TCAC de 7,33% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Un certain nombre d'estimations et de calculs ont été exécutés dans ce rapport de marché en supposant une année de base définie et l'année historique. Le rapport sur les agents d'hémostase et de scellement tissulaire prend en compte divers facteurs qui ont un effet important sur la croissance des activités, notamment les données historiques, les tendances actuelles du marché, l'environnement, l'innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l'industrie de la santé.

Selon l’analyse du rapport de marché, les hémostatiques et les adhésifs et mastics sont des supports très utiles pour les procédures chirurgicales modernes. Les hémostatiques topiques sont utilisés en peropératoire d’abord et en postopératoire dans une moindre mesure. Ces produits peuvent également être utilisés pour disperser les saignements superficiels bruts, les saignements suintants de type veineux, les saignements osseux et les saignements d’ouverture d’aiguille.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des agents d’hémostase et d’étanchéité tissulaire sont l’augmentation de l’incidence des blessures causées par les activités sportives et les accidents de la route, l’augmentation de la population gériatrique souffrant de troubles chroniques et l’augmentation du nombre de maladies gastro-intestinales, cardiovasculaires et pulmonaires. chirurgies, progrès rapides de la technologie et remboursement favorable.

Segmentation globale du marché Agents d’hémostase et de scellement tissulaire :

Sur la base du type de produit, le marché mondial des agents d’hémostase et de scellement tissulaire est segmenté en hémostatiques topiques et en adhésif et scellant tissulaire.

Sur la base du type de matériau, le marché des agents d’hémostase et de scellement des tissus est segmenté en à base de collagène, à base de cellulose régénérée oxydée (orc), à base de gélatine, à base de polysaccharides et autres.

Sur la base de l’application, le marché des agents d’hémostase et de scellement tissulaire est segmenté en chirurgie générale, chirurgie mini-invasive et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des agents d’hémostase et de scellement des tissus est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, établissements de soins à domicile et autres.

Analyse géographique, la région Amérique du Nord est en tête du marché des agents d’hémostase et de scellement tissulaire en raison de l’augmentation de la prévalence des troubles cardiovasculaires, du diabète et du cancer. L’APAC devrait se développer à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du tourisme médical et des interventions chirurgicales.

Principaux fournisseurs mondiaux :

Johnson & Johnson Services, Inc.

CryoLife, Inc.

Baxter

Ethicon US, LLC

Integra Lifesciences Corporation

BD

Pfizer inc.

Medtronic

Braun Melsungen SA

Sysmex

Société Terumo

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le taux de croissance du marché du marché Hémostase et agents de scellement tissulaire en 2029?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des agents d’hémostase et de scellement tissulaire?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Agents d’hémostase et de scellement tissulaire?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Hémostase et agents de scellement tissulaire?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché des agents d’hémostase et de scellement tissulaire?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Hémostase et agents de scellement tissulaire auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Hémostase et agents de scellement tissulaire?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par types et applications du marché Agents d’hémostase et de scellement tissulaire?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions du marché Agents d’hémostase et de scellement tissulaire?

Quelles sont les opportunités de marché, le risque de marché et aperçu du marché du marché Agents d’hémostase et de scellement tissulaire?

Principaux faits saillants de TOC: marché mondial des agents d’hémostase et de scellement tissulaire

1 Aperçu du marché mondial des agents d’hémostase et de scellement tissulaire

2 Global Competition Agents d’hémostase et de scellement tissulaire par les fabricants

3 Capacité mondiale de Hemostasis and Tissue Sealing Agents, production, revenus (valeur) par région (2022-2029

4 Approvisionnement mondial en agents d’hémostase et de scellement tissulaire (production), consommation, exportation, importation par région (2022-2029)

5 Production mondiale d’agents d’hémostase et de scellement tissulaire, revenus (valeur), tendance des prix par type

6 Analyse du marché mondial des agents d’hémostase et de scellement tissulaire par application

7 profils / analyse des fabricants mondiaux d’agents d’hémostase et de scellement tissulaire

8 Analyse des coûts de fabrication des agents d’hémostase et de scellement tissulaire

9 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

10 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

11 Analyse des facteurs d’effet de marché

12 Prévisions du marché mondial des agents d’hémostase et de scellement tissulaire (2022-2029)

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Annexe

