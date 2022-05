Marché des agents de durcissement époxy | Partages, perspectives, applications, développement, croissance, aperçu et demandes de l’industrie mondiale jusqu’en 2029

Le vaste marché mondial des agents de durcissement époxydocument est le meilleur pour connaître les tendances et les opportunités dans l’industrie DBMR. Pour répondre aux besoins stratégiques et spécifiques de l’organisation ou de l’entreprise, le rapport d’étude de marché complet doit être en place. Toutes les données du rapport d’activité de classe mondiale Agents de durcissement époxy sont exceptionnellement utiles aux clients et aux entreprises pour prendre des décisions liées aux revenus, à l’investissement, à l’importation, à l’exportation et à la consommation. La portée géographique des produits est également réalisée de manière exhaustive pour les principales régions mondiales telles que l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Afrique, ce qui aide à définir des stratégies pour la distribution des produits dans ces régions. Le paysage concurrentiel est exploré en termes de gamme de produits, de stratégies et de perspectives d’avenir des principaux acteurs de l’industrie des agents de durcissement époxy.

Le marché mondial des agents de durcissement époxy était évalué à 3900 millions USD en 2021 et devrait atteindre 5976,21 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,48% en 2022-2029. Les amines aliphatiques devraient dominer le segment en raison de l’énorme demande de produits capables de maintenir la santé du cartilage et largement utilisés dans les industries électroniques comme inhibiteurs de corrosion et agents de flottation. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des agents de durcissement époxy sont

Corporate.Evonik (Allemagne)

Arkema (France)

Hexion (États-Unis)

Huntsman International LLC (États-Unis)

Cardolite Corporation (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Kukdo Chemical Co., Ltd., (Corée du Sud)

Dupont (États-Unis)

DAIKIN (Japon)

Bostik (France)

HB Fuller Company (États-Unis)

Sika SA (Suisse)

Freudenberg SE (Allemagne)

Produits chimiques du groupe Aditya Birla (Inde)

Mitsubishi Chemical Corporation (Japon)

DOW (États-Unis)

SOLVAY (Belgique)

Air Products, Inc., (États-Unis)

Momentive (États-Unis)

Portée du marché mondial des agents de durcissement époxy

Le marché des agents de durcissement époxy est segmenté en fonction du type, du produit, de l’application et de l’industrie. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Diluants

Accélérateurs

Promoteurs d’adhérence

Résines spéciales

Additifs

Autres

Produit

Amines cycloaliphatiques

Amines aliphatiques

Polysulfure

Agents de durcissement à base d’eau

Agents de polymérisation à faible émission

Polyamides

Amidoamines

Phénoliques

mercaptans

Phénalkamide

Polyamido-Amines

Phénalkamine

Durcisseurs à basse température

Métaphénylène diamine

Méthylène Dianiline

Anhydrides

Agents de cure latents

Autres

Application

Enduits et encres

Adhésifs et scellants

Matériaux composites

Industrie

Automobile

Aérospatial

Bâtiment et construction

Électrique

Électronique

Industriel

Marin

Pétrole et gaz

Peintures et revêtements

Autres

Marché des agents de durcissement époxy: l’analyse régionale comprend:

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Principaux faits saillants du rapport sur l’industrie :

Évaluation de toutes les opportunités et de tous les risques sur le marché Agents de durcissement époxy

Etude concluante sur la croissance du marché pour les années à venir

Compréhension approfondie des moteurs et des contraintes spécifiques au marché

Une image complète du scénario concurrentiel du marché des agents de durcissement époxy est décrite dans ce rapport.

Il fournit des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché par rapport aux principales zones géographiques et à leurs pays.

Il fournit également une évaluation complète du marché futur et de l’évolution du scénario de marché.

Taille actuelle et prévisible du marché Agents de durcissement époxy du point de vue de la valeur et du volume.

