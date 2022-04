Marché des aéroports intelligents: scénario de développement de l’industrie et prévisions 2021-2030

Le marché mondial des aéroports intelligents détenait une valeur marchande de 27 485,5 millions USD en 2020 et devrait atteindre 54 862,1 millions USD d’ici 2027. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision.

Les aéroports intelligents utilisent des technologies connectées, telles que le GPS, les capteurs et l’Internet des objets pour effectuer la planification et les opérations de manière numérique, ainsi que pour soutenir le personnel opérationnel et optimiser les flux de passagers et les activités du personnel de l’aéroport dans tout l’aéroport.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : – https://www.quadintel.com/request-sample/smart-airport-market/QI036

Le marché devrait croître en raison de la croissance de l’industrie du transport aérien et du tourisme, de l’augmentation du trafic de passagers et de fret et de l’augmentation du taux de développement des villes intelligentes sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché. En outre, l’investissement croissant dans le développement ou l’augmentation des aéroports et les avancées technologiques conduisant à l’optimisation des processus devraient également stimuler la croissance du marché.

Le marché devrait être influencé négativement par les coûts initiaux et de maintenance élevés pour le développement des aéroports intelligents. En plus de cela, le risque de défaillance du système et les problèmes de confidentialité dans les systèmes aéroportuaires intelligents devraient également freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Influenceurs de croissance :

Croissance de l’industrie du transport aérien et du tourisme

L’industrie du transport aérien et du tourisme se développe à un rythme effréné. Selon l’Air Transport Action Group, environ 58 % de tous les touristes internationaux voyagent par avion. Par conséquent, les industries du tourisme et de l’aviation dépendent durablement l’une de l’autre pour leur croissance. La même source a également déclaré que le secteur du tourisme fournissait environ 319 millions d’emplois en 2018 et devrait fournir 421 millions d’emplois d’ici 2029, dans le monde. Cela démontre que l’industrie du tourisme connaît une croissance rapide, ce qui devrait également accroître la demande d’expériences client améliorées ainsi que d’outils et de systèmes pour gérer efficacement les aéroports. Cela devrait stimuler l’adoption de fonctionnalités aéroportuaires intelligentes, stimulant ainsi la croissance du marché.

Augmentation du trafic passagers et fret

L’augmentation rapide du trafic de passagers et de fret devrait stimuler la croissance du marché des aéroports intelligents. Selon l’Airports Council International, le trafic de fret aérien et le trafic de passagers devraient croître à un taux de croissance annuel moyen de 2,3 % et 3,7 %, respectivement, de 2018 à 2040. Il a également indiqué la contribution régionale à la croissance du trafic international de passagers à partir de 2018. jusqu’en 2040. Ces taux de croissance des contributions étaient de 37,3 %, 31,5 %, 12,2 %, 8,8 %, 7 % et 3,2 % en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Caraïbes et en Afrique, respectivement. Ces taux de croissance élevés devraient également stimuler la croissance du marché.

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport @ – https://www.quadintel.com/request-sample/smart-airport-market/QI036

Présentation des segments :

Le marché mondial des aéroports intelligents est segmenté en infrastructures, solutions, applications, services, modèle d’aéroport, taille de l’aéroport et exploitation de l’aéroport.

Par infrastructure,

terminaux

o Capteurs

o Balises

o Téléphone IP o Systèmes de communication de visioconférence

(audio/vidéo) o Aéroports sans fil o Téléphones intelligents o Communication en champ proche o Médias sociaux Contrôle de la manutention au sol des passagers, du fret et des bagages o Balises activées par l’IoT o Robots pour le mouvement des passagers et des bagages o Kiosques en libre-service à usage commun (CUSS) o Système de rapprochement des bagages RFID o Contrôle du trafic aérien/terrestre E-Gates o Systèmes et solutions évolutives de gestion du trafic aérien (ATM) o Contrôles automatisés des passeports Systèmes de sécurité o Biométrie o Alertes et cybersécurité

o E-Fence & Ground Surveillance Radar

o E-Tag System

Others (Airport Management Software, Navigation, Digital Signage, Landing Aids)

Le segment du contrôle de la manutention des passagers, du fret et des bagages représentait la plus grande part de marché de plus de 27% en raison un trafic de passagers en croissance rapide, ce qui accroît également la pression sur les exploitants d’aéroports pour qu’ils augmentent leur capacité de traitement des passagers. Le segment des systèmes de sécurité devrait croître au rythme le plus rapide de 10,7 %. Dans le segment des systèmes de communication, le segment des smartphones devrait croître à un TCAC de 10,2 % au cours de la période projetée.

Par solutions,

côté terminal

o HVAC

o Contrôle de l’éclairage

o Surveillance et gestion vidéo numériques (DVM)

o Solutions de sécurité incendie et de sécurité des personnes

o Gestion de l’énergie

o Services de cycle de vie

o Systèmes de gestion et d’automatisation des bâtiments

côté air

o Système de guidage visuel avancé d’amarrage (A-VDGS )

o Éclairage au sol de l’aérodrome (AGL)

o Guidage des mouvements de surface

o Amélioration des pistes et gestion des aires de trafic o

Surveillance vidéo numérique et radar côté ville o Stationnement o Routes d’accès o Sécurité périmétrique o Location de voitures o Transport en commun o Ville aéroportuaire

On estime que le côté terminal détient la plus grande part de marché d’environ 60% en raison de la demande croissante d’installation d’équipements et de systèmes avancés basés sur l’intelligence artificielle du côté terminal des aéroports. Dans le côté terminal, le segment de la gestion de l’énergie devrait croître à un TCAC de 13 % et dans le segment côté ville ; le segment de la sécurité périmétrique devrait croître à un TCAC de 11,9 %.

Par application, applications de

base

o Gestion de contenu

o Intelligence d’affaires

o Web de nouvelle génération

o Collaboration o Applications d’entreprise d’

intégration o Réduction du bruit o Gestion des frais o Gestion des performances o Gestion des portails Le segment des applications d’entreprise devrait détenir la plus grande part de marché, ainsi que devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de l’intérêt croissant des acteurs du marché pour les applications telles que la réduction du bruit et la gestion des performances.

Par services, services de

transport et de stationnement intelligents o

Services de voyage en temps réel o Services

de transport intelligents

o Conciergerie de voyage Services

de vente au détail, d’accueil et de divertissement intelligents o

Vente au détail et hôtellerie spécifiques aux passagers

o Publicité intelligente

o Solutions de vente au détail allégées

o Salles de téléprésence Services de

lieu de travail intelligent

o Équipement Solutions télématiques

o Travailleurs mobiles et localisateurs d’experts

Processus aéroportuaires intelligents

o Services basés sur la localisation

o Étiquetage des bagages par RFID

o Solutions d’enregistrement sans file d’attente

Services interentreprises intelligents o

Gestion du trafic et des installations

o Chaîne d’approvisionnement intelligente et services MRO

Le segment des services de transport et de stationnement intelligents devrait détenir la plus grande part de marché d’environ 34 %, en raison de l’augmentation du trafic de passagers. On estime que le segment des processus aéroportuaires intelligents connaîtra la croissance la plus rapide de 15,7 % au cours de la période de prévision.

Téléchargez un exemple de rapport, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 30% sur ce rapport) – https://www.quadintel.com/request-sample/smart-airport-market/QI036

Par modèle d’aéroport,

Aéroport 2.0

Aéroport 3.0

Aéroport 4.0

Le segment des aéroports 3.0 représente la plus grande part tandis que le segment des aéroports 4.0 a enregistré le taux de croissance le plus rapide. Airport 4.0 aide à gérer la connectivité ainsi que les informations en temps réel en connectant les parties prenantes dans un écosystème numérique intégré, qui favorise la croissance du marché.

Par taille d’aéroport,

petite

moyenne

grande

Le segment des aéroports de grande taille représentait la plus grande part de marché en raison de la forte demande de systèmes perfectionnés dans ces aéroports. Ils connaissent également une forte demande de personnalisation des systèmes, ce qui contribue également à la croissance du marché.

Par exploitation aéroportuaire,

aéroports de services commerciaux Aéroports de

services de fret Aéroports

d’aviation générale

Le segment des aéroports de services commerciaux devrait croître au rythme le plus rapide. Les aéroports de service commercial fournissent des services personnalisés et contribuent à améliorer l’expérience client, ce qui contribue à la croissance du marché.

Aperçu régional

Sur une base régionale, le marché mondial des aéroports intelligents est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

La région nord-américaine représentait la plus grande part de marché de plus de 34% sur le marché mondial en raison de l’augmentation des dépenses de modernisation de leurs aéroports. En outre, selon Airports Councils International, les États-Unis devraient détenir 21 % du trafic total de fret aérien dans le monde d’ici 2040. Cela devrait également stimuler la croissance du marché.

La région Asie-Pacifique devrait détenir la deuxième plus grande taille de marché. Selon Airports Councils International, 6 des 10 pays à la croissance la plus rapide pour les passagers de 2018 à 2040 sont situés dans la région Asie-Pacifique. Ces pays avec leur taux de croissance annuel du nombre de passagers sont le Vietnam (6,2 %), l’Inde (6,1 %), les Philippines (5,3 %), l’Indonésie (5,2 %), la Chine (4,7 %) et la Malaisie (4,4 %). Cela a également un impact positif sur la croissance des régions.

Accédez au rapport complet, ici – https://www.quadintel.com/request-sample/smart-airport-market/QI036

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des aéroports intelligents sont Adelte, Ascent Technology Inc., Amadeus IT Group SA, Ansul, Cisco System, Collins Aerospace, Deerns Airport System Consultants, Daifuku Co., Ltd., Sensec Solution AS (initialement DSG Systems) , FB Technology, Honeywell International, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd., IBM Corporation, Indra, SITA, Lufthansa Systems GmbH & Co. KG., QinetiQ, RESA, SAS, Sabre Corporation, Selex ES, Siemens AG, T -Systems, Thales Group, Vanderlande Industries, Vision-Box, Wipro Limited et Zensors, entre autres.

Les 10 principaux acteurs du marché détiennent environ 72,2% de la part de marché. Ces acteurs du marché investissent dans les lancements de produits, les collaborations, les fusions et acquisitions et les expansions pour créer un avantage concurrentiel sur le marché. Par exemple, en juillet 2021, Collins Aerospace a collaboré avec l’International Air Transport Association pour soutenir leur plateforme de santé numérique Travel Pass. Le pass aide les passagers à stocker, partager et gérer les résultats des tests et les informations vérifiés, qui peuvent être nécessaires pour voyager dans d’autres pays.

Le rapport sur le marché mondial des aéroports intelligents fournit des informations sur les pointeurs ci-dessous:

Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offertes par les principaux acteurs

Développement du marché : Le rapport propose des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration sur les segments matures des marchés

Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les zones géographiques inexploitées, les développements récents, et investissements

Évaluation du paysage concurrentiel: fusions et acquisitions, certifications, lancements de produits sur le marché mondial des aéroports intelligents ont été fournis dans ce rapport de recherche. En outre, le rapport met également l’accent sur l’analyse SWOT des principaux acteurs.

Développement de produits et innovation : le rapport fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires

Demander un rapport complet – https://www.quadintel.com/request-sample/smart-airport-market/QI036

Le rapport sur le marché mondial des aéroports intelligents répond à des questions telles que:

Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial des aéroports intelligents?

Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact de COVID-19 sur le marché mondial des aéroports intelligents pendant la période d’évaluation ?

Quels sont les produits/segments/applications/domaines dans lesquels investir au cours de la période d’évaluation sur le marché mondial des aéroports intelligents ?

Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial des aéroports intelligents ?

Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial des aéroports intelligents?

Quelle est la part de marché des principaux acteurs sur le marché mondial des aéroports intelligents ?

Quels modes et mouvements stratégiques sont considérés comme favorables pour entrer sur le marché mondial des aéroports intelligents ?

À propos de Quadintel :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Quadintel croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Quadintel est une « solution à guichet unique » pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Quadintel :

Courriel : sales@quadintel.com

Adresse : Office – 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611, ÉTATS-UNIS

Tél. : +1 888 212 3539 (É.-U. – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.quadintel .com/