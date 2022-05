Marché des adhésifs pour films | Tendances clés, fabricants dans le monde, avantages, opportunités jusqu’en 2029

Le marché des adhésifs pour films devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 7,9 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Les films adhésifs sont essentiellement les rubans, les films et les feuilles recouverts d’adhésifs. Ils sont utilisés pour joindre deux surfaces et sont faciles à utiliser et polyvalents. Les films adhésifs sont généralement utilisés dans l’identification par radiofréquence (RFID), l’éclairage LED, l’électronique aérospatiale, la construction, l’informatique portable, l’électronique grand public et l’électronique automobile.

Ce rapport sur le marché des adhésifs pour films fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des adhésifs pour films, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des adhésifs pour films sont Master Bond, Avantor, Inc., Axiom Materials, Inc., Parker Hannifin Corp, Bondline Electronic Adhesives, Inc., AI Technologies, Gurit, Galp, Marathon Petroleum, Devson Catalyst. , Global Precision Ball & Roller., Idemitsu Kosan Co. Ltd., HB Fuller, DOW, 3M, Solvay, NITTO DENKO CORPORATION, HB Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA et L&L Products., entre autres.

Portée du marché mondial des adhésifs pour films et taille du marché

Le marché des films adhésifs est segmenté en fonction du matériau, de la technologie, de l’application, du type de résine et de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du matériau, le marché des films adhésifs est segmenté en polyéthylène, polypropylène, chlorure de polyvinyle, butyral de polyvinyle et autres.

Sur la base de la technologie, le marché des adhésifs pour films est segmenté en sensibles à la pression, thermofusibles et photopolymérisables.

Sur la base de l’application, le marché des films adhésifs est segmenté en protection, graphiques, étiquettes, rubans et autres.

Sur la base du type de résine, le marché des films adhésifs est segmenté en ester époxy, acrylique et cyanate.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des films adhésifs est segmenté en emballage, automobile, marine, électrique et électronique et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des adhésifs pour films

Les pays couverts par le rapport sur le marché des adhésifs pour films sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des films adhésifs, car dans cette région, les gens préfèrent les films adhésifs aux adhésifs conventionnels dans les applications aérospatiales haut de gamme, car ils facilitent la fabrication de grandes pièces, facilitant ainsi la manipulation en atelier, ce qui est crucial pour les applications aérospatiales haut de gamme. L’Amérique du Nord, en revanche, continuera d’afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante aux divers avantages offerts par ces produits chez les fabricants de cette région.

Personnalisation disponible : Marché mondial des adhésifs pour films

Data Bridge Market Research est un leader du conseil et de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des coûts de production, une analyse des routes commerciales, une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché pour d’autres pays (demandez la liste des pays), des données sur les résultats d’import-export et de la zone grise, une revue de la littérature, une analyse des consommateurs et analyse de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez.

