Marché des adhésifs optiquement transparents en Asie-Pacifique – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2027 – 3M, tesa SE – Beiersdorf Company, Henkel AG & Co. KGaA, CORPORATION NITTO DENKO

Le marché des adhésifs optiquement transparents en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance et devrait atteindre un TCAC de 11,1 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. 1 461 979,41 milliers de dollars d’ici 2027. La région Asie-Pacifique domine la croissance du marché en raison de l’unité de fabrication élevée de divers adhésifs optiques en raison de la disponibilité facile des matières premières, en particulier en Chine et en Inde.

Le rapport sur le marché des adhésifs optiques transparents analyse les opportunités en termes de part de marché, de nouveaux développements et d’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, les poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits. Expansion géographique et innovation technologique sur le marché. Contactez-nous pour un résumé d’ analyste afin de comprendre l’analyse et le scénario de marché . Notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Portée et taille du marché des adhésifs optiques transparents en Asie-Pacifique

Le marché des adhésifs optiquement transparents en Asie-Pacifique est segmenté par type, épaisseur d’adhésif, substrat et application. La croissance entre les segments permet d’analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès au marché, et de déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché est segmenté en acrylique, acétate de polyvinyle, silicone, polyuréthane, époxy et autres. Dans la région Asie-Pacifique, l’acrylique est le moteur de la croissance du marché en raison de sa grande disponibilité et de son faible coût.

Sur la base de l’épaisseur de l’adhésif, le marché est segmenté en sous-1 mm, 1-2 mm, 2-3 mm, 3-4 mm, 4-5 mm et autres. Dans la région Asie-Pacifique, les adhésifs d’une épaisseur inférieure à 1 mm dominent le marché. Ces adhésifs épais peuvent être facilement moulés et pliés et sont largement utilisés dans la fabrication de téléphones portables plats et de LED.

Sur la base du substrat, le marché est segmenté en métal, verre, verre ITO comme verre, polyéthylène téréphtalate (PET), polyméthacrylate de méthyle (PMMA), polycarbonate (PC) et autres. Dans la région Asie-Pacifique, la disponibilité des matières premières pour la fabrication de polyméthacrylate de méthyle (PMMA) est très élevée, ce qui augmente le potentiel d’adoption dans la région.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en téléphones mobiles, tablettes, moniteurs, téléviseurs, signalisation extérieure, automobile, appareils portables, tableaux noirs électroniques, OLED et autres. Dans la région Asie-Pacifique, les téléphones mobiles dominent le marché en raison de leur taille petite et compacte et de leurs fonctionnalités de haute qualité telles que Gmail, l’enregistrement vidéo et le GPS, stimulant la croissance du marché dans la région.

Analyse au niveau du pays du marché des adhésifs optiquement transparents

Le marché Asie-Pacifique est analysé et les informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, épaisseur d’adhésif, substrat et application référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché Asie-Pacifique des adhésifs optiques transparents sont la Chine, la Corée, l’Inde, le Japon, Taïwan, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande, Hong Kong, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

Dans la région Asie-Pacifique, la Chine et l’Inde représentent la plus grande part en tant que plus grands fabricants et consommateurs d’appareils électroniques tels que les smartphones, les tablettes, les LED, les écrans LCD et l’industrie automobile.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie nationale, les mesures réglementaires et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prédire les scénarios de marché dans chaque pays. Il considère également la présence et la disponibilité des marques et les défis auxquels elles sont confrontées, l’impact des canaux de vente, en raison de la concurrence forte ou rare des marques nationales et nationales, et fournit une analyse prédictive des données des pays.

Croissance de l’industrie des adhésifs optiquement transparents

Le marché Asie-Pacifique des adhésifs optiquement transparents est également une analyse de marché détaillée de la croissance de tous les pays dans différents types de base installée de produits pour le marché des adhésifs optiquement transparents, de l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et des changements dans les scénarios réglementaires des adhésifs optiquement transparents et leur impact. Nous fournissons une analyse détaillée du marché. marché des adhésifs optiquement transparents. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Adhésifs optiquement transparents

Le paysage concurrentiel du marché des adhésifs optiques transparents en Asie-Pacifique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence en Asie-Pacifique, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline d’essais cliniques, l’analyse de la marque, le produit approbations, brevets, étendue et portée des produits, dominance des applications, courbes de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de la société liée au marché des adhésifs optiquement transparents en Asie-Pacifique.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont 3M, tesa SE – Beiersdorf Company, Henkel AG & Co. KGaA, NITTO DENKO CORPORATION, DuPONT, Saint-Gobain, Cyberbond LLC, Dow, LINTEC Corporation, Hitachi Chemical Co., Ltd, TORAY. ADVANCED FILM CO., LTD, Scapa Group plc, Mitsubishi Chemical Corporation, Dymax Corporation, Permabond LLC, Adhesives Research, Inc et d’autres acteurs nationaux et étrangers Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

par exemple,

En mai 2019, tesa SE – The Beiersdorf a annoncé une expansion de son usine de fabrication en Grande Chine avec des dépenses futures. Certaines des premières réalisations ont été la création d’une salle blanche ultramoderne à Suzhou. Le dernier appareil sera utilisé pour fabriquer des rubans adhésifs de précision pour les industries des télécommunications et de l’automobile. Environ 630 personnes sont actuellement employées par tesa en Grande Chine, dont 240 à Suzhou.

