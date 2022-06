Marché des adhésifs instantanés jusqu’en 2028 Analyse mondiale de l’industrie par les principales entreprises clés | Owens Corning (États-Unis), The Chemours Company (États-Unis), Saint-Gobain SA (France), Paroc Group (Finlande), Kingspan Group (Irlande), Knauf Insulation (États-Unis), DAIKIN (Japon) GAF États-Unis)

Le marché mondial des adhésifs instantanés était évalué à 2,40 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 3,85 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des adhésifs instantanés sont

DuPont (États-Unis)

SOLVAY (Belgique)

Dow (États-Unis)

Henkel AG & Co. KgaA (Allemagne)

3M (États-Unis)

Bostic (France)

Sika SA (Suisse)

HB Fuller (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

DAP Global Inc. (États-Unis)

Owens Corning (États-Unis)

The Chemours Company (États-Unis)

Saint-Gobain SA (France)

Paroc Group (Finland)

Groupe Kingspan (Irlande)

Knauf Isolation (États-Unis)

DAIKIN (Japon)

GAF (États-Unis)

Franklin International (États-Unis)

Illinois Tool Works Inc. (États-Unis)

AVERY DENNISON CORPORATION (ÉTATS-UNIS)

Portée du marché mondial des adhésifs instantanés

Le marché des adhésifs instantanés est segmenté en fonction de la chimie, du processus de durcissement du substrat et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Chimie

Adhésifs cyanoacrylates

Adhésifs époxy

Autres Adhésifs

Sur la base de la chimie, le marché des adhésifs instantanés a été segmenté en adhésifs cyanoacrylates, adhésifs époxy et autres adhésifs. Le cyanoacrylate est en outre sous-segmenté en cyanoacrylate de méthyle, cyanoacrylate d’éthyle, cyanoacrylate de 2-octyle. D’autres à base d’époxy sont en outre sous-segmentés en adhésifs à durcissement à froid ou en adhésifs à deux composants et à durcissement à chaud ou en un seul composant.

Substrat

Métal

Bois

Plastique

Verre

Matériaux composites

Le marché des adhésifs instantanés a également été segmenté sur la base du substrat en métal, bois, plastique, verre et composites.

Processus de durcissement

Adhésifs instantanés conventionnels

Adhésifs instantanés photopolymérisables

Sur la base du processus de durcissement, le marché des adhésifs instantanés est segmenté en adhésifs instantanés conventionnels et en adhésifs instantanés photopolymérisables.

Application

Industriel

Travail du bois

Transport et automobile

Consommateur

Médical

Électronique

Articles de sport

Aérospatial

Pétrole et gaz

Les autres

Sur la base de l’application, le marché des adhésifs instantanés est segmenté en industrie, travail du bois, transport et automobile, consommation, médical, électronique, articles de sport, aérospatiale, pétrole et gaz et autres.

Marché des adhésifs instantanés : l’analyse régionale comprend :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Le marché Adhésifs instantanés couvre les informations et résultats clés suivants :

Résumé exclusif : Statistiques de base sur le marché mondial des adhésifs instantanés.

L’effet changeant sur la dynamique du marché des adhésifs instantanés : la partie mondiale fournit des facteurs moteurs, des tendances, des défis et des opportunités; analyse post-COVID.

Affichez 2022 par type, utilisateur final et région/nation.

Évaluer l’industrie par segments de marché, pays/régions, fabricants/entreprises, part des revenus et ventes de ces entreprises dans ces différentes régions des principaux pays/régions

Comprendre la structure du marché Adhésifs instantanés en identifiant ses différents sous-segments.

Les chercheurs ont mis en lumière la dynamique du marché, tels que les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités.

Il offre des données massives sur les facteurs de tendance qui influenceront la progression du marché.

Compréhension approfondie des moteurs du marché des adhésifs instantanés, des contraintes et des principaux micro-marchés.

Personnalisation gratuite du rapport : ce rapport peut être personnalisé en fonction des besoins spécifiques du client.

Développements stratégiques clés : L’étude comprend également les développements stratégiques clés du marché, le lancement de nouveaux produits, comprenant la R&D, les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises, les accords, les partenariats et la croissance régionale des principaux concurrents opérant sur le marché à l’échelle mondiale et régionale.

