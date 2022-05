Marché des adhésifs en aérosol | Partager une croissance rapide avec les tendances récentes, le développement, les revenus, la demande et les prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des adhésifs en aérosol connaîtra un TCAC de 5,20 % pour la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des adhésifs en aérosol fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des adhésifs en aérosol, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les adhésifs en aérosol sont des adhésifs polyvalents qui adhèrent à une variété de matériaux légers. Il a une adhérence rapide et agressive pour une liaison rapide, ce qui réduit le temps nécessaire à l’adhésif pour durcir. Les adhésifs en aérosol offrent une résistance à la chaleur et à l’humidité tout en formant une liaison permanente solide, ce qui les rend adaptés à un large éventail d’applications, notamment le bâtiment et la construction, l’automobile, le papier et l’emballage, le cuir et les chaussures, etc. La mousse, le plastique, les tapis et les zones d’assemblage sont quelques-unes des autres applications.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des adhésifs en aérosol sont Henkel Adhesives Technologies India Private Limited, 3M, HB Fuller Company, Avery Dennison Corporation, Bostik ND Industries, Sika AG, Illinois Tool Works, Quin Global, Kissel Wolf GmbH, Gemini Adhesives, AFT Aerosols, Spray-Lock Inc., Philips Manufacturing Co., Westech Aerosol Corporation, BASF SE, ND Industries Inc., Uniseal Inc, Ashland et Eastman Chemical Company, entre autres.

Portée du marché mondial des adhésifs en aérosol et taille du marché

Le marché des adhésifs en aérosol est segmenté en fonction du type, de la chimie et de l’industrie de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des adhésifs en aérosol est segmenté en époxy, polyuréthane, caoutchouc synthétique et éthylène acétate de vinyle.

Sur la base de la chimie, le marché des adhésifs en aérosol est segmenté en solvants, à base d’eau et thermofusibles.

Sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux, le marché des adhésifs en aérosol est segmenté en transport, construction et mobilier.

Analyse au niveau du pays du marché des adhésifs en aérosol

Les pays couverts par le rapport sur le marché des adhésifs en aérosol sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période considérée en raison de la demande accrue de diverses applications telles que le bâtiment et la construction, l’automobile, le papier et l’emballage. La demande d’adhésif en aérosol devrait augmenter dans les économies émergentes telles que l’Inde, la Chine et le Vietnam en raison de l’augmentation de la production et des ventes d’automobiles. En outre, les coûts de main-d’œuvre relativement bas, la facilité de disponibilité des matières premières et l’utilisation de nouvelles stratégies de développement pour répondre à la demande d’adhésifs en aérosol à mesure que leurs applications se développent sont des facteurs importants pour la croissance du marché régional.

Personnalisation disponible : marché mondial des adhésifs en aérosol

Data Bridge Market Research est un leader du conseil et de la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des coûts de production, une analyse des routes commerciales, une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché pour d’autres pays (demandez la liste des pays), des données sur les résultats d’importation, d’exportation et de zone grise, une revue de la littérature, une analyse des consommateurs et analyse de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez.

