Marché des adhésifs électroconducteurs d’une valeur de 5 020,04 millions USD, à l’échelle mondiale, d’ici 2029 à un TCAC de 8,48 %

Analyse et taille du marché des adhésifs électroconducteurs

Aujourd’hui, l’ adhésif électriquement conducteur est devenu une partie importante de l’industrie électrique et automobile. Le développement industriel et la recrudescence de la demande de produits de différents utilisateurs finaux sont les principaux facteurs qui augmentent la demande d’adhésifs électroconducteurs, ce qui, à son tour, propulse la croissance globale du marché mondial des adhésifs électroconducteurs. Les adhésifs conducteurs d’électricité sont utilisés à diverses fins telles que le revêtement et le collage de puces RFID, d’écrans tactiles, d’écrans LCD et de LED de montage. Les cellules solaires utilisent également des adhésifs conducteurs d’électricité au lieu de la soudure, ce qui devrait stimuler la demande d’adhésifs conducteurs d’électricité sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des adhésifs conducteurs d’électricité devrait connaître un TCAC de 8,48 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 2 617,64 millions USD en 2021, atteindrait 5 020,04 millions USD d’ici 2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et de partenaires, une analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et une analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Définition du marché

Un adhésif électriquement conducteur est une colle principalement utilisée pour les applications électroniques où les pièces électriques doivent être maintenues à un endroit spécifique et le courant électrique peut être passé entre elles. L’utilisation d’adhésif électriquement conducteur dépend de l’écart entre les composants. Les adhésifs les plus courants tels que les époxydes, les anaérobies, les cyanoacrylates et les adhésifs à base d’acrylique agissent comme un isolant électrique.

Le rapport d’étude de marché persuasif sur les adhésifs électroconducteurs atteint une importance élevée en cette ère de mondialisation qui ouvre la porte du marché mondial pour les produits. Ce document de marché rassemble une vaste analyse de l’industrie avec des estimations et des prévisions exactes qui fournit des solutions de recherche complètes avec une clarté maximale de l’industrie. Avec l’utilisation appropriée d’excellents modèles de pratique et d’une méthode de recherche brillante, ce merveilleux rapport de marché est généré, ce qui aide les entreprises à découvrir les plus grandes opportunités de prospérer sur le marché. Ainsi, un rapport sur le marché des adhésifs électroconducteurs de meilleure qualité est une excellente solution pour les entreprises si elles souhaitent garder une longueur d’avance sur la concurrence dans l’environnement commercial actuel en évolution rapide.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Adhésif électroconducteur

Le paysage concurrentiel du marché des adhésifs électroconducteurs fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des adhésifs conducteurs d’électricité.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des adhésifs conducteurs d’électricité sont :

Master Bond Inc. (États-Unis)

Panacol-Elosol GmbH (Allemagne)

Aremco Products Inc. (États-Unis)

DuPont (États-Unis)

SOLVAY (Belgique)

Dow (États-Unis)

Henkel AG & Co. KgaA (Allemagne)

3M (États-Unis)

Bostik (France)

Sika AG (Suisse)

HB Fuller (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

DAP Global Inc. (États-Unis)

Owens Corning (États-Unis)

The Chemours Company (États-Unis)

Groupe Paroc (Finlande)

Groupe Kingspan (Irlande)

Knauf Isolation (États-Unis)

DAIKIN (Japon)

GAF (États-Unis)

Saint Gobain (France)

Franklin International (États-Unis)

Illinois Tool Works Inc. (États-Unis)

AVERY DENNISON CORPORATION (ÉTATS-UNIS)

Impact du COVID-19 sur le marché des adhésifs électroconducteurs

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur l’économie mondiale, ce qui a également affecté la croissance des adhésifs conducteurs d’électricité dans le monde. Cela a également posé des défis sans précédent sur les ventes, la demande et la production d’adhésifs conducteurs d’électricité compte tenu des activités retardées dans les secteurs de l’électronique et de l’automobile. Cela est dû à l’avènement de situations défavorables, notamment la pénurie de main-d’œuvre et de matières premières causée par l’imposition des normes de distanciation sociale et de confinement.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Développement récent

En mai 2019, Dow a lancé DOWSIL EC-6601, l’adhésif électriquement conducteur de nouvelle génération qui fournit la CEM (compatibilité électromagnétique) et des performances fiables. Le produit traite des applications électriques et électroniques exigeantes dans les secteurs des communications, des transports et de la consommation.

En juillet 2019, Dow a également lancé des adhésifs conducteurs à base de silicone pour fournir une liaison optique dans les communications, l’automobile et l’électronique grand public. Portée du marché mondial des adhésifs électroconducteurs

Le marché des adhésifs électroconducteurs est segmenté en fonction du type, de l’application, de la chimie et du matériau de remplissage. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Adhésifs conducteurs isotropes

Adhésifs conducteurs anisotropes

Application

Automobile

Électronique grand public

Aérospatial

Biosciences

Autres

Chimie

Époxy

Silicone

Acrylique

Polyuréthane

Autres

Matériau de remplissage

Charges d’argent

Charges de carbone

Charges de cuivre

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché des adhésifs électroconducteurs

Le marché des adhésifs électroconducteurs est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application, chimie et matériau de remplissage, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des adhésifs électroconducteurs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des adhésifs conducteurs d’électricité en raison de la présence d’un nombre optimal d’entreprises d’électronique et des progressions croissantes du marché du matériel dans cette région.

L’Amérique du Nord et l’Europe continueront de projeter le taux de croissance annuel composé le plus élevé en raison du développement industriel rapide tel que l’électronique et l’industrie automobile.

