Marché des additifs plastiques à 2028 Analyse mondiale de l’industrie par les principales entreprises clés | BASF SE, SONGWON, Clariant, Evonik Industries AG, PMC Group, Inc., Albemarle Corporation, AkzoNobel NV, Solvay

Le marché des additifs plastiques augmentera à un taux de 5,55 % pour la période de prévision de 2021 à 2028. L’augmentation du remplacement des plastiques biodégradables par des polymères traditionnels dans plusieurs applications agit comme un facteur vital qui stimule la croissance du marché des additifs plastiques.

Le marché mondial des additifs plastiques rapport met en lumière les principales dynamiques de marché du secteur. Ce rapport de renseignement comprend des enquêtes basées sur des scénarios actuels, des enregistrements historiques et des prévisions futures. Le rapport contient différentes prévisions de marché liées à la taille du marché, aux revenus, à la production, au TCAC, à la consommation, à la marge brute, aux diagrammes, aux graphiques, aux camemberts, au prix et à d’autres facteurs importants. Tout en mettant l’accent sur les principales forces motrices et restrictives de ce marché, le rapport propose également une étude complète des tendances et développements futurs du marché. Il examine également le rôle des principaux acteurs du marché impliqués dans l’industrie, y compris leur aperçu de l’entreprise, leur résumé financier et leur analyse SWOT. Il présente une vue d’ensemble à 360 degrés du paysage concurrentiel des industries.

Marché mondial des additifs plastiques, par type (lubrifiants, additifs glissants, additifs antistatiques, additifs antibuée, dispersants de remplissage, agents mouillants de pigments, additifs antistatiques, additifs glissants, améliorants de fluidité, auxiliaires de traitement, plastifiants, stabilisants, retardateurs de flamme, modificateurs d’impact), plastique Type (polyéthylène (PE), polystyrène (PS), polypropylène (PP), polyamides (PA), polyéthylène téréphtalate (PET), chlorure de polyvinyle (PVC), polycarbonate (PC), autres), utilisateurs finaux (industries alimentaires, construction , Emballage, Industries automobiles, Électricité et électronique, Utilisation commerciale, Autres), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas , Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande,Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2028.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des additifs plastiques sont BASF SE, SONGWON, Clariant, Evonik Industries AG, PMC Group, Inc., Albemarle Corporation, AkzoNobel NV, Solvay, Styro Chem, DuPont de Nemours, Inc., Exxon Mobil Corporation, Mitsui Chemical America, INC, DOW, Biesterfield AG, LANXESS, Adeka India Pvt Ltd, Wacker Chemie AG, Sabo SpA et Eriez Manufacturing Co parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Portée du marché mondial des additifs plastiques et taille du marché

Le marché des additifs plastiques est segmenté en fonction du type, du type de plastique et des utilisateurs finaux. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des additifs plastiques est segmenté en lubrifiants, additifs glissants, additifs antistatiques, additifs antibuée, dispersants de charge, agents mouillants pour pigments, additifs antistatiques, additifs glissants, améliorants d’écoulement, auxiliaires de traitement, plastifiants, stabilisants, retardateurs de flamme et modificateurs d’impact .

Sur la base du type de plastique, le marché des additifs plastiques est segmenté en polyéthylène (pe), polystyrène (PS), polypropylène (PP), polyamides (PA), polyéthylène téréphtalate (PET), chlorure de polyvinyle (PVC), polycarbonate (PC) et autres

Le marché des additifs plastiques est également segmenté sur la base des utilisateurs finaux dans les industries alimentaires, la construction, l’emballage, les industries automobiles, l’électricité et l’électronique, l’utilisation commerciale et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des additifs plastiques

Le marché des additifs plastiques est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par type, type de plastique et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des additifs plastiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des additifs plastiques en raison de la croissance rapide des industries de l’emballage alimentaire et de l’augmentation du prix bas et de la grande durabilité du plastique dans cette région.

La section par pays du rapport sur le marché des additifs plastiques fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Les objectifs de l’étude sont :

Analyser le statut mondial des additifs plastiques, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs.

Présenter le développement des additifs plastiques en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Établir un profil stratégique des acteurs clés et analyser en profondeur leur plan et leurs stratégies de développement.

Définir, décrire et prévoir le marché par type de produit, applications de marché et régions clés.

Points précieux du rapport d’étude de marché sur les additifs plastiques 2020-2028 :

➼ Changements significatifs dans la dynamique du marché.

➼ Rapports et évaluation des développements récents de l’industrie.

➼ Une analyse de fond complète, qui comprend une évaluation du marché des additifs plastiques parent.

➼ Taille actuelle, historique et projetée du marché Additifs plastiques du point de vue de la valeur et du volume.

➼ Segmentation du marché des additifs plastiques selon les principales régions.

➼ Additifs plastiques Parts de marché et stratégies des principaux fabricants.

➼ Segments spécifiques émergents et régionaux pour le marché des additifs plastiques.

➼ Une évaluation objective de la trajectoire du Marché.

➼ Recommandations aux Top Companies pour renforcer leur présence sur le marché.

Quelques points majeurs de la table des matières :

Chapitre 1. Méthodologie de recherche et sources de données

Chapitre 2. Résumé analytique

Chapitre 3. Marché des additifs plastiques : analyse de l’industrie

Chapitre 4. Marché des additifs plastiques : aperçu des produits

Chapitre 5. Marché des additifs plastiques : informations sur les applications

Chapitre 6. Marché des additifs plastiques : aperçus régionaux

Chapitre 7. Marché des additifs plastiques : paysage concurrentiel

