Marché des additifs alimentaires spécialisés Principaux acteurs clés, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Le marché des additifs alimentaires de spécialité devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,40% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des additifs alimentaires de spécialité fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir dans le période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’expansion du secteur agricole à l’échelle mondiale accélère la croissance du marché des additifs alimentaires spécialisés.

Les additifs alimentaires spéciaux font référence au type d’additifs qui sont utilisés comme denrées alimentaires, en particulier pour les animaux de ferme pour traiter les carences nutritionnelles que les animaux de ferme ne reçoivent pas de leur régime alimentaire normal. Les additifs alimentaires les plus courants comprennent les vitamines et les minéraux , les acides gras et les acides aminés.

L’augmentation de la consommation de produits d’origine animale à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des additifs alimentaires spécialisés. L’augmentation de l’incidence des épidémies chez le bétail et le fort impact des animaux sur l’environnement accélèrent la croissance du marché. La prise de conscience croissante de la santé des animaux au sein de la population et l’utilisation intensive d’additifs alimentaires spécialisés pour réduire les carences nutritionnelles influencent davantage le marché. De plus, la forte demande de produits animaux améliorés, les innovations dans l’élevage et l’encapsulation dans les acidifiants alimentaires ont un effet positif sur le marché des additifs alimentaires spécialisés. En outre, l’augmentation de la demande d’additifs alimentaires naturels offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

D’autre part, l’augmentation des coûts d’exploitation et des matières premières et l’incohérence de la structure réglementaire devraient entraver la croissance du marché. La faible adoption des additifs alimentaires de spécialité devrait défier le marché des additifs alimentaires de spécialité au cours de la période de prévision 2022-2029.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Additifs alimentaires spécialisés

Le paysage concurrentiel du marché Additifs alimentaires de spécialité fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des additifs alimentaires spécialisés.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des additifs alimentaires spécialisés sont BASF SE, Novus International, Evonik Industries, DSM, Yara, The Mosaic Company, K + S Aktiengesellschaft, EuroChem Group, Koch Industries, Inc., Compass Minerals, DFPCL, Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Nutreco NV, Novozymes A/S, Kemin Industries Inc., Brookside Agra, Invivo NSA, Biomin Holding GmbH et Chr. Hansen Holdings A/S entre autres.

Ce rapport sur le marché des additifs alimentaires spécialisés fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des additifs alimentaires spécialisés, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des additifs alimentaires de spécialité et taille du marché

Le marché des additifs alimentaires spécialisés est segmenté en fonction du type, de la forme, de la fonction et du bétail. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type d’aliment, le marché des additifs alimentaires spécialisés est segmenté en vitamines, antioxydants , arômes et édulcorants, minéraux, liants, acidifiants et autres.

Sur la base de la forme, le marché des additifs alimentaires spécialisés est segmenté en aliments liquides, aliments secs et autres.

Sur la base de la fonction, le marché des additifs alimentaires spécialisés est segmenté en amélioration de la palatabilité, gestion des mycotoxines, amélioration des performances digestives de préservation des ingrédients et autres.

Sur la base du bétail, le marché des additifs alimentaires de spécialité est segmenté en animaux aquatiques, volailles , porcs , ruminants et autres.

Par ailleurs, l’impact du COVID-19 est également concerné. Depuis l’épidémie de décembre 2019, le virus COVID-19 s’est propagé dans le monde entier et a causé d’énormes pertes de vies, et l’économie et les marchés mondiaux de la fabrication, du tourisme et des finances ont été durement touchés, tandis que le marché/l’industrie en ligne augmenté. Heureusement, avec le développement de vaccins et un autre effort des gouvernements et des organisations mondiales, l’impact négatif du COVID-19 devrait s’atténuer et l’économie mondiale devrait se redresser.

Cette recherche couvre les impacts du COVID-19 sur les industries en amont, intermédiaires et en aval. De plus, cette recherche fournit une évaluation approfondie du marché en mettant en évidence des informations sur divers aspects couvrant la dynamique du marché tels que les moteurs, les obstacles, les opportunités, les menaces et les nouvelles et tendances de l’industrie. Au final, ce rapport fournit également une analyse approfondie et des conseils professionnels sur la manière d’affronter la période post-COIVD-19.

Analyse régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

