marché des acides octadécanedioïques devrait atteindre 11,70 millions USD d’ici 2029

Analyse et taille du marché Acide octadécanedioïque

La croissance du marché peut être reconnue par l’augmentation de la demande de plusieurs industries de production telles que l’automobile, l’industrie, la restauration, le médical, la construction, le textile, etc. Les soins personnels et les cosmétiques devraient afficher une forte croissance en raison du déplacement des préférences des consommateurs vers les produits biologiques à travers le monde, en particulier dans les économies en développement. En outre, les principaux acteurs du marché se concentrent sur un accès facile aux matières premières et sur le respect des réglementations environnementales, ce qui devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des acides octadécanedioïques était évalué à 8,23 millions USD en 2021 et devrait atteindre 11,70 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,50% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Définition du marché

L’acide octadécanedioïque appartient au groupe de composés organiques également appelés acides gras à longue chaîne insolubles dans l’eau . L’acide octadécanedioïque est une longue chaîne d’acide dicarboxylique qui contient deux composants carbonés. Il est également connu sous le nom de diacide C18. L’acide octadécanedioïque a été produit par fermentation microbienne, à l’échelle commerciale. Dans le procédé biotechnologique, l’acide octadécanedioïque est formé par une huile végétale qui est utilisée comme matière première.

Dynamique du marché mondial de l’acide octadécanedioïque

Conducteurs

Demande croissante d’acide octadécanedioïque dans les applications automobiles et industrielles

L’acide octadécanedioïque est utilisé dans la production de mousses de polyester, d’élastomères et de peintures. La demande croissante de mousses de polyester, d’élastomères et de peintures dans plusieurs applications industrielles et automobiles sont des facteurs majeurs qui devraient propulser la croissance du marché mondial de l’acide octadécanedioïque au cours de la période de prévision 2022-2029.

Utilisation élevée dans les soins personnels et l’industrie cosmétique

L’acide octadécanedioïque n’est pas seulement utilisé dans le secteur automobile, il est également utilisé dans de nombreux produits de soins personnels et cosmétiques. Ces acides octadécanedioïques sont des composés très utiles dans les produits cosmétiques. La principale raison de l’utilisation de l’acide octadécanedioïque dans les cosmétiques est le déplacement des préférences des consommateurs vers les produits biologiques en raison de ses bienfaits pour la santé, qui devraient stimuler le taux de croissance du marché.

En outre, la préférence croissante pour les produits durables et respectueux de l’environnement pour réduire la dépendance pétrochimique, la demande croissante de polymères techniques sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de l’acide octadécanedioïque au cours de la période de prévision 2022-2029. D’autre part, l’évolution des applications de l’acide octadécanedioïque dans les industries textiles et médicales stimule davantage la croissance du marché de l’acide octadécanedioïque au cours de la période susmentionnée.

Des opportunités

Augmentation du nombre de marchés émergents

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les acquisitions et les fusions pour accroître leur présence tout au long de la chaîne de valeur. La majorité des acteurs du marché de l’industrie se concentrent sur les progrès des produits et ciblent le développement de nouveaux produits aux propriétés écologiques pour répondre à un marché d’applications plus large, ce qui créera des opportunités rentables pour la croissance du marché de l’acide octadécanedioïque.

En outre, de nombreuses mesures soutenant la durabilité et la conservation de l’environnement devraient promouvoir l’application de l’acide octadécanedioïque dans plusieurs industries utilisatrices finales. Des modèles de dépenses de consommation favorables devraient augmenter les investissements dans les secteurs de la construction, de l’automobile et des soins personnels, ce qui soutiendra indirectement les ventes d’acide octadécanedioïque et générera d’immenses opportunités pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial de l’acide octadécanedioïque

Le marché de l’acide octadécanedioïque est segmenté en fonction du type, de l’industrie d’utilisation finale et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Fabriqué par la pétrochimie

Fabriqué par la biotechnologie

Industrie d’utilisation finale

Voiture

Industriel

Médical

Construction

Service alimentaire

Textiles

Application

Polyols polyesters

Produits de beauté

Revêtement en poudre

Huiles lubrifiantes

Analyse/aperçus régionaux du marché Acide octadécanedioïque

Le marché de l’acide octadécanedioïque est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, industrie d’utilisation finale et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’acide octadécanedioïque sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’acide octadécanedioïque en termes de part de marché et de revenus. Cela est dû à la sensibilisation croissante aux produits respectueux de l’environnement dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait être la région qui se développe le plus rapidement au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la demande croissante d’acide octadécanedioïque dans de nombreuses applications telles que le polyester, les revêtements en poudre, les polyols et les cosmétiques dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

TOC PRINCIPALE DU RAPPORT

Chapitre un : Introduction

Chapitre deux : Segmentation du marché

Chapitre trois : Aperçu du marché

Chapitre quatre : Résumé analytique

Chapitre Cinq : Informations Premium

