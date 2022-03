Marché des accessoires de téléphonie mobile au Moyen-Orient et en Afrique par entreprises, applications, croissance de l’industrie, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions d’ici 2029

Une étude influente sur le marché des accessoires de téléphonie mobile au Moyen-Orient et en Afrique comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

Des informations et des données de marché transparentes, fiables et complètes incluses dans le rapport fiable sur le marché des accessoires de téléphonie mobile au Moyen-Orient et en Afrique aideront certainement à développer les activités et à améliorer le retour sur investissement (ROI). Ce document marketing fournit une enquête exhaustive sur les principaux acteurs du marché qui est basée sur une gamme d’objectifs d’une organisation tels que le profilage, le contour du produit, la quantité de production, la matière première requise et la santé financière d’une organisation. L’une des sections du rapport d’étude de marché sur les accessoires de téléphonie mobile au Moyen-Orient et en Afrique couvre l’évaluation des probabilités des nouveaux projets d’investissement et des conclusions générales de la recherche sont proposées.

Le marché des accessoires pour téléphones mobiles est en croissance avec un TCAC de 5,9 % dans les prévisions d’ici 2027 et devrait atteindre 17 898,92 millions USD d’ici 2027. L’augmentation de la demande de téléphones intelligents dans tous les groupes d’âge de la région est le facteur de croissance de la croissance du marché.

Les technologies de pointe à venir pour les téléphones mobiles augmenteront la demande pour les produits, ce qui constitue une opportunité pour le marché des accessoires pour téléphones mobiles. L’effet croissant sur les oreilles dû à l’utilisation accrue d’écouteurs sans fil pendant une longue durée sera le défi du marché des accessoires pour téléphones mobiles.

Portée et taille du marché des accessoires de téléphonie mobile au Moyen-Orient et en Afrique

Sur la base du type, le marché des accessoires pour téléphones portables est segmenté en étuis pour téléphones portables, protections d’écran, casque/écouteurs, câble, banque d’alimentation, chargeur , batterie, haut-parleur portable, carte mémoire, support et supports, popsockets, perche à selfie et autres . En 2020, le segment des étuis pour téléphones mobiles domine le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique car la demande pour les étuis importés du marché chinois augmente.

Sur la base de la fourchette de prix, le marché des accessoires pour téléphones mobiles est segmenté en bas, moyen et haut de gamme . En 2020, le segment intermédiaire domine au Moyen-Orient et en Afrique en raison de la forte demande de suppléments nécessitant des accessoires de téléphonie mobile.

Sur la base du type d’emballage, le marché des accessoires pour téléphones mobiles est segmenté en boîtes transparentes, blisters, plateaux, pochettes et sacs, cartons pliants et coques. En 2020, le segment des boîtes à vue transparente domine le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en raison de la forte demande de suppléments pour accessoires de téléphonie mobile dans l’industrie du commerce électronique.

Sur la base du canal de distribution, le marché des accessoires de téléphonie mobile est segmenté en hors ligne et en ligne. En 2020, le segment hors ligne domine le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en raison de la faible prévalence des livraisons en ligne dans la région.

Sur la base de la catégorie de vente, le marché des accessoires de téléphonie mobile est segmenté en marques blanches/marques sans nom, marques et tiers. En 2020, le segment des marques blanches / sans nom domine le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en raison du nombre inférieur ou négligeable d’installations de production d’accessoires de téléphonie mobile dans la région

Sur la base des téléphones d’utilisation finale, le marché des accessoires pour téléphones mobiles est segmenté en smartphones et iphones. En 2020, le segment des smartphones domine le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique en raison du taux de croissance négligeable de l’utilisation des téléphones I dans la région.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des accessoires pour téléphones mobiles au Moyen-Orient et en Afrique sont les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, l’Égypte, Israël, l’Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et l’Afrique.

L’Afrique du Sud domine en raison de la demande croissante de smartphones, ce qui a accru l’utilisation de films étirables, mais le manque de normalisation des produits freine la croissance du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des accessoires de téléphonie mobile au Moyen-Orient et en Afrique comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont SAMSUNG, Plantronics, Inc., Xiaomi, Kingston Technology Corporation, Western Digital Corporation, JVCKENWOOD Corporation, Griffin Technology, Skullcandy.in, Sony Corporation, Apple Inc, Bose Corporation parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Par exemple,

En avril 2019, Xiaomi a décidé de lancer un nouveau produit nommé XGIMI MoGo Pro. Ce développement aidera l’entreprise à augmenter son portefeuille de produits et ses revenus dans un avenir proche.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre d’accessoires pour téléphones mobiles grâce à une gamme de tailles étendue.

Objectif des études :

Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du marché des accessoires de téléphonie mobile au Moyen-Orient et en Afrique.

Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché des accessoires de téléphonie mobile au Moyen-Orient et en Afrique sur la base de divers facteurs: analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse de la force Porte Five, etc.

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique latine et Reste du monde.

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

Fournir une analyse au niveau national du marché pour le segment par application, type de produit et sous-segments.

Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché Accessoires de téléphonie mobile au Moyen-Orient et en Afrique.

