Marché de surveillance de la chaîne du froid Asie-Pacifique 2021 Perspectives mondiales, recherche, tendances et prévisions jusqu’en 2028

Le marché Asie-Pacifique de surveillance de la chaîne du froid est un rapport professionnel et méticuleux qui se concentre sur les moteurs principaux et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Il se dote d’une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir.

En outre, les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions employés par les différents acteurs clés s’expliquent bien par les profils d’entreprise systémiques couverts dans ce rapport de marché de grande envergure. Étant un rapport d’étude de marché détaillé, le rapport de surveillance de la chaîne du froid Asie-Pacifique donne aux entreprises un avantage concurrentiel. Toutes ces données et informations sont très importantes pour les entreprises lorsqu’il s’agit de définir les stratégies de production, de commercialisation, de vente, de promotion et de distribution des produits et services. Le rapport sur le marché de la surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique donne des mesures clés, le statut des fabricants et constitue une source importante d’orientation pour les entreprises et les organisations.

Une surveillance de la chaîne du froid est une solution de surveillance utilisée lors de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Il aide à garder une trace de la température, de l’emplacement, de l’humidité et de divers autres facteurs qui peuvent détériorer les propriétés du produit et ainsi il aide également à maintenir les niveaux de tous les facteurs.

Il aide à réduire le temps de cycle, les coûts opérationnels et augmente la durée de conservation des produits, la productivité et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Ils aident également à garder une trace de l’inventaire et contribue à augmenter son efficacité.

De nombreux capteurs et actionneurs sont utilisés pour le processus de surveillance afin de vérifier les niveaux de température et d’humidité. Les capteurs aident à une bonne intégration de la surveillance de la chaîne du froid depuis le traitement et la production, le transport, le stockage jusqu’à la livraison et fournissent également des données de température hautes performances et à jour dans n’importe quel environnement.

Une chaîne du froid est considérée comme l’une des pratiques courantes dans les industries telles que les industries pharmaceutiques et alimentaires car ces industries sont particulièrement sensibles aux fluctuations de température.

Le marché de la surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC sain de 14,8% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Segmentation: marché Asie-Pacifique de surveillance de la chaîne du froid

Le marché de la surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique est segmenté en segments notables suivants qui sont les composants, la logistique et les applications.

Sur la base des composants, le marché est segmenté en matériel et logiciel. En août 2017, Orbocomm avait lancé une solution de surveillance de la chaîne du froid de nouvelle génération nommée PT 6000 d’ORBCOMM. Cette solution comprend des capteurs, une connectivité et une application CargoWatch. Ce système offre une visibilité et un contrôle complets sur la chaîne du froid, ce qui contribue à garantir la température de la cargaison pendant la chaîne d’approvisionnement. Cela propulsera à son tour la croissance du marché des solutions de surveillance de la chaîne du froid.

Sur la base de la logistique, le marché est segmenté en stockage et transport. En octobre 2018, Elpro Buchs AG a reçu le prix du meilleur contrôle mondial de la température. L’entreprise a reçu un prix pour sa pensée créative qui tend à introduire la nouvelle technologie pour le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement. Ce nouvel appareil a une durée de vie de plus de 4 ans.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en produits pharmaceutiques et soins de santé, aliments et boissons, produits chimiques. En janvier 2019, Americold a annoncé l’acquisition de PortFresh Holdings, qui fournit des services d’opérateur à température contrôlée. Cette acquisition aiderait l’Americold à accéder au port de Savannah pour le commerce.



Analyse concurrentielle: marché Asie-Pacifique de surveillance de la chaîne du froid

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont Sensitech Inc., ORBCOMM, Berlinger & CO., Monnit Corp., Controlant, ELPRO-BUCHS AG, SecureRF Corporation, Savi Technology, Zest Labs, Infratab Inc., LINEAGE LOGISTICS HOLDINGS LLC, Klinge Corporation, DAIKIN INDUSTRIES Ltd., Nimble Wireless, Tagbox, Verigo, FreshSurety, Safetraces et autres.

DEVELOPPEMENTS récents:

En février 2019, SafeTraces a annoncé le partenariat avec Mérieux NutriSciences, pour fournir des solutions entièrement intégrées qui aideraient les fabricants à produire tout en gérant les processus d’assainissement des usines et en diminuant le risque de contamination.

En octobre 2018, SafeTraces a annoncé le lancement de la solution de vérification de l’assainissement et du système d’application de codes-barres ADN pour les articles fraîchement produits et pouvant être connectés à un système basé sur la chaîne de blocs.

En décembre 2017, Americold a annoncé le lancement de la nouvelle installation à New Clearfield, dans l’Utah, qui ajouterait plus d’espace à ses entrepôts et les aiderait à se développer.

Le rapport d’étude de marché sur la surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique couvre la définition, la classification, la classification des produits, l’application des produits, les tendances de développement, la technologie des produits, le paysage concurrentiel, la structure de la chaîne industrielle, la vue d’ensemble de l’industrie, la politique nationale et l’analyse de la planification de l’industrie, la dernière analyse dynamique, etc., et comprend également les majeures. L’étude comprend les moteurs et les contraintes du marché mondial. Il couvre l’impact de ces moteurs et contraintes sur la demande au cours de la période de prévision. Le rapport met également en évidence les opportunités sur le marché au niveau mondial.

Le rapport fournit la taille (en termes de volume et de valeur) du marché Asie-Pacifique Cold Chain Monitoring pour l’année de base 2019 et les prévisions entre 2020 et 2027. Les chiffres du marché ont été estimés en fonction de la forme et de l’application. La taille du marché et les prévisions pour chaque segment d’application ont été fournies pour le marché mondial et régional.

Ce rapport se concentre sur la situation du marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement du marché de la surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Il est pertinent de considérer que dans une économie mondiale volatile, nous n’avons pas seulement effectué des prévisions du marché de la surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique en termes de TCAC, mais avons également étudié le marché en fonction de paramètres clés, y compris la croissance d’une année sur l’autre (YoY) , pour comprendre la certitude du marché et pour trouver et présenter les opportunités lucratives sur le marché.

En termes de production, ce rapport étudie la capacité de surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique, la production, la valeur, le prix départ usine, le taux de croissance, la part de marché des principaux fabricants, les régions (ou pays) et le type.

En termes de consommation, ce rapport se concentre sur la consommation de Surveillance de la chaîne du froid Asie-Pacifique par régions (pays) et par application.

Les acheteurs du rapport auront accès à des chiffres vérifiés du marché, y compris la taille du marché mondial en termes de revenus et de volume. Dans le cadre de l’analyse de la production, les auteurs du rapport ont fourni des estimations et des calculs fiables pour les revenus et le volume mondiaux par segment de type du marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique. Ces chiffres ont été fournis en termes de revenus et de volume pour la période 2020 à 2027. De plus, le rapport fournit des chiffres précis pour la production par région en termes de revenus ainsi que de volume pour la même période. Le rapport comprend également des statistiques sur la capacité de production pour la même période.

En ce qui concerne les bases et les technologies de production, les recherches contenues dans ce rapport couvrent le temps de production, la distribution de la base, les paramètres techniques, les tendances de la recherche et du développement, les sources technologiques et les sources de matières premières des principales sociétés du marché de la surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique.

En ce qui concerne l’analyse de la chaîne industrielle, la recherche de ce rapport couvre les matières premières et les équipements du marché Asie-Pacifique Surveillance de la chaîne du froid en amont, les clients en aval, les canaux de commercialisation, les tendances de développement de l’industrie et les recommandations de stratégie d’investissement. L’analyse plus spécifique comprend également les principaux domaines d’application du marché et de la consommation, les principales régions et la consommation, les principaux producteurs chinois, les distributeurs, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d’équipements et leurs coordonnées, l’analyse des relations avec la chaîne industrielle.

La recherche dans ce rapport comprend également les paramètres du produit, le processus de production, la structure des coûts et des informations sur les données classées par région, technologie et application. Enfin, l’analyse SWOT du nouveau projet du modèle papier et l’étude de faisabilité de l’investissement du modèle de cas.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un rapport de recherche approfondi spécifiquement pour l’industrie de la surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique. Le centre de recherche utilise un moyen objectif et équitable pour effectuer une analyse approfondie de la tendance de développement de l’industrie, en fournissant un soutien et des preuves pour l’analyse de la concurrence des clients, la planification du développement et la prise de décision en matière d’investissement. Au cours de son exploitation, le projet a bénéficié du soutien et de l’assistance de techniciens et du personnel de commercialisation de divers maillons de la chaîne industrielle.

Le paysage concurrentiel du marché Surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché Asie-Pacifique de surveillance de la chaîne du froid.

Les principaux acteurs du marché devraient faire face à une concurrence féroce de la part des nouveaux entrants. Cependant, certains des acteurs clés visent à acquérir les entreprises en démarrage afin de maintenir leur domination sur le marché mondial. Pour une analyse détaillée des entreprises clés, leurs forces, faiblesses, menaces et opportunités sont mesurées dans le rapport à l’aide d’outils standard tels que l’analyse SWOT. La couverture régionale des entreprises clés est couverte dans le rapport pour mesurer leur domination. Les principaux fabricants du marché de la surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique se concentrent sur l’introduction de nouveaux produits pour répondre aux besoins des clients. La faisabilité de nouveaux produits est également mesurée à l’aide d’outils standard de l’industrie.

Les entreprises clés augmentent leurs investissements dans les activités de recherche et développement pour la découverte de nouveaux produits. Il y a également eu une augmentation du financement gouvernemental pour l’introduction du nouveau marché de la surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique. Ces facteurs ont profité à la croissance du marché mondial de la surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique. À l’avenir, les entreprises clés devraient bénéficier des lancements de nouveaux produits et de l’adoption des avancées technologiques. Les progrès techniques ont profité à de nombreuses industries et l’industrie mondiale ne fait pas exception.

Dans cette étude, les années considérées pour estimer la taille du marché de Surveillance de la chaîne du froid en Asie-Pacifique sont les suivantes:

Année historique : 2017-2020

Année de référence : 2019

Année de prévision 2020 à 2027

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

