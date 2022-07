Marché de l’origami ADN à la période de prévision, note l’étude de recherche Emergen.

Le dernier rapport, intitulé « Marché mondial de l’origami d’ADN », comprend une analyse approfondie des paramètres fondamentaux contribuant au scénario du marché mondial de l’origami d’ADN. Le rapport de recherche fournit au lecteur une interprétation approfondie de la dynamique du marché de l’ADN Origami, y compris les moteurs cruciaux, les opportunités, les menaces et les défis. Le rapport décrit également les principales stratégies commerciales, les ratios de demande et d’offre, les principales régions et les acteurs renommés du marché, en un mot, offrant une perspective futuriste de l’industrie globale de l’ADN Origami. Le rapport d’information sur le marché est un prototype de la vue d’ensemble à 360 ° de l’industrie mondiale de l’origami ADN, mettant en lumière la valeur de marché estimée, la part, les tendances de croissance, les revenus bruts, l’aperçu concurrentiel, les principaux fabricants et acheteurs, les types de produits disponibles et la fin- utiliser des applis.

L’origami d’ADN utilise un ADN à très long brin appelé brin d’échafaudage qui est maintenu ensemble dans la configuration souhaitée par un simple appariement de bases avec des centaines d’oligonucléotides à brin court. L’origami d’ADN est largement utilisé pour construire des nanorobots et d’autres structures pour les études de fluorescence, les interactions enzyme-substrat, l’administration de médicaments et les études de lumière et d’énergie, entre autres. Les nanorobots peuvent transporter de l’or, de l’argent ou d’autres nanoparticules pour permettre l’étude des interactions entre diverses molécules et leur fonctionnement.

du marché :

Les efforts constants d’acteurs de premier plan pour développer des technologies plus récentes et modernes et des avancées de produits devraient stimuler la croissance de l’industrie au cours des prochaines années. . Le rapport étudie les vastes plans d’expansion des activités et les progrès des activités de R&D et du portefeuille de produits. Le rapport offre une compréhension claire des alliances sur le marché, telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits et les promotions de marques, et les accords d’entreprise.

Les principales entreprises sur le marché comprennent: DNA Technologies IDT, Tilibit Nanosystems, Eurofins Genomics, Twist Bioscience Corporation, GATTAquant DNA Technologies, Dietz Lab, ADINA R&D, Inc., Technalia, Kosuri Lab, Cees Dekkar Lab

Points clés du marché de l’origami ADN:

vaste couverture de l’analyse du marché de l’ADN Origami Informations

clés sur la répartition régionale de l’industrie dans des zones géographiques clés Informations

radicales sur les tendances vitales du marché; les tendances actuelles et émergentes, et les facteurs influençant la croissance du marché

Une couverture complète de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance globale du marché de l’ADN Origami

Des données complètes sur les principaux fabricants et fournisseurs du marché de l’ADN Origami

Aux finsEmergen Research a segmenté le marché mondial de l’origami d’ADN sur la base du type, de la structure, de l’application et

,

la

de

:

région(Revenus, millions USD ; 2018-2028)

statiques

actives

Perspectives des applications

nanorobots et la fluorescence Études

sur les substrats enzymatiques

Études sur les moteurs moléculaires Études sur

la lumière, l’énergie et la microscopie

ADN Origami Drug Delivery

Biocapteurs

Autres

Certains Principaux faits saillants du rapport

Les structures d’origami d’ADN ciblent efficacement les cellules cancéreuses et améliorent le taux de survie du patient. L’origami d’ADN a élargi la portée de la nanotechnologie de l’ADN basée sur l’assemblage programmé de jonctions d’ADN ramifiées. L’augmentation des activités de recherche et développement pour développer des systèmes d’administration de médicaments réalisables et créer des nanostructures dynamiques est un autre facteur clé qui devrait contribuer à la croissance des revenus du marché à l’avenir.

Cependant, la technique de l’origami ADN demande beaucoup de temps et d’argent, ce qui est un facteur clé qui devrait limiter la croissance du marché dans une certaine mesure au cours de la période de prévision. En outre, le manque de connaissances sur l’origami ADN et l’indisponibilité d’une conception conviviale et robuste pour l’origami ADN devraient également entraver l’adoption de cette technique et freiner la croissance du marché.

