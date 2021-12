marché de l’occlusion de la veine rétinienne reflétera une expansion constante au cours de la période 2021-2027 | Allergan, Bayer, IRIDEX, Roche, Topcon, Merck

Résumé du marché mondial de l’occlusion de la veine rétinienne :

Le rapport d’étude sur le marché de l’occlusion de la veine rétinienne est une excellente base pour l’expansion de l’industrie de la santé. Une myriade de défis commerciaux peuvent être rapidement et facilement surmontés avec ce rapport d’étude de marché. Ce document de marché traite d’aspects importants du marché qui incluent, mais sans s’y limiter, les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie de la santé. Une méthode d’étude de marché translucide a été réalisée avec les bons outils et techniques pour transformer ce rapport d’étude de marché en un rapport de classe mondiale. Les informations granulaires du marché rassemblées dans le rapport crédible sur le marché de l’occlusion de la veine rétinienne aideront l’industrie de la santé à prendre des décisions commerciales compétentes.

Le rapport d’étude de marché mondial sur l’occlusion de la veine rétinienne donne un aperçu d’une grande variété de choses qui ont un impact sur l’entreprise. Cela permet de savoir où le public cible et les clients actuels effectuent leur recherche de produits/services. Aussi, le concurrent auquel le public cible se tourne pour obtenir des informations, plus d’options ou pour effectuer un achat. Les tendances de l’industrie, les influenceurs qui composent le marché et leurs défis peuvent également être pris en compte via le rapport. De plus, cela donne une idée de ce qui influence les achats et les conversions parmi le public cible. La recherche sur la segmentation du marché du rapport d’activité sur l’occlusion de la veine rétinienne permet de catégoriser le public cible en différents groupes (ou segments) en fonction de caractéristiques spécifiques et déterminantes.

Le marché mondial de l’occlusion de la veine rétinienne devrait connaître une croissance du marché à un taux potentiel de 10 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027, aidant le marché à atteindre une capitalisation de 22 275,9 millions de dollars d’ici la fin de la période de prévision.

Selon l’analyse du rapport de marché, l’occlusion veineuse rétinienne est le blocage des veines responsables du transport du sang de la veine au cœur pour le pompage et la purification. Ce blocage provoque une perte de vision et, s’il n’est pas traité, peut entraîner une perte de vision permanente. La rétine est responsable de la conversion des images capturées par l’œil sous forme de lumière qui est ensuite convertie en signaux nerveux qui aident l’individu à percevoir les images et les objets.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial de l’occlusion de la veine rétinienne sont l’augmentation de la prévalence du diabète et de l’athérosclérose, des changements importants dans le mode de vie des individus et l’augmentation du nombre de patients souffrant de myélome, de lymphome et de glaucome.

Segmentation globale du marché de l’occlusion de la veine rétinienne :

En fonction du type, le marché de l’occlusion de la veine rétinienne est segmenté en occlusion de l’artère rétinienne branche et occlusion de la veine rétinienne centrale .

Sur la base de la condition, le marché de l’occlusion de la veine rétinienne est segmenté en non ischémique et ischémique.

Sur la base du diagnostic, le marché de l’occlusion de la veine rétinienne est segmenté en tomographie par cohérence optique (OCT), examen du fond d’œil, angiographie à la fluorescéine et autres.

Sur la base du traitement, le marché de l’occlusion de la veine rétinienne est classé en facteur de croissance endothélial antivasculaire, corticostéroïdes, photocoagulation rétinienne au laser et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché de l’occlusion de la veine rétinienne est segmenté en hôpitaux et cliniques, recherche et universitaires et autres.

Au niveau régional, l’Amérique du Nord dominera le marché de l’occlusion veineuse rétinienne avec la majorité de la part de marché causée par la prévalence importante de la population diabétique entraînant une incidence accrue de troubles rétiniens. L’APAC connaîtra le taux de croissance le plus élevé au milieu de la croissance de la population diabétique dans la région.

Principaux acteurs clés du marché mondial de l’occlusion de la veine rétinienne :

Allergan Bayer AG Société IRIDEX Lumenis Novartis SA NIDEK CO. LTD. Hoffmann-La Roche SA Regeneron Pharmaceuticals Inc. Topcon Corporation Merck & Co. Inc. Carl Zeiss SA Sciences d’Alimera Produits pharmaceutiques annexine

Le contenu du rapport comprend

1 L’analyse du marché de l’occlusion de la veine rétinienne comprend les revenus, la croissance future, les perspectives du marché

2 Données historiques et prévisions

3 Analyse régionale, y compris les estimations de croissance

4 Analyse les marchés des utilisateurs finaux, y compris les estimations de croissance.

5 Profils sur l’occlusion de la veine rétinienne, y compris les produits, les ventes/revenus et la position sur le marché

6 Occlusion de la veine rétinienne Structure du marché, principaux moteurs et contraintes

Marché mondial de l’occlusion de la veine rétinienne : table des matières

1 Aperçu du rapport 2021-2027

2 Tendances de croissance mondiale 2021-2027

3 Paysage de la concurrence par les acteurs clés

4 Analyse globale du marché de l’occlusion de la veine rétinienne par régions

5 Analyse globale du marché de l’occlusion de la veine rétinienne par type

6 Analyse globale du marché de l’occlusion de la veine rétinienne par applications

7 Analyse globale du marché de l’occlusion de la veine rétinienne par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Marché mondial de l’occlusion de la veine rétinienne Analyse des coûts des fabricants

10 canaux de commercialisation, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions mondiales du marché de l’occlusion de la veine rétinienne 2021-2027

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

