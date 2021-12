Marché de livraison de médicaments sans aiguille Recherche approfondie avec les facteurs déterminants de l’industrie et les prévisions 2021-2028

Le marché mondial de la livraison de médicaments sans aiguille devrait passer de sa valeur initiale estimée de 8,15 milliards USD d’ici 2018 à une valeur estimée de 17,42 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 9,95 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la prévalence croissante du diabète et des maladies chroniques, et à la demande de livraison de médicaments sans douleur.

Segmentation du marché mondial de la livraison de médicaments sans aiguille : –

Par technologie (inhalateur, nouveau sans aiguille, injecteur à jet, patch transdermique, autres),

Application (administration d’insuline, vaccination, injections pédiatriques, gestion de la douleur, autres),

Géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique)

Analyse concurrentielle : marché mondial de la livraison de médicaments sans aiguille

Le marché mondial de la livraison de médicaments sans aiguille est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la livraison de médicaments sans aiguille pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Facteurs de marché:

La prévalence élevée du diabète dans le monde devrait stimuler la croissance du marché

Reduction in risk of transferring of infection and pain associated with normal needle delivery methods is also expected to drive the market growth

Market Restraints:

Limitations and drawbacks associated with the devices like, blockage and restrictions of flow of drugs is due to the tissue getting stuck in the needle openings is expected to restrain the market growth

High cost of these devices is also expected to restrain the market growth

Current and future of global needle-free drug delivery market outlook in the developed and emerging markets

The segment that is expected to dominate the market as well as the segment which holds highest CAGR in the forecast period

Regions/Countries that are expected to witness the fastest growth rates during the forecast period

The latest developments, market shares, and strategies that are employed by the major market players

All segmentation provided above in this report is represented at country level

All products covered in the market, product volume and average selling prices will be included as customizable options which may incur no or minimal additional cost (depends on customization)

Key Developments in the Market:

In October 2017, Antares Pharma announced the establishment of an agreement with Ferring B.V., for the sale of rights and assets related to “ZOMAJET” (needle-free auto injector device).

In May 2018, Namaste Technologies Inc., announced an agreement with Inolife Sciences for the commercialization and application of Inolife’s needle-free technology in delivery of medical cannabis.

Market Definition: Global Needle-Free Drug Delivery Market

Needle-free drug delivery systems are an innovative way and method of delivery of drugs and other types of medicines. They can also be forms of transdermal patches, inhaling systems or even micro-needles that do not pierce the skin like a conventional needle.

According to International Diabetes Federation and World Health Organization, there are around 425 million people with diabetes globally, and this number is expected to rise to around 629 million globally. This high number of diabetes ridden population is expected to act as a major driver for the market growth due to the requirement of insulin delivery devices that are pain-free, and needle-free.

Segmentation: Global Needle-Free Drug Delivery Market

By Technology Inhaler Novel Needle-Free Jet Injector Transdermal Patch Others

By Application Insulin Delivery Vaccination Pediatric Injections Pain Management Others

By Geography North America South America Europe Asia-Pacific Middle East & Africa



Key Market Competitors: Global Needle-Free Drug Delivery Market

Few of the major competitors currently working in the needle-free drug delivery market are

Antares Pharma,

Tianjin Xuying Technology Development Co. Ltd.,

Verdict Media Limited,

3M, PharmaJet,

Zogenix,

Inovio Pharmaceuticals Inc.,

Valeritas Inc,

Akra Dermo-Jet,

D’Antonio Consultants International Inc.,

Endo Pharmaceuticals Inc., BD,

CROSSJECT,

MIT Canada,

MedImmune,

Mystic Pharmaceuticals,

Needle Free Injection System,

Inolife Sciences,

Ferring B.V.,

OptiNose US Inc., and Pfizer Inc.

