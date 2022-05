Marché de l’isolation acoustique: aperçu, part de marché, revenus, impact de Covid-19 sur l’industrie, taux de croissance, fournisseur, dynamique du marché et prévisions jusqu’en 2029

En se concentrant sur toutes les nécessités et exigences des entreprises pour parvenir à une croissance commerciale réussie, le rapport à grande échelle sur le marché de l’isolation acoustique est généré. Les valeurs CAGR estiment la fluctuation de la hausse ou de la baisse de la demande pour la période de prévision spécifique en matière d’investissement. Ce rapport d’étude de marché aidera certainement les entreprises à prendre de meilleures décisions éclairées, gérant ainsi la commercialisation des biens et services. Le rapport sur le marché reconnaît et analyse également les tendances en expansion ainsi que les principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités du marché. Le marché de l’isolation acoustique est le précieux rapport de marché qui met au courant les informations de l’industrie des études de marché sur les ponts de données afin que rien ne soit manqué.

Data Bridge Market Research analyses that the acoustic insulation market will witness a CAGR of 4.81% for the forecast period of 2021-2028. Increasing demand for aerogel as a substitute for glass wool especially in the developing economies like India and China, growing use of acoustic insulation by a wide range of end user verticals such as building and construction, transportation, manufacturing and processing and others and surge in industrialization especially in the developing countries are the major factors attributable to the growth of the acoustic insulation market.

Top Players Analysed in the Report are:

The major players covered in the acoustic insulation market report are BASF SE, Dow, Covestro AG, Huntsman International LLC., Lapolla Industries, Inc., SAFCO Foam Insulation, CAJUN FOAM INSULATION., Saint-Gobain Group., EnergyGuard Foam Insulators, LP, Insulation Northwest, PUFF INC, Pittsburgh Foam Insulation, Owens Corning., Recticel, Armacell, Kingspan Group, Johns Manville., Berkshire Hathaway Inc., ISOTHANE LTD and Evonik Industries AG among other domestic and global players.

Segmentation clé du marché :

Étendue du marché mondial de l’isolation acoustique et taille du marché

Le marché de l’isolation acoustique est segmenté en fonction du type, de l’industrie de l’utilisateur final et de la mousse. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du type, le marché de l’isolation acoustique est segmenté en laine minérale, mousse plastique et autres. Le segment de la laine minérale est sous-segmenté en laine de verre et en laine de roche. Le segment des plastiques en mousse est sous-segmenté en polyéthylène, polyuréthane, polystyrène, polyisocyanurate et mousse phénolique. Le segment Autres est sous-segmenté en aérogel et acétate de cellulose.

Sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux, le marché de l’isolation acoustique est segmenté en bâtiment et construction, transport, fabrication et transformation et autres. Le segment du bâtiment et de la construction est sous-segmenté en bâtiments commerciaux et bâtiments résidentiels. Le segment des transports est sous-segmenté en automobile, marine, aérospatiale et ferroviaire.

Sur la base de la forme, le marché de l’isolation acoustique est segmenté en couvertures, nattes, panneaux et autres.

