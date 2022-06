Marché de l’irrigation intelligente Opportunités en croissance impressionnante et activité mondiale, taille, part, portée future, prévision de la demande jusqu’en 2028

Le rapport d’étude de marché sur l’irrigation intelligente par The Insight Partners comprend la segmentation du marché et superpose l’ombre sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui ont prévalu au fil des ans. Cette étude fournit des informations sur les ventes et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2022 à 2028. La compréhension des segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui contribuent à la croissance du marché de l’irrigation intelligente.

Les systèmes d’irrigation intelligents adaptent automatiquement les horaires d’arrosage et les durées d’exécution pour répondre aux besoins spécifiques du paysage. Ces contrôleurs améliorent considérablement l’efficacité de l’utilisation de l’eau à l’extérieur. Par rapport aux contrôleurs d’irrigation traditionnels qui fonctionnent selon un programme et des minuteries prédéfinis, les contrôleurs d’irrigation intelligents surveillent les conditions du sol, la météo, l’évaporation et l’utilisation de l’eau des plantes pour ajuster automatiquement le programme d’arrosage aux conditions réelles du site.

Marché mondial de l’irrigation intelligente : analyse régionale

Le rapport propose une évaluation approfondie de la croissance et d’autres aspects du marché de l’irrigation intelligente dans des régions importantes. Les principales régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine.

Le rapport a été élaboré après avoir observé et étudié divers facteurs qui déterminent la croissance régionale tels que le statut économique, environnemental, social, technologique et politique de la région en question. Les analystes ont étudié les données sur les revenus, la production et les fabricants de chaque région. Cette section analyse les revenus et le volume par région pour la période de prévision de 2022 à 2028. Ces analyses aideront le lecteur à comprendre la valeur potentielle des investissements dans une région particulière.

Le marché de l’irrigation intelligente devrait croître au cours de la période de prévision en raison de facteurs moteurs tels que l’augmentation des initiatives gouvernementales pour promouvoir la conservation de l’eau, le besoin de systèmes d’irrigation efficaces pour stimuler l’acceptation du contrôleur d’irrigation intelligent et l’intégration des smartphones avec le contrôleur d’irrigation et les applications logicielles. Cependant, les coûts technologiques élevés impliqués dans la mise en œuvre et les compétences techniques limitées des agriculteurs devraient entraver la croissance du marché de l’irrigation intelligente.

Marché mondial de l’irrigation intelligente: paysage concurrentiel

Cette section du rapport identifie divers fabricants clés du marché. Il aide le lecteur à comprendre les stratégies et les collaborations que les joueurs se concentrent sur la compétition de combat sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique significatif sur le marché. Le lecteur peut identifier les empreintes des fabricants en connaissant les revenus mondiaux des fabricants, au cours de la période de prévision de 2022 à 2028.

Principaux points clés du marché Irrigation intelligente

Aperçu du marché de l’irrigation intelligente

Concurrence sur le marché de l’irrigation intelligente

Marché de l’irrigation intelligente, tendances des revenus et des prix

Analyse du marché de l’irrigation intelligente par application

Profils d’entreprise et chiffres clés du marché de l’irrigation intelligente

Dynamique du marché

Méthodologie et source de données

Les entreprises présentées dans ce rapport comprennent :

1. Baseline Inc.

2. CALSENSE

3. ET Water Systems, Inc.

4. Hunter Industries

5. HydroPoint Data Systems

6. Netafim

7. Rachio inc.

8. Rain Bird Corporation

9. The Toro Company

10. Weathermatic

Les principaux acteurs du marché et les fabricants sont étudiés pour aider à donner une brève idée à leur sujet dans le rapport. Les défis auxquels ils sont confrontés et les raisons pour lesquelles ils occupent ce poste sont expliqués pour aider à prendre une décision éclairée. Le paysage concurrentiel du marché du sucre brun présente des informations détaillées sur les profils d’entreprise, les développements, les fusions, les acquisitions, la situation économique et la meilleure analyse SWOT.

REMARQUE : Notre équipe étudie le Covid-19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, le cas échéant, nous envisagerons l’analyse Covid-19 des marchés et des industries. Contactez-nous cordialement pour plus de détails.

