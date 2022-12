Marché de l’IRM cérébrale – Tendances mondiales, part, taille de l’industrie, croissance, opportunités et prévisions 2029

Un rapport de recherche complet sur le marché de l’IRM cérébrale met en évidence les données historiques, les tendances actuelles du marché, le futur environnement de produits, les stratégies de marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les opportunités de croissance et les progrès techniques. dans l’industrie connexe. En utilisant des modèles de pratique de classe mondiale et une méthode de recherche de pointe, ce document de marché a été généré pour aider les entreprises à découvrir les opportunités ultimes de prospérer dans l’industrie du cerveau IRM. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont deux de ces principaux outils d’analyse de marché. Les entreprises peuvent sûrement adopter le rapport sur le marché de l’IRM cérébrale pour une prise de décision logique et une gestion supérieure du marketing des biens et services.

Un rapport commercial tout compris sur IRM cérébrale estime la situation actuelle du marché, la taille du marché et la part de marché, les revenus générés par la vente du produit et les changements nécessaires requis dans les futurs produits. Comme les rapports d’études de marché gagnent en importance sur ce marché en évolution rapide, ce rapport de marché a été créé à l’avance. Le rapport de marché affiche des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. The report highlights the key players with respect to their share (by volume) in key regions (APAC, EMEA, Americas) and the challenges they face.Un rapport international sur le marché de l’IRM cérébrale offre un avantage non seulement pour être compétitif, mais également pour surpasser la concurrence.

L’Cérébrale globale MRI is complementary and vise à réduire la gravité des symptômes. Data Bridge Market Research analyzes that the IRM certified increases to a CAGR of 5.0% over the forecast period of 2022 to 2029.

recent development

En décembre 2020, pendant la pandémie, BASDA avait lancé un scanner IRM supraconducteur de 1,5 t sans hélium liquide en Chine. Le lancement du produit avait enrichi la gamme de produits du segment IRM supraconducteur. Cela rendrait le scanner IRM supraconducteur de 1,5 t disponible dans les centres de diagnostic et d’imagerie en Chine. les revenus devraient augmenter

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’IRM cérébrale sont Koninklijke Philips NV General Electric Company, FUJIFILM Holdings America Corporation, Siemens Healthcare GmbH, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, ESAOTE SPA, Hyperfine, Time Medical Holding., Shenzhen Anke High-tech Co. , Ltd., UNITED IMAGING, SternMed GmbH., Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd., BASDA, Ultravision Medical Equipment Trading LLC, Neusoft Corporation, Elekta AB, alltech Medical Systems America, FONAR Corp, Bruker, Aspect Imaging Ltd., ASG Superconductors spa, MinFound Medical Systems Co., Ltd et Synaptive Medical, entre autres.

Dynamique du marché mondial de l’IRM cérébrale

Conducteurs

Augmentation de la prévalence et de l’incidence des maladies neurologiques chroniques

L’augmentation de l’incidence des maladies neurologiques telles que les accidents vasculaires cérébraux et la démence augmentera le diagnostic et l’utilisation des appareils d’IRM cérébrale et agira ainsi comme un moteur majeur entraînant l’expansion du taux de croissance du cerveau. marché.

Par exemple,

En 2021, les données de la Family Caregiver Alliance ont indiqué que plus de 600 000 personnes aux États-Unis ont reçu un diagnostic d’AVC et 250 000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Aux États-Unis, 1,2 million de personnes âgées de 18 ans et plus reçoivent chaque année un diagnostic de troubles cérébraux apparus à l’âge adulte.

Augmentation des approbations de produits

Un autre facteur important influençant le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale est les approbations pour l’utilisation des IRM cérébrales, qui contribuent à améliorer son infrastructure.

La croissance des développements technologiques dans les appareils d’IRM à champ moyen

En outre, la croissance accrue des développements technologiques dans les appareils d’IRM à champ moyen tels que l’intelligence artificielle et les ultrasons renforcera encore la croissance du marché de l’IRM cérébrale.

De plus, les progrès de la technologie médicale, les initiatives croissantes d’organisations publiques et privées pour sensibiliser le public et l’augmentation du financement gouvernemental sont les facteurs qui développeront le marché de l’IRM de pluie. D’autres facteurs, tels que l’augmentation de la demande de thérapies efficaces et la prise de conscience croissante d’un diagnostic rapide, auront un impact positif sur le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale. En outre, un revenu disponible élevé, un nombre croissant de cas de convulsions et un changement de mode de vie entraîneront l’expansion du marché de l’IRM cérébrale.

Des opportunités

L’augmentation des dépenses de santé

In outre, l’augmentation des activités de recherche et développement et l’augmentation des investissements du gouvernement et des organizations privées créeront de nouvelles opportunités pour le taux de croissance du marché.

On the other hand, the launch of effective therapies and the poursuite of these clinics have contributed beneficial opportunities to the Marché de l’IRM cérébrale during the forecast period 2022-2029. In outre, the besoin élevé non satisfait des developpements actuals et des technologies de la santé will increase the taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale à l’avenir.

Contraints/Défis

Cependant, le coût élevé associé à la disponibilité et le manque d’infrastructures dans les pays à faible revenu entraveront le taux de croissance du marché de l’IRM cérébrale. De plus, les risques encourus lors de l’utilisation d’appareils d’IRM freineront la croissance du marché de l’IRM cérébrale. L’absence de remède pour cette maladie neurologique et la moindre sensibilisation aux maladies rares et génétiques défieront davantage le marché au cours de la période de prévision susmentionnée.

Le rapport sur le marché de l’IRM cérébrale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché local et national, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.Pour plus d’informations sur le marché de l’IRM cérébrale, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour Analyst Brief, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

L’imagerie par résonance magnétique cérébrale est un trouble cérébral relativement rare dont l’incidence est inconnue. Selon une étude menée par la Family Caregiver Alliance, ils affirment qu’environ 250 000 personnes sont diagnostiquées avec la maladie d’Alzheimer.

Le marché de l’IRM cérébrale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, la prévision et la guérison des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité et les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses de l’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié et de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Principaux faits saillants de la table des matières: marché mondial de l’IRM cérébrale

Aperçu du marché mondial de l’IRM cérébrale

Concours mondiaux du marché Imagerie par résonance magnétique du cerveau par les fabricants

Capacité mondiale d’IRM cérébrale, production, revenus (valeur) par région

Approvisionnement mondial en scanners IRM cérébraux (production), consommation, exportation, importation par région

Production mondiale de scanner cérébral IRM, revenus (valeur), tendance des prix par type

Analyse du marché mondial des scanners cérébraux IRM par application

Analyse / Profils des fabricants mondiaux de scanners IRM cérébraux

Analyse des coûts de fabrication du scanner IRM cérébral

Chaîne industrielle, stratégie de sourcing et acheteurs intermédiaires

Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/concessionnaires

Analyse des facteurs d’effet de marché

Prévisions du marché mondial de l’IRM cérébrale

Résultats de la recherche et conclusion

annexe

