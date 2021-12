Marché de l’IoT des compagnies aériennes 2021 par les principaux acteurs, croissance, tendances, taille, part, analyse et prévisions jusqu’en 2028

Insight Partners ajoute « Airline IoT Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis » à son magasin en fournissant une analyse de la concurrence actuelle et future du marché. Examen approfondi des principaux moteurs, opportunités, obstacles et défis de l’industrie. Chaque tendance est étudiée indépendamment pour fournir une analyse qualitative de ses implications.

La compagnie aérienne IoT gagne rapidement du terrain dans le scénario du marché mondial avec l’avènement de la 5G et des appareils connectés. L’IoT dans l’industrie aéronautique permet aux utilisateurs de contrôler des objets physiques via la connectivité Internet. L’avènement de l’Internet des objets dans l’industrie de l’aviation permet un flux fluide de diverses opérations et garantit également une expérience de voyage supérieure pour l’utilisateur. Le marché nord-américain devrait connaître une croissance significative en raison de l’adoption rapide de la technologie et de la présence d’acteurs importants dans cette région au cours de la période de prévision.

Principaux fournisseurs engagés sur le marché de l’IoT des compagnies aériennes et traités dans ce rapport :

Accenture plc, Cisco Systems, Inc., Fujitsu Limited, Huawei Technologies Co., Ltd., IBM Corporation, Living PlanIT AG, Sabre GLBL Inc., Siemens AG, SITAONAIR (SITA), Wind River Systems, Inc.

Le marché de l’IoT des compagnies aériennes devrait croître au cours de la période de prévision en raison de facteurs moteurs tels que les progrès technologiques reliant l’IoT et l’industrie aéronautique et les investissements majeurs en R&D en cours. En outre, une expérience utilisateur améliorée devrait en outre propulser la croissance du marché. Cependant, les menaces de cybersécurité peuvent avoir un impact négatif sur la croissance du marché de l’IoT des compagnies aériennes au cours de la période de prévision. D’autre part, le développement de services innovants par les acteurs du marché offrirait des opportunités clés pour le marché de l’IoT des compagnies aériennes dans les années à venir.

L’analyse du marché mondial de l’IoT des compagnies aériennes jusqu’en 2028 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de l’aérospatiale et de la défense, avec un accent particulier sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché de l’IoT des compagnies aériennes avec une segmentation détaillée du marché par composant, application et géographie. Le marché mondial de l’IoT des compagnies aériennes devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché de l’IoT des compagnies aériennes et présente les principales tendances et opportunités sur le marché.

Le marché mondial de l’IoT des compagnies aériennes est segmenté en fonction des composants et des applications. Sur la base des composants, le marché est segmenté en appareils, logiciels, systèmes de centres de données, services informatiques et services de communication. Sur la base de l’application, le marché est segmenté en divertissement et connectivité en vol, gestion du carburant et économies d’énergie, maintenance prédictive et diagnostic du véhicule, optimisation des performances du moteur, etc.

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants : –

Insécurité face à l’avenir :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aidera nos clients à investir ou à désinvestir leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement vital d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations fournissent une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant avec les principaux leaders d’opinion d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

Comprendre les centres d’investissement les plus fiables :

Notre recherche classe les centres d’investissement du marché en tenant compte de leurs demandes, rendements et marges bénéficiaires futurs. Nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants en se procurant nos études de marché.

Évaluation des partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

Marché de l’IoT des compagnies aériennes segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

