Marché de l’interphone de radiodiffusion | Dynamique fondamentale et évaluation complète jusqu’en 2030

La taille du marché mondial des interphones de radiodiffusion devrait atteindre 14,9 milliards USD d’ici 2031 avec un TCAC de 8,1 % sur la période de prévision (2022-2031). Les objectifs de cette étude sont d’analyser le marché de l’interphonie audiovisuelle, ainsi que la mise à disposition de ses données. Il a également pour objectif de définir, désigner et prédire le marché de l’interphone de radiodiffusion en fonction de l’application, du type et de la région. 2017 a été considérée comme l’année de référence pour cette étude, tandis que 2022 à 2031 est considérée comme la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des interphones de radiodiffusion

La pandémie de COVID-19 a accéléré la diffusion des solutions d’interphonie dans un large éventail d’industries, y compris l’informatique, les télécommunications et la vente au détail, entre autres, pour obtenir une diffusion efficace et une meilleure expérience client. L’acceptation accrue de ces solutions, à la fois l’interphone filaire et l’interphone sans fil, stimule également la croissance du marché. La pandémie a eu un impact favorable sur la tendance du marché au travail à domicile, entraînant une augmentation significative du besoin d’interphone de diffusion sans fil pour diverses applications à distance et infrastructures informatiques.

Dynamique du marché mondial des interphones de radiodiffusion

Pilotes : avancées dans les interphones vidéo et audio sans fil pour stimuler la croissance du marché

Les progrès technologiques ont joué un rôle impératif dans la redéfinition de l’espace de communication au cours des dernières décennies. Les produits sans fil continuent de gagner en popularité dans le monde entier, car ils minimisent les tâches manuelles telles que creuser et aident à réduire les coûts d’équipement et de main-d’œuvre. Les progrès des technologies vidéo et audio au cours des dernières années ont stimulé les perspectives globales du marché mondial des interphones sans fil. En outre, l’adoption croissante de l’Internet des objets (IoT) est un autre facteur qui devrait stimuler la demande d’interphones sans fil au cours de la période de prévision.

Les interphones longue portée devraient gagner en popularité dans les années à venir, grâce à quoi le marché des interphones sans fil devrait traverser une période fructueuse dans les années à venir. De plus, l’accent mis sur la mise à niveau de la sécurité et l’amélioration des systèmes de surveillance pour prévenir les crimes dans les secteurs commerciaux et résidentiels est un facteur majeur qui devrait favoriser l’adoption de l’interphone sans fil au cours de la période de prévision. En raison de l’arrivée de technologies de pointe, notamment le Wi-Fi et le Bluetooth, différents types d’interphones sans fil sont disponibles dans le monde entier. De plus, alors que les organisations commerciales continuent de se concentrer sur l’amélioration de la communication interne, l’adoption des interphones sans fil est susceptible de se développer.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des interphones de radiodiffusion en fonction du type et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Par composante Perspectives (Revenus, 2018-2031, Millions USD)

Interphone filaire

Interphone sans fil

Par Application Outlook (Revenus, 2018-2031, Millions USD)

Résidentiel

Commercial

Gouvernement

Perspectives par région (chiffre d’affaires, 2018-2031, millions USD)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

L’Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des interphones de diffusion a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. Dans le monde, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des interphones de radiodiffusion au cours de la période de prévision. La région comprend des pays tels que l’Inde, le Japon, la Chine, l’Australie, la Corée du Sud, l’Asie du Sud-Est et le reste de l’Asie-Pacifique. La croissance de la région est principalement due à la forte croissance économique des pays émergents domestiques tels que la Chine, la Malaisie, Singapour et l’Inde.

De nouvelles technologies, telles que les techniques de cryptage, font leur apparition sur le marché des interphones sans fil, grâce auxquelles les clients remplacent les anciens interphones par de nouveaux intégrant les dernières technologies. De plus, de nouvelles stations de base d’interphone sans fil peuvent être installées avec des systèmes d’interphone filaires existants afin d’utiliser des interphones filaires en mode sans fil.

Les gouvernements devraient adopter un interphone sans fil pour se connecter à différents bureaux gouvernementaux afin d’augmenter la production et le fonctionnement pendant les conditions de verrouillage en 2020.

Principaux acteurs du marché

Le marché des interphones de radiodiffusion est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que

Clear Com LLC

Systèmes de sécurité Bosch

Interphone professionnel

Interphone de l’unité

RIEDEL

Systèmes Intracom, LLC

Groupe Zénitel

Commend International

Riedel Communications

Interphone RTS

TOA Canada

société

COMMAX Co., Ltd.

Legrand

TELIKOU Technologies

Vitavox Secomak Ltd.

Shenzhen Xibangyuan

Technology Co., Ltd.

Technologie de Londres. Co.,

HACHES

Technologie LaON.

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale.

