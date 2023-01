Marché de l’interopérabilité des soins de santé 2023 – Aperçu de l’industrie, ventes, analyse de l’offre et de la demande et prévisions

Marché de l’interopérabilité des soins de santé 2023 – Aperçu de l’industrie, ventes, analyse de l’offre et de la demande et prévisions

Ce rapport aide les organisations de tous les secteurs d'activité à prendre de meilleures décisions, à répondre aux questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d'échec.

Analyse compétitive; Qui sont les principaux acteurs du marché Interopérabilité des soins de santé?

InterSystems Corporation

Groupe de sociétés Orion Health

Allscripts Healthcare LLC

Informations

Société Cerner

INTERFACEWARE Inc

Gestion NXGN, LLC

OSPLabs

Epic Systems Corporation

Royal Philips SA

ViSolve.com

peu de gigue

Catalyseur de la santé

Optum, Inc.

Smith’s Medical

Ciox

TéléTracking Technologies, Inc

Experian Information Solutions, Inc.

Corepoint Santé

Oracle, MuleSoft, LLC

Services de santé Summit, Inc.

IBM

Aperçu du marché:

L’interopérabilité des soins de santé est un système qui implique le co-travail des systèmes d’information de santé et des services technologiques de santé. L’objectif du système d’interopérabilité des soins de santé est d’améliorer la qualité de la prestation des services de santé aux patients. Le système d’interopérabilité des soins de santé est utilisé pour faire face aux complexités qui peuvent ou non survenir lors de la réalisation d’opérations.

L’augmentation de la demande et du besoin de fournir des services de santé spécialisés aux patients est l’un des principaux facteurs induisant la croissance de la demande de systèmes d’interopérabilité des soins de santé. L’augmentation des dépenses pour les compétences en recherche et développement par les grandes entreprises de santé, associée aux initiatives prises par le gouvernement pour améliorer la qualité des services de santé, générera davantage d’opportunités de croissance lucratives et rémunératrices pour le marché. L’adoption croissante de solutions technologiques avancées couplée à une numérisation rapide agira également comme d’importants déterminants de la croissance du marché.

Segmentation du marché couvert dans le rapport: –

Par type (solutions logicielles, services et autres)

Par type de logiciel (intégré et autonome)

Par type de modèle (centralisé, hybride et décentralisé)

Par niveau d’interopérabilité (interopérabilité fondamentale, interopérabilité structurelle et interopérabilité sémantique)

Par déploiement (basé sur le cloud et sur site)

Par application (diagnostic, traitement et autres)

Par les utilisateurs finaux (fournisseurs de soins de santé, payeurs de soins de santé, pharmacies et autres)

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, ASEAN, Reste de l’Asie-Pacifique)

Europe (Italie, Allemagne, France, Espagne, Europe centrale et orientale, reste de l’Europe)

Moyen-Orient et Afrique (CCG, Turquie, Reste du Moyen-Orient et Afrique)

Le segment qui devrait dominer le marché de l’interopérabilité des soins de santé ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

