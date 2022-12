Marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT), Taille, croissance, tendances et analyse 2022-2029

Le rapport d’activité de grande envergure sur l’Internet des objets médicaux (IoMT) présente une étude professionnelle et globale de l’industrie de l’Internet des objets médicaux (IoMT) qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, l’analyse des concurrents, les principaux segments et l’analyse géographique. Divers segments de marché peuvent être répertoriés comme; perspectives de l’industrie, facteurs critiques de succès (CSF), dynamique de l’industrie, moteurs du marché, contraintes du marché, segmentation du marché, analyse de la chaîne de valeur, opportunités clés, perspectives des applications et de la technologie, aperçu régional ou géographique, analyse au niveau des pays, profils d’entreprises clés, paysage concurrentiel , et analyse de la part de marché de l’entreprise. Le rapport d’étude de marché mondial sur l’Internet des objets médicaux (IoMT) est excellent et précis,

Les principaux acteurs du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) sont :

Honeywell International, Inc.

Apple Inc

Cisco Systems, Inc.

Compagnie générale d’électricité

Google

IBM

Koninklijke Philips NV

Medtronic

Microsoft Corporation

SÈVE

AdhereTech

AliveCor, Inc

BioSérénité

Carré Technologies, Inc

CenTrak

Chrono Thérapeutique Inc

Cue Santé Inc

EarlySense

Evermind, Inc.

EyeNetra Inc

GlucoVista

InfoBionic

iRhythm Technologies, Inc.

NeuroSky

Neurovigile, Inc

Hibou Bébé Soins

Qardio, Inc

Segmentation du marché Internet des objets médicaux (IoMT) :

Par type de produit (dispositifs portables intelligents, dispositifs médicaux à usage domestique, kits de point de service)

Par services (services sur site, services basés sur le cloud)

Par application (surveillance en temps réel, connectivité de bout en bout, assortiment et analyse de données, suivi et alertes, assistance médicale à distance)

Par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et universitaires, soins à domicile)

L'analyse SWOT et l'analyse des cinq forces de Porter sont utilisées sur le marché de l'Internet des objets médicaux (IoMT) car elles sont préférées par les entreprises en raison de leur potentiel à générer des rapports d'étude de marché.

Table des matières

Chapitre 1 : Introduction et portée

Chapitre 2 : Profils d’entreprises clés

Chapitre 3: Explications, parts et prévisions du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) selon le type, l’application et la géographie

Chapitre 4: Consommation de l’industrie Internet des objets médicaux (IoMT) par régions

Chapitre 5 : Explication du marché de la région Asie-Pacifique

Chapitre 6 : Explications du marché de la région Europe

Chapitre 7 : Explication du marché de la région Asie-Pacifique

Chapitre 8 : Explications du marché de la région Amérique du Nord

Chapitre 9: Explications du marché de la région Moyen-Orient et Afrique

Chapitre 10: Principales caractéristiques importantes du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

Chapitre 11: Tendances clés du marché et opportunités du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

Chapitre 12 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 13 : Résultats de la recherche et conclusion

Étendue du marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) et taille du marché

En fonction du type de produit, le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en appareils portables intelligents, appareils médicaux à usage domestique et kits de point de service.

Sur la base du composant, le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en dispositifs médicaux, systèmes et logiciels, services et technologies connectées.

Sur la base des services, le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en services sur site et en services basés sur le cloud

Sur la base du système et du logiciel, le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en gestion des appareils à distance, gestion de la bande passante du réseau, analyse des données, sécurité des applications, sécurité du réseau.

Sur la base de l’application, le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en surveillance en temps réel, connectivité de bout en bout, assortiment et analyse de données, suivi et alertes, et assistance médicale à distance.

En fonction de l’utilisateur final, le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est segmenté en hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et universitaires, et soins à domicile.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) sont Honeywell International, Inc., Apple, Inc., Cisco Systems, Inc., General Electric Company , Google, IBM, Koninklijke Philips NV, Medtronic, Microsoft Corporation, SAP, AdhereTech., AliveCor, Inc., BioSerenity, Carré Technologies, Inc.CenTrak, Chrono Therapeutics Inc., Cue Health Inc., EarlySense, Evermind, Inc., EyeNetra Inc., GlucoVista, InfoBionic, iRhythm Technologies, Inc., NeuroSky, Neurovigil, Inc., Owlet Baby Care, Qardio, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Les questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quels sont les facteurs tendanciels qui influencent les parts de marché et le taux de croissance en 2029 ? Quels sont les principaux résultats du modèle à cinq forces de Porter ? Quels sont les défis de la croissance du marché? Quelle sera la taille du marché et les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché Internet des objets médicaux (IoMT)? Quels sont les facteurs clés qui animent le marché Internet des objets médicaux (IoMT)? Quelle est une prévision sur huit ans évaluée sur la base de la croissance prévue du marché Internet des objets médicaux (IoMT)? Quels sont les risques et les défis auxquels est confronté le marché Internet des objets médicaux (IoMT)? Qui sont les principaux fournisseurs sur le marché Internet des objets médicaux (IoMT)? Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Internet des objets médicaux (IoMT)? Qu’est-ce qui aide à prendre des décisions commerciales éclairées en ayant une vision complète du marché et en effectuant une analyse approfondie des segments de marché ?

Analyse au niveau du pays du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Égypte et pays du CCG)

