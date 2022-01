Marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) : perspective de l’industrie, analyse complète, taille, croissance, tendances et prévisions, 2028 | DBMR

Pour atteindre un niveau suprême d’informations sur le marché et se familiariser avec les meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, le rapport de marché est la clé parfaite. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport. Le rapport est structuré avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Le document commercial englobe divers segments liés à l’industrie et au marché avec une recherche et une analyse approfondies.

Le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 24,60 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

L’Internet des objets médicaux (IoMT) est une infrastructure combinée de dispositifs médicaux, d’applications logicielles et de systèmes et services de santé, qui transforme rapidement le rôle de la technologie médicale dans les soins de santé. L’Internet des objets médicaux aide les organisations de soins de santé à rationaliser leur gestion clinique et de flux de travail et à étendre leurs soins aux patients à partir d’emplacements distants.

Fourni pour les grandes régions comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Principaux concurrents clés :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) sont Honeywell International, Inc., Apple, Inc., Cisco Systems, Inc., General Electric Company, Google, IBM, Koninklijke Philips NV, Medtronic, Microsoft Corporation, SAP, AdhereTech., AliveCor, Inc., BioSerenity, Carré Technologies, Inc.CenTrak, Chrono Therapeutics Inc., Cue Health Inc., EarlySense, Evermind, Inc., EyeNetra Inc., GlucoVista, InfoBionic, iRhythm Technologies, Inc., NeuroSky, Neurovigil, Inc., Owlet Baby Care, Qardio, Inc., parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation du marché :

Par type de produit (dispositifs portables intelligents, dispositifs médicaux à usage domestique et kits de point de service)

Composant (dispositifs médicaux, système et logiciels, services et technologies connectées)

Système et logiciel (gestion des appareils à distance, gestion de la bande passante du réseau, analyse des données, sécurité des applications, sécurité du réseau)

Services (services sur site et services cloud)

Application (surveillance en temps réel, connectivité de bout en bout, assortiment et analyse de données, suivi et alertes, et assistance médicale à distance)

Utilisateur final (hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et universitaires et soins à domicile)

