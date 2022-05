Marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) par croissance, demande et opportunités et prévisions jusqu’en 2028 || Informations DBMR

Le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) devrait enregistrer un TCAC de 38,67 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de référence 2018 et de l’année historique 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’efficacité des ressources et des infrastructures disponibles en raison de l’utilisation de l’IoMT.

Principaux concurrents du marché :

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) sont LifeFuels Inc. ; COMPAGNIE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ ; CARRÉ TECHNOLOGIES INC.; Breathometer Inc. ; Medtronic ; Meru Health, Inc. ; Société scientifique de Boston ; Atlas Wearables, Inc. ; Santé numérique Proteus ; NeuroMetrix, Inc. ; Honeywell International Inc. ; Vital Connect ; Ekso Bionics ; BL Healthcare, Inc ; BioSérénité ; Preventice Solutions, Inc. ; Lenovo ; Vitls Inc. ; AliveCor, Inc. et Chrono Therapeutics Inc.

Analyse compétitive:

Le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) par type de produit (dispositifs portables intelligents, dispositifs médicaux à usage domestique, kits de point de service), services (services sur site, services basés sur le cloud) -Surveillance du temps, connectivité de bout en bout, assortiment et analyse de données, suivi et alertes, assistance médicale à distance), utilisateur final (hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et universitaires, soins à domicile), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe , Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Définition du marché : marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

L’Internet des objets médicaux (IoMT) est une catégorie spécifique d’applications de l’Internet des objets pour les services de santé. Cette technologie permet l’interconnectivité des dispositifs médicaux sur un réseau commun, ce qui se traduit par l’échange d’informations précieuses sur les patients, contribuant à une meilleure prestation des services de santé. L’IoMT implique la conception de solutions de santé spécifiques en fonction des données collectées via des dispositifs médicaux portables.

Facteurs de marché

Accroître l’adoption d’appareils portables et la fourniture de services de santé en temps réel avec l’adoption de l’IoMT ; ce facteur devrait stimuler la croissance du marché

Réduction des dépenses encourues par les patients en raison d’une réduction des visites chez le médecin, car l’IoMT aide à la surveillance continue de la santé des individus

Contraintes du marché

Préoccupations concernant la confidentialité des données dans un contexte de niveaux croissants de piratage et d’accès non autorisés ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Préoccupations liées au manque d’infrastructures et aux besoins en professionnels qualifiés ; ce facteur devrait freiner la croissance du marché

Segmentation: marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

Par type de produit

Appareils portables intelligents

Dispositifs médicaux à usage domestique

Kits de point de service

Par Prestations

Services sur site

Services basés sur le cloud

Par demande

Surveillance en temps réel

Connectivité de bout en bout

Assortiment et analyse de données

Suivi et alertes

Assistance médicale à distance

Par utilisateur final

Hôpitaux & Cliniques

Instituts de recherche et universitaires

Soins à domicile

Développements clés sur le marché :

En janvier 2019, Proteus Digital Health, en partenariat avec Fairview Health Services et University of Minnesota Health, a annoncé le lancement de médicaments oncologiques numériques pour les patients atteints de cancer, contribuant de manière significative à améliorer les résultats du traitement. Cette technologie numérique aide les patients à terminer leur cours de chimiothérapie orale et fournit aux médecins des informations sur les patients.

En mars 2017, GENERAL ELECTRIC COMPANY a annoncé avoir acquis Monica Healthcare, élargissant ainsi sa division commerciale de soins maternels et infantiles. Cette acquisition contribuera aux innovations et à l’amélioration des offres de produits pour les femmes enceintes et les bébés dans le monde. Monica Healthcare se concentre sur l’amélioration de l’expérience de naissance pour les mères en impliquant l’utilisation d’appareils de surveillance fœtale sans fil.

