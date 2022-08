Marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) 2022, tendances et analyse 2029

Le meilleur rapport d’étude de marché sur l’Internet des objets médicaux (IoMT) s’avère être une solution innovante et nouvelle pour les entreprises sur le marché variable d’aujourd’hui. Ce rapport de marché aide les entreprises à prospérer sur le marché en leur fournissant un éventail d’informations sur le marché et l’industrie de l’Internet des objets médicaux (IoMT). Il comprend des informations clés sur l’industrie, la segmentation du marché, des faits et chiffres importants, des avis d’experts et les derniers développements à travers le monde. L’étude de recherche réalisée dans le rapport sur le marché international de l’Internet des objets médicaux (IoMT) couvre le marché local, régional et mondial.

Les principaux acteurs du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) sont :

Honeywell International, Inc.

Apple Inc

Cisco Systems, Inc.

Compagnie générale d’électricité

Google

IBM

Royal Philips SA

Medtronic

Microsoft Corporation

SÈVE

AdhereTech

AliveCor, Inc

BioSérénité

Carré Technologies, Inc

CenTrak

Chrono Thérapeutique Inc

Cue Santé Inc

EarlySense

Evermind, Inc.

EyeNetra Inc

GlucoVista

InfoBionic

iRhythm Technologies, Inc.

NeuroSky

Neurovigile, Inc.

Hibou Bébé Soins

Qardio, Inc

Segmentation du marché Internet des objets médicaux (IoMT) :

Par type de produit (dispositifs portables intelligents, dispositifs médicaux à usage domestique, kits de point de service)

Par services (services sur site, services basés sur le cloud)

Par application (surveillance en temps réel, connectivité de bout en bout, assortiment et analyse de données, suivi et alertes, assistance médicale à distance)

Par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, instituts de recherche et universitaires, soins à domicile)

Un rapport d’étude de marché aide à recueillir et à analyser très facilement et rapidement des informations utiles sur les tendances et les opportunités du secteur en économisant beaucoup de temps. Le rapport comprend des critiques sur les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions. Le principe de ce rapport d’étude de marché est de doter d’un aperçu absolu et d’une prise de conscience des plus grandes opportunités de marché sur les marchés applicables. L’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) car elles sont préférées par les entreprises en raison de leur potentiel à générer des rapports d’étude de marché. Étant un rapport d’étude de marché de grande envergure, il est sûr de contribuer à la croissance de l’entreprise de plusieurs manières.

Table des matières

Chapitre 1 : Introduction et portée

Chapitre 2 : Profils d’entreprises clés

Chapitre 3: Explications, parts et prévisions du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) selon le type, l’application et la géographie

Chapitre 4: Consommation de l’industrie Internet des objets médicaux (IoMT) par régions

Chapitre 5 : Explication du marché de la région Asie-Pacifique

Chapitre 6 : Explications du marché de la région Europe

Chapitre 7 : Explication du marché de la région Asie-Pacifique

Chapitre 8 : Explications du marché de la région Amérique du Nord

Chapitre 9: Explications du marché de la région Moyen-Orient et Afrique

Chapitre 10: Principales caractéristiques importantes du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

Chapitre 11: Tendances clés du marché et opportunités du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

Chapitre 12 : Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 13 : Résultats de la recherche et conclusion

Étendue du marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) et taille du marché

Based on the system and software, the internet of medical things (IoMT) market is segmented into remote device management, network bandwidth management, data analytics, application security, network security.

Based on the application, the internet of medical things (IoMT) market is segmented into real-time monitoring, end-to-end connectivity, data assortment and analysis, tracking and alerts, and remote medical assistance.

Based on the end user, the internet of medical things (IoMT) market is segmented into hospitals and clinics, research institutes and academics, and homecare.

Competitive Landscape and Internet of Medical Things (IoMT) Market Share Analysis

The major players covered in the internet of medical things (IoMT) market report are Honeywell International, Inc., Apple, Inc., Cisco Systems, Inc., General Electric Company, Google, IBM, Koninklijke Philips N.V., Medtronic, Microsoft Corporation, SAP, AdhereTech., AliveCor, Inc., BioSerenity, Carré Technologies, Inc.CenTrak, Chrono Therapeutics Inc., Cue Health Inc., EarlySense, Evermind, Inc., EyeNetra Inc., GlucoVista, InfoBionic, iRhythm Technologies, Inc., NeuroSky, Neurovigil, Inc., Owlet Baby Care, Qardio, Inc., among other domestic and global players. Market share data is available for global, North America, Europe, Asia-Pacific (APAC), Middle East and Africa (MEA) and South America separately. DBMR analysts understand competitive strengths and provide competitive analysis for each competitor separately.

The key questions answered in this report:

What are the trend factors that influence market shares and the growth rate be in 2027? What are the key results of Porter’s five-force model? What are the challenges to market growth? What will the market size and key market trends impacting the growth of the Internet of Medical Things (IoMT) Market? What are the key factors driving the Internet of Medical Things (IoMT) market? What is an eight-year forecast assessed on the basis of how the Internet of Medical Things (IoMT) market is predicted to grow? What are the risks and challenges facing the Internet of Medical Things (IoMT) market? Who are the key vendors in the Internet of Medical Things (IoMT) market? What are the market opportunities and threats faced by the vendors in the Global Internet of Medical Things (IoMT) Market? What helps in making informed business decisions by having complete insights of market and by making in-depth analysis of market segments?

Internet of Medical Things (IoMT) Market Country Level Analysis

North America (United States, Canada and Mexico)

Europe (Germany, UK, France, Italy, Russia and Turkey etc.)

Asia-Pacific (China, Japan, Korea, India, Australia, Indonesia, Thailand, Philippines, Malaysia and Vietnam)

South America (Brazil etc.)

Middle East and Africa (Egypt and GCC Countries)

