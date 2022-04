Marché de l’intelligence augmentée par analyse d’application, perspectives régionales, stratégies concurrentielles et prévisions 2021-2030

À l’échelle mondiale, le marché de l’intelligence augmentée était évalué à 11,73 milliards de dollars en 2020 et devrait croître à un TCAC de 26,4 % de 2017 à 2027. Il est développé pour prendre des décisions d’aide à l’IA avec une gestion fiable et efficace dans la vie quotidienne et les entreprises. De plus, il aide les organisations à comprendre les domaines qui manquent d’employés et à améliorer leurs performances dans les organisations. En outre, l’intelligence augmentée fournit aux organisations des analyses prédictives qui peuvent les aider à hiérarchiser une vaste collection d’informations de sécurité.

Demande de téléchargement d’un exemple de ce rapport stratégique : –

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC423

Dynamique de l’industrie du marché de l’intelligence augmentée

L’utilisation accrue des technologies de pointe, y compris les mégadonnées, la blockchain, l’intelligence artificielle et l’Internet des objets par les entreprises, ainsi que l’utilisation croissante de la technologie numérique pour répondre aux attentes des clients, stimulent la croissance du marché mondial de l’intelligence augmentée.

Une augmentation de la demande a soutenu le marché des outils de business intelligence. Des facteurs tels que les problèmes de mise en œuvre de logiciels et le nombre limité d’experts en intelligence augmentée entraveront la croissance globale du marché.

La croissance du marché au cours de la période de prévision devrait être alimentée par un nombre croissant de grands acteurs adoptant des solutions d’intelligence artificielle et par une quantité et une variété croissantes de données dans les processus automatisés.

Les problèmes liés à la mise en œuvre de logiciels d’intelligence augmentée et à la disponibilité d’un nombre limité d’experts en intelligence augmentée devraient entraver la croissance globale du marché.

Téléchargez un exemple de rapport gratuit, OFFRE SPÉCIALE (Profitez d’une remise allant jusqu’à 30 % sur ce rapport : –

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC423

Perspectives régionales pour le marché de l’intelligence augmentée

En 2020, le marché de l’intelligence augmentée en Amérique du Nord devrait régner en maître au cours de la période de prévision. L’économie s’est améliorée en raison de plusieurs facteurs, dont la pénétration de nouvelles industries. De plus, davantage de fournisseurs d’applications d’intelligence augmentée dans le cloud commenceront à apparaître aux États-Unis et au Canada, ce qui créera des opportunités lucratives pour le marché. Bien que les tendances mondiales devraient rester statiques au cours de la période de prévision.

Le marché de l’intelligence augmentée en Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance en raison de la présence de petites et moyennes entreprises, qui se tournent vers les systèmes d’intelligence augmentée hébergés pour mieux gérer leurs processus commerciaux, en particulier dans les pays en développement comme la Chine, l’Inde et Singapour.

Objectif du rapport sur le marché mondial de l’intelligence augmentée

Le rapport présente l’aperçu du marché mondial de l’intelligence augmentée en fonction du composant, de la technologie, de la taille de l’entreprise, du secteur vertical et de la région.

Segmentation basée sur le composant

Logiciel

Prestations de service

Obtenez un exemple de copie PDF du rapport : –

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC423

Segmentation basée sur la technologie

Apprentissage automatique

Traitement du langage naturel

Vision par ordinateur

Autres

Segmentation basée sur la taille de l’entreprise

Grandes entreprises

Petites entreprises

Moyennes entreprises

Segmentation basée sur l’industrie verticale

Informatique & télécom

Commerce de détail et commerce électronique

BFSI

Soins de santé

Fabrication

Automobile

Autres

Demandez une personnalisation :-

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC423

Segmentation basée sur la région

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

LAMEA

Principaux concurrents du marché mondial de l’intelligence augmentée

Il existe plusieurs acteurs majeurs dans l’industrie de l’intelligence augmentée, notamment :

Amazon Web Services, Inc.

Microsoft Corporation

Samsung, SAP SE

Société internationale des machines commerciales

Micron Technology, Inc.

QlikTech International AB

Salesforce.com, Inc.

Sisens Inc.

Logiciels TIBCO Inc.

Au fur et à mesure que ces acteurs pénètrent le marché et deviennent leaders sur le marché, ils ont adopté différentes stratégies pour renforcer encore leur position. Certaines des stratégies clés adoptées par les entreprises sur le marché mondial sont les lancements de produits, les acquisitions, les coentreprises et la collaboration, entre autres.

Quel est l’objectif du rapport ?

• Le rapport de marché présente la taille estimée du marché des TIC à la fin de la période de prévision. Le rapport examine également les tailles de marché historiques et actuelles.

• Au cours de la période de prévision, le rapport analyse le taux de croissance, la taille du marché et la valorisation du marché.

• Le rapport présente les tendances actuelles de l’industrie et le potentiel futur des marchés de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, de l’Europe, de l’Amérique latine, du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Le rapport offre une vue complète du marché en fonction de la portée géographique, de la segmentation du marché et des performances financières des principaux acteurs

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc.

https://reportocean.com/industry-verticals/sample-request?report_id=BWCC423

À propos de Report Ocean :

Nous sommes le meilleur fournisseur de rapports d’études de marché de l’industrie. Report Ocean croit en la fourniture de rapports de qualité aux clients pour atteindre les objectifs de chiffre d’affaires et de résultat, ce qui augmentera votre part de marché dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. Report Ocean est une «solution unique» pour les particuliers, les organisations et les industries qui recherchent des rapports d’études de marché innovants.

Prenez contact avec nous:

Signaler l’océan :

Courriel : sales@reportocean.com

Adresse : 500 N Michigan Ave, Suite 600, Chicago, Illinois 60611 – ÉTATS-UNIS Tél. : +1 888 212 3539 (ÉTATS-UNIS – SANS FRAIS)

Site Web : https://www.reportocean.com/