Marché de l’intégration informatique des soins de santé : Connaître l’impact de Covid-19 par les meilleures entreprises comme – CarePoint Health, Oracle, Allscripts, Qualcomm, Cerner | Prévisions jusqu’en 2029

Aperçu du marché européen de l’intégration informatique de la santé :

Pour découvrir les conditions et les tendances générales du marché, le rapport sur le marché de l’intégration informatique de la santé agit comme la source parfaite. Le rapport de marché aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise. Ce rapport de marché est une source d’informations éprouvée qui offre une vue télescopique des tendances, situations, opportunités et statuts actuels du marché. Le rapport a analysé de manière stratégique l’analyse des études de marché et des informations commerciales perspicaces sur les marchés pertinents des clients. Dans le rapport de recherche universel sur le marché de l’intégration informatique des soins de santé, une analyse SWOT et une analyse des investissements approfondies sont fournies, qui prévoient des opportunités imminentes pour les acteurs du marché.

L’analyse de l’étude de marché a été réalisée dans le rapport sur le marché de l’intégration informatique de la santé avec une connaissance constante des attentes du marché, de ce qui est déjà disponible, de l’environnement concurrentiel et de ce qui peut être fait pour surpasser la concurrence. Le rapport est un aperçu complet du marché, couvrant divers aspects, notamment la définition du produit, la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et le paysage des fournisseurs en vigueur. Ce rapport de recherche commerciale aide à rester à jour sur l’ensemble du marché et donne également une vue holistique du marché. Le document fiable sur le marché de l’intégration informatique de la santé est une étude professionnelle approfondie sur l’état actuel du marché et de l’industrie de la santé.

Le marché européen de l’intégration informatique des soins de santé devrait croître avec un TCAC sain de 11,20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché européen de l’intégration informatique des soins de santé sont la demande croissante de rationalisation des processus de soins de santé vers une procédure sans papier, les progrès technologiques croissants et la sensibilisation aux solutions informatiques.

Le marché européen de l’intégration informatique de la santé est segmenté en fonction des produits, des services et de l’utilisation finale.

Sur la base du produit, le marché européen de l’intégration informatique des soins de santé est segmenté en moteurs d’interface/intégration, logiciels d’intégration de dispositifs médicaux, solutions d’intégration multimédia et autres outils d’intégration.

Sur la base des services, le marché européen de l’intégration informatique des soins de santé est segmenté en implémentation et intégration, maintenance, formation et conseil.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché européen de l’intégration informatique des soins de santé est segmenté en hôpitaux, cliniques, laboratoires, centres d’imagerie diagnostique et autres.

En termes d’analyse géographique, l’Allemagne devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé du marché dans les années à venir en raison des dépenses gouvernementales considérables pour l’amélioration de l’infrastructure informatique et des soins de santé, tandis que la demande croissante des hôpitaux pour adopter l’efficacité opérationnelle en adoptant des solutions informatiques. De plus, l’augmentation des données sur les patients avec un nombre croissant de patients atteints de divers troubles créera une demande pour le marché au cours de la période de prévision.

Objectifs du marché de l’intégration informatique de la santé en Europe :

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influant sur la croissance du marché de l’intégration informatique de la santé

2 Analyser et prévoir la taille du marché de l’intégration informatique de la santé, en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché de l’intégration informatique de la santé pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché de l’intégration informatique de la santé en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

8 Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les extensions, les partenariats et les collaborations sur le marché de l’intégration informatique de la santé

Les principaux fabricants clés sont : CarePoint Health, Oracle , AVI-SPL, Inc., Allscripts Healthcare Solutions, Inc., Epic Systems Corporation, Qualcomm Life, Inc., Interfaceware, Inc., Orion Health, Quality Systems, Inc., Cerner Corporation, InterSystems Corporation, Infor, Inc., Orion Health, Summit Healthcare Siemens Healthcare GmbH et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les stratégies clés adoptées par les grands acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) de l’intégration informatique de la santé dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : l’Amérique du Nord, l’Europe , Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché européen de l’intégration informatique de la santé : table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de croissance en Europe 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché de l’intégration informatique de la santé en Europe par régions

5 Analyse du marché de l’intégration des technologies de l’information en Europe par type

6 Analyse du marché de l’intégration informatique de la santé en Europe par applications

7 Analyse du marché de l’intégration des technologies de l’information en Europe par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché de l’intégration informatique de la santé en Europe

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché de l’intégration informatique de la santé en Europe 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

