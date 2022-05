Marché de l’instrumentation des sciences de la vie 2022 Taille, croissance, part, tendances et prévisions 2029 de l’industrie mondiale

DBMR a récemment présenté une étude sur la taille du marché mondial de l’instrumentation des sciences de la vie, la part de l’industrie, la croissance, les tendances et l’analyse de la demande d’ici 2029 avec un aperçu détaillé, décrivant la portée du produit / de l’industrie et élabore les perspectives et l’état du marché jusqu’en 2029. Le marché mondial de l’instrumentation des sciences de la vie explore étude efficace sur diverses sections de l’industrie telles que les opportunités, la taille, la croissance, la technologie, la demande et la tendance des principaux acteurs. Il fournit également des statistiques clés du marché sur le statut des fabricants, une source précieuse de conseils, d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie. Ce rapport présente les dernières tendances des marchés mondiaux et régionaux sur tous les paramètres critiques, notamment la technologie, les approvisionnements, la capacité, la production, les bénéfices, les prix et la concurrence.

Le marché de l’instrumentation des sciences de la vie devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 114,39 milliards USD d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 7,35 % au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Scénario de marché de l’instrumentation des sciences de la vie

Les instruments des sciences de la vie sont largement utilisés lors de la découverte de médicaments pour les procédures analytiques et également lors de la validation des méthodes. Beaucoup de nouvelles technologies sont utilisées aujourd’hui pour le développement de médicaments.

L’incidence croissante des maladies infectieuses et des troubles génétiques cibles fait partie des facteurs importants qui intensifient la croissance et la demande du marché de l’instrumentation des sciences de la vie. En outre, la forte adoption des techniques de cytométrie en flux dans la recherche et le milieu universitaire et l’externalisation croissante des services de stérilisation contribuent également à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, la baisse des coûts du séquençage du génome ainsi que la hausse L’utilisation de l’électrophorèse capillaire avec spectroscopie de masse favorise également la croissance du marché. En outre, l’incidence croissante des infections nosocomiales et les progrès rapides des plates-formes NGS sont également l’un des facteurs importants qui alimentent la croissance du marché de l’instrumentation des sciences de la vie. Accroître les investissements dans la R& pharmaceutique

Portée du rapport

Par technologie (spectroscopie, chromatographie, PCR, immunoessais, lyophilisation, manipulation de liquides, analyseurs de chimie clinique, microscopie, cytométrie en flux, séquençage de nouvelle génération, centrifugeuses, électrophorèse, comptage de cellules, autres)

Par application (applications de recherche, applications cliniques et diagnostiques, autres)

Par utilisateur final (hôpitaux et laboratoires de diagnostic, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, instituts universitaires et de recherche, industries agricoles et alimentaires, laboratoires d’essais environnementaux, organismes de recherche clinique, autres)

Tendances ayant un impact sur le marché

Certains des acteurs clés couverts par le marché Instrumentation des sciences de la vie :

Agilent Technologies, Inc

BD

QIAGEN

Laboratoires Bio-Rad, Inc

Bruker

Danaher

Eppendorf AG

Cytiva,Hitachi High-Tech Corporation

….

Étendue du marché mondial de l’instrumentation des sciences de la vie et taille du marché

Le marché de l’instrumentation des sciences de la vie est segmenté en fonction de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

On the basis of technology, the life science instrumentation market is segmented into spectroscopy, chromatography, PCR, immunoassays, lyophilization, liquid handling, clinical chemistry analyzers, microscopy, flow cytometry, next-generation sequencing, centrifuges, electrophoresis, cell counting and others. Spectroscopy has further been segmented into mass spectrometers, molecular spectrometers and atomic spectrometers. Chromatography has further been segmented into liquid chromatography (LC) systems, gas chromatography (GC) systems, supercritical fluid chromatography (SFC) Systems and thin-layer chromatography (TLC) systems. PCR has further been segmented into qPCR and dPCR. Lyophilization has further been segmented into tray-style freeze dryers, manifold freeze dryers and shell (rotary) freeze dryers. Liquid handling has further been segmented into electronic liquid handling systems, automated liquid handling systems and manual liquid handling systems. Microscopy has further been segmented into optical microscopes, electron microscopes, scanning probe microscopes and others. Flow cytometry has further been segmented into cell analyzers and cell sorters. Centrifuges have further been segmented into micro-centrifuges, multipurpose centrifuges, floor-standing centrifuges and ultra -centrifuges. Electrophoresis has further been segmented into gel electrophoresis systems and capillary electrophoresis systems. Cell counting has further been segmented into automated cell counters and hemocytometers and manual cell counters. Others have further been segmented into laboratory freezers, heat sterilization, microplate systems, laboratory balances, colorimeters, incubators, fume hoods, robotic systems, ph meters, conductivity and resistivity meters, dissolved Co2 and O2 meters, titrators, gas analyzers, Toc analyzers, thermal analyzers and shakers/rotators and stirrers. Heat sterilization has further been sub-segmented into moist heat/steam sterilization instruments and dry heat sterilization instrumentation. Microplate systems have further been sub-segmented into microplate readers, microplate dispensers and microplate washers. Robotic systems have further been sub-segmented into robotic arms and track robot systems.

Sur la base des applications, le marché de l’instrumentation des sciences de la vie est segmenté en applications de recherche, applications cliniques et de diagnostic et autres.

Analyse au niveau des régions et des pays :

Le rapport propose une évaluation exhaustive des différents marchés régionaux et nationaux de l’instrumentation des sciences de la vie tels que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l’Inde, l’Australie, l’Indonésie. , Thaïlande, Malaisie, Philippines, Vietnam, Mexique, Brésil, Argentine, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Turquie, etc.

Le rapport inclut la taille du marché par pays et par région pour la période 2016-2028, par pays (régions), par type et par application, ainsi que par des acteurs pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique.

