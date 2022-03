Marché de l’inspection avant expédition – Prévisions mondiales des ventes, des revenus, des prix et de la marge brute d’ici 2029

Une étude influente sur le marché de l’inspection avant expédition comprend une analyse de l’attractivité du marché, dans laquelle tous les segments sont comparés en fonction de la taille de leur marché, de leur taux de croissance et de leur attractivité générale. Le rapport donne des détails sur les tendances du marché, les perspectives d’avenir, les contraintes du marché, les principaux moteurs du marché, plusieurs segments de marché, les développements clés, les principaux acteurs du marché et les stratégies des concurrents. Pour comprendre le paysage concurrentiel du marché, une analyse du modèle des cinq forces de Porter pour le marché a également été incluse. De plus, les entreprises peuvent décider des stratégies concernant le produit, le client, l’acteur clé, les ventes, la promotion ou le marketing en acquérant une analyse détaillée des marchés concurrentiels.

L’inspection avant expédition, comme son nom l’indique, est l’inspection avant expédition des marchandises. Le processus d’inspection avant expédition peut être effectué à différentes étapes avant l’expédition, telles que la vérification des marchandises et de l’emballage, le contrôle de la qualité ou la cohérence des marchandises, la vérification de tous les documents, etc. En d’autres termes, un processus de pré-expédition a été mis en place pour réduire le risque de marchandises de mauvaise qualité et non conformes, minimiser les rappels de produits et réduire les coûts. Après une inspection avant expédition réussie, l’exportateur obtient un certificat d’inspection qui augmente indirectement les ventes globales de marchandises. Les applications de l’inspection avant expédition comprennent l’alimentation et l’agriculture, les produits chimiques, le secteur médical et des soins de santé, l’exploitation minière, le transport, le secteur pétrolier et gazier et autres.

Le marché mondial de l’inspection avant expédition devrait enregistrer un TCAC sain de 6,3 % au cours de la période de prévision de 2019 à 2026.

Portée et segmentation du marché de l’inspection avant expédition:

Le marché mondial de l’inspection avant expédition est segmenté en trois segments notables qui sont le type d’approvisionnement, l’EXIM et l’application.

Sur la base du type d’approvisionnement, le marché est segmenté en interne et externalisé. En 2019, le segment interne croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. En juin, SGS a acquis Advanced Metrology Solutions pour fournir des services de métrologie de précision 3D et des processus de mesure d’inspection hautement techniques.

Sur la base de l’EXIM, le marché est segmenté en biens d’exportation et en biens d’importation. En 2019, le marché des biens d’exportation croît au TCAC le plus élevé de la période de prévision de 2019 à 2026. En décembre, Bureau Veritas a acquis ICTK Co., Ltd. ICTK Co., Ltd. est un fournisseur mondial de solutions de transaction et de sécurité qui sert plus de 200 clients dans le monde. L’acquisition a été bénéfique pour générer de bons revenus dans Transaction & Security Solution

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en biens de consommation et vente au détail, agriculture et alimentation, produits chimiques, construction et infrastructure, industrie et fabrication, dispositifs médicaux et sciences de la vie, exploitation minière, pétrole et gaz et pétrole, transport et chaîne d’approvisionnement et logistique. Le segment des transports est sous-segmenté en automobile, aérospatiale, marine et ferroviaire. Le marché des biens de consommation et du commerce de détail connaît une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision 2019-2026. En novembre, Bureau Veritas a acquis Primary Integration Solutions. Solutions d’intégration primaires fondées en 2005, la raison de l’acquisition était de construire le centre de données/mise en service critique le plus élitiste



Analyse au niveau du pays du marché de l’inspection avant expédition

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Pour des informations détaillées sur la taille du marché mondial de l’inspection avant expédition, le paysage concurrentiel est fourni, à savoir l’analyse de la part des revenus (en millions USD) par les joueurs, la part de marché des revenus (%) par les joueurs et une analyse qualitative est effectuée en fonction du taux de concentration du marché, de la différenciation des produits, les nouveaux entrants sont également pris en compte dans la concentration de la carte thermique.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de l’inspection avant expédition comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont AIM Control Group, ALS Limited, Applus+, Asia Quality Focus, AsiaInspection, Bureau Veritas, Cayley Aerospace, CIS Commodity Inspection Services, Cotecna Inspection SA, Eurofins Scientific, Guangdong Inspection, Intertek Group plc, Groupe TÜV Nord, TÜV Rheinland, TUV SUD, DNV GL AS et apave.

DEVELOPPEMENTS récents

En août, DEKRA Certification a acquis MasterTest. MasterTest est une organisation de test et son réseau national de onze stations de test. DEKRA Certification se concentre davantage sur les services d’inspection et de test, d’où l’acquisition de MasterTest par DEKRA Certification

En août, Intertek Group PLC a acquis Alchemy Systems. Alchemy est le leader mondial de la formation à la sécurité alimentaire et au travail pour les travailleurs de la production. Intertek Group plc a acquis Alchemy Systems pour développer une formation à la sécurité pour les travailleurs.

En février, ALS Limited a acquis Mav-Tech Inc., où Mav-Tech Inc. fournit des services d’ingénierie des matériaux, de qualification des soudeurs et d’essais mécaniques aux industries pétrolière, gazière et pétrochimique. L’acquisition a été bénéfique pour l’expansion globale de l’activité en ajoutant des services de qualification des soudeurs et d’essais mécaniques

En juin, Applus+ a été récompensé pour la division Énergie et Industrie en Espagne par le PNUD. Ce prix a développé plus de popularité parmi les clients actuels.

L’étude de marché sur l’inspection avant expédition couvre une analyse complète des faits suivants :

Projections historiques et futures du marché Inspection avant expédition

Catégorisation du marché de l’inspection avant expédition pour mettre en évidence les opportunités de croissance et les tendances influençant ces segments

Modèle de consommation variable des clients dans différentes régions

Analyse géographique en termes de perspectives de croissance, de part de marché de l’inspection avant expédition et des principaux pays

Lancements de produits, partenariats, fusions et acquisitions et projets de recherche et développement de différents acteurs du marché de l’inspection avant expédition

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

