Marché de l’infrastructure de diffusion en Europe Opportunités à venir au cours de la prévision 2021-2028 | Étude par Business Market Insights

L’industrie de la diffusion est témoin d’une demande importante pour les nouvelles technologies de diffusion telles que l’IPTV, la télévision sur le Web, la télévision haute définition (TVHD) et la télévision à la carte. Avec l’amélioration continue de la numérisation et l’augmentation du revenu disponible, le marché devrait connaître un taux d’adoption élevé de l’IPTV, de la HDTV et autres. La demande d’expériences vidéo enrichies devrait ouvrir la voie aux diffuseurs du monde entier, en particulier en Asie. La prolifération du haut débit augmente dans toute l’APAC en raison de la visualisation à la demande des consommateurs.

Le marché de l’infrastructure de diffusion en Europe 2021 par entreprise, régions, type et application, prévu jusqu’en 2028 publié par Business Market Insights, décrit l’introduction du marché, la portée du produit, l’aperçu du marché et une analyse méticuleuse du marché au cours de la période prévue de 2021 à 2028. Le rapport couvre les aspects essentiels du marché Europe Broadcast Infrastructure tels que les données de marché historiques et prévues, la taille du marché (valeur et volume), la part (valeur et volume), l’analyse de l’offre, l’analyse de la chaîne de valeur et les opportunités de marché.

Paysage concurrentiel :

• Cisco Systems, Inc.

• Technologie de diffusion Clyde

• CS Computer Systems Ltd.

• Dacast Inc.

• EVS Broadcast Equipment SA

• Vallée de l’herbe

• Kaltura

• Névion

• Ross Vidéo Ltée

• Zixi

Segmentations du marché des infrastructures de diffusion en Europe-

Marché des infrastructures de diffusion en Europe – par composant

• Matériel

o Antennes paraboliques

Amplificateurs

Commutateurs

o Encodeurs

o Émetteurs

o Modulateurs

o Autres

• Logiciel

• Prestations de service

o Services gérés

o Services professionnels

Marché des infrastructures de diffusion en Europe – par technologie

• Diffusion numérique

• Diffusion analogique

Marché des infrastructures de diffusion en Europe – par application

• OTT

• Terrestre

• Satellite

• IPTV

• Autres

Offres clés :

• Taille du marché et prévisions par chiffre d’affaires | 2020-2028

• Dynamique du marché – Principales tendances, moteurs de croissance, contraintes et opportunités d’investissement

• Segmentation du marché – Une analyse détaillée par produit, types, utilisateur final, applications, segments et géographie

• Paysage concurrentiel – Principaux fournisseurs clés et autres fournisseurs de premier plan.

Méthodologie de recherche

Pour calculer la taille du marché de l’infrastructure de diffusion européenne, le rapport prend en compte les revenus générés par les offres des fournisseurs du marché. Le revenu créé à partir des transactions du marché est déterminé par l’exploration essentielle et facultative. Les participants essentiels travaillant sur le marché à travers le monde sont reconnus par le biais d’un examen facultatif et une enquête comparative définitive des meilleurs marchands du marché est terminée. Le chiffre de la taille du marché intègre également la division des stades préliminaires cliniques décidée à l’aide de sources facultatives et confirmée par des sources essentielles.

Analyse d’impact du COVID-19

Le rapport d’étude de marché sur l’infrastructure de diffusion en Europe examine l’effet du coronavirus (COVID-19) sur les principaux producteurs de l’entreprise. En décembre 2019, le principal cas d’infection au Covid-19 a été recensé en Chine. À partir de ce moment, l’infection s’est propagée à près de 180+ pays à travers le monde. L’épisode de Covid-19 a influencé de nombreuses variables, par exemple, les suppressions de vols et l’isolement, la présentation d’une situation très sensible dans de nombreux pays, la vitesse gigantesque du réseau de magasins, la vulnérabilité des échanges financiers, la conclusion de restaurants, la restriction à chaque occasion en intérieur, la baisse les affaires assurent, développant la frénésie de la population et la frénésie parmi la population et l’incertitude quant à ce qui va arriver. Cette introduction de rapport sérieusement étudiée a été mise en place progressivement, offrant une considération généreuse à la flambée de COVID-19 qui a récemment déclenché des dommages remarquables dans toutes les entreprises, détériorant le développement.

Le marché des infrastructures de diffusion en Europe propose un diagramme des modèles, des moteurs et des contraintes du secteur commercial à venir et existants, et offre en outre une perspective pour les segments importants. Notre association couvre toutes les questions centrales nécessaires à votre étude de recherche. L’enquête statistique intègre des informations de marché vérifiables et estimées, des demandes, des subtilités d’application, des valeurs, des modèles et des portions d’amis de la principale infrastructure de diffusion européenne par géologie.

