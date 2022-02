Marché de l’informatique quantique 2022 Scénario comparatif et stratégies d’expansion | Honeywell International, Inc., Accenture, Fujitsu, Rigetti & Co, Inc., 1QB Information Technologies, Inc.,

étude avec analyse approfondie, décrivant la demande de services et de l’industrie et expliquant les perspectives et l’état du marché jusqu’en 2027. L’étude de marché est segmentée par régions clés qui accélèrent la commercialisation. À l’heure actuelle, le marché développe sa présence et certains des acteurs clés de l’étude complète dominent le marché par sa croissance, ses valeurs de partage et bien d’autres. Le rapport décrit par taille, statut de l’industrie, portée et prévision de la demande, paysage de la concurrence et opportunité de croissance. Ce rapport de recherche catégorise le —- par entreprises, région, type et industrie d’utilisation finale.

L’analyse du marché de l’informatique quantique jusqu’en 2027 est une étude spécialisée et approfondie de l’industrie de l’informatique quantique axée sur la tendance du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché mondial de l’informatique quantique avec une segmentation détaillée du marché par produit/application et par géographie. Le rapport sur le marché de l’informatique quantique couvre les scénarios de marché actuels et passés, les modèles de développement du marché et devrait poursuivre son développement au cours de la période de prévision

Certains des acteurs clés du marché de l’informatique quantique :

Honeywell International, Inc., Accenture, Fujitsu, Rigetti & Co, Inc., 1QB Information Technologies, Inc., IonQ, Atom Computing, ID Quantique, QuintessenceLabs, Toshiba Research Europe Ltd, Google, Inc., Microsoft Corporation, Xanadu, Magiq Technologies, Inc., succursale QX, NEC Corporation, Anyon System, Inc. Cambridge Quantum Computing Limited, QC Ware Corp, Intel Corporation et autres.

Le rapport d’étude de marché Global Quantum Computing Market propose une analyse approfondie du marché mondial, fournissant des informations pertinentes aux nouveaux entrants sur le marché ou aux acteurs bien établis. Certaines des stratégies clés employées par les principaux acteurs clés opérant sur le marché et leur analyse d’impact ont été incluses dans ce rapport de recherche.

Analyse du marché par

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de l’informatique quantique en fonction du produit et de l’application. Il fournit également la taille du marché et l’année de prévision pour le marché global de l’informatique quantique en ce qui concerne cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM), qui sont ensuite sous-segmentées par pays et segments respectifs.

Segmentation : marché mondial de l’informatique quantique

Marché mondial de l’informatique quantique par système (système quantique à un seul qubit et système à plusieurs qubits), qubits (qubits à ions piégés, qubits à semi-conducteurs et super conducteurs), modèle de déploiement (sur site et cloud), composant (matériel, logiciels et services), application (Cryptographie, Simulation, Parallélisme, Apprentissage automatique, Algorithmes, Autres), Portes logiques (Toffoli Gate, Hadamard Gate, Pauli Logic Gates et autres), Verticales (Banque et finance, Santé et pharmacie, Défense, Automobile, Chimie, Services publics, Autres ) et géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Lancement de produit

En mars 2019, QuintessenceLabs a annoncé le lancement de l’injecteur d’entropie quantique qui aide à résoudre un problème courant de performance et de sécurité. Il vérifiera également l’entropie des ordinateurs et fournira l’entropie complète à haute vitesse chaque fois que nécessaire. En décembre 2018, Fujitsu a annoncé le lancement du service cloud de recuit numérique de deuxième génération, qui aide à résoudre rapidement les problèmes d’optimisation combinatoire et peut être appliqué à des problèmes réels de plus en plus complexes dans les entreprises et la société, y compris les secteurs tels que la fabrication, la finance services, vente au détail et distribution et découverte de médicaments.



En décembre 2018, IonQ a annoncé le lancement de deux ordinateurs quantiques de pointe qui stockent des informations sur un atome individuel et aident à effectuer des calculs plus complexes.

Le rapport évalue la dynamique du marché affectant le marché au cours de la période de prévision, c’est-à-dire les moteurs, les contraintes, les opportunités et la tendance future et fournit une analyse exhaustive pour les cinq régions.

