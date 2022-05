Marché de l’informatique de laboratoire par croissance, demande et opportunités et prévisions jusqu’en 2028 || Informations DBMR

Le marché mondial de l’informatique de laboratoire devrait passer de sa valeur initiale estimée de 3,26 milliards USD à une valeur estimée de 5,52 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée au développement de l’informatique de laboratoire intégrée.

Principaux concurrents du marché :

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché de l’informatique de laboratoire sont Thermo Fisher Scientific, Inc., LabWare, LabVantage Solutions, Inc., Abbott Laboratories., Waters, Agilent Technologies, Inc., IDBS, PerkinElmer Inc, Autoscribe Informatics, Arxspan LLC, Dassault Systèmes, RURO Inc., Kinematik, LabLynx, Inc. et LABWORKS, Cerner Corporation, McKesson Corporation (États-Unis), Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis), Scientific Repair (États-Unis) et Bargal Analytical Instruments (Israël).

Analyse compétitive:

Le marché mondial de l’informatique de laboratoire est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les extensions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché de l’informatique de laboratoire pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial de l’informatique de laboratoire

L’informatique de laboratoire est l’application d’informations liées à une plate-forme d’instruments, de logiciels et d’outils de gestion de données qui permettent de capturer, de traiter et d’interpréter des données scientifiques pour une utilisation immédiate, ainsi que de les stocker, de les gérer et de les partager pour soutenir les recherches futures. et développement.

L’augmentation de l’adoption des systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) aide les laboratoires hospitaliers à réduire l’incidence des erreurs de diagnostic et à gérer des volumes de données élevés. L’adoption de l’informatique de laboratoire aux États-Unis. Ce changement important attendu agit comme un moteur de la croissance du marché.

Facteurs de marché

Il y a un besoin croissant d’automatisation des laboratoires, ce qui fonctionne comme un moteur du marché.

Il y a une augmentation de la demande des biobanques/biodépôts et des instituts de recherche universitaires, ce qui fonctionne comme moteur du marché.

Contraintes du marché

Le manque de normes d’intégration devrait freiner la croissance du marché.

Il y a un manque de professionnels formés dans les informations de laboratoire, ce qui devrait freiner la croissance du marché.

Segmentation: marché mondial de l’informatique de laboratoire

Par type de produit Systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) Cahiers de laboratoire électroniques (ELN) Systèmes de gestion des données scientifiques (SDMS) Systèmes d’exécution en laboratoire (LES) Systèmes de gestion des données cliniques (CDMS) Systèmes de données chromatographiques (CDS)

Par déploiement Sur site Basé sur le cloud Hébergé à distance

Par composant Logiciel Prestations de service

Par industrie Sciences de la vie Pharmaceutique Biotechnologie Biobanque Organisations de services contractuels (CRO) Pétrochimique Produits chimiques Nourriture et boissons Essais environnementaux Médecine légale



Développements clés sur le marché :

En décembre 2018, Thermo Fisher Scientific Inc. a annoncé que Thermo Fisher’s avait acquis Gatan, Inc. en tant que filiale à 100 % de Roper. Les deux parties continuent de travailler en collaboration avec l’AMC tout au long du processus d’examen

En octobre 2018, Abbott Informatics a annoncé le lancement de la solution STARLIMS qui dessert l’industrie des sciences de la vie. Abbott Informatics (AI) fournit des solutions de systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) de premier plan qui servent des clients du monde entier depuis plus de 30 ans. Cela élargira le portefeuille d’Abbott.

