Marché de l’informatique cognitive pour les soins de santé 2022 Taille, part, profils d’entreprise, technologies émergentes, tendances, croissance de l’industrie | IBM, Microsoft, CognitiveScale, Numenta

La dernière étude publiée par DBMR « Healthcare Cognitive Computing Market » » avec plus de 350 pages d’analyse sur la stratégie commerciale adoptée par les acteurs clés et émergents de l’industrie et fournit un savoir-faire sur le développement actuel du marché, le paysage, les technologies, les moteurs, les opportunités, le point de vue et le statut du marché. Un rapport sur l’informatique cognitive des soins de santé identifie les besoins des consommateurs et souhaite les répondre de manière plus sincère, efficace et efficiente que la concurrence. En utilisant une analyse objective couverte dans ce rapport d’étude de marché, pour prendre des décisions, il devient facile de développer de meilleures stratégies commerciales, d’améliorer la réputation professionnelle dans le domaine et d’aider à renforcer la confiance des autres. Dans ce rapport d’analyse de l’industrie, le marché est segmenté en fonction principalement du type, de l’application et de la région. Lors de la préparation de ce rapport de marché, une analyse détaillée du marché a été réalisée avec des contributions d’experts de l’industrie.

DBMR analyse le marché de l’informatique cognitive pour la santé pour croître à un TCAC de 34,12 % au cours de la période. La demande croissante de soins de santé personnalisés est le principal facteur qui créera de nouvelles opportunités pour le marché.

Aperçu du marché de l’informatique cognitive dans le domaine de la santé : l’informatique cognitive est largement utilisée dans le secteur de la santé afin que les médecins puissent facilement traiter leur patient en utilisant les données passées et identifier les risques et les fraudes. Ces ordinateurs ont la capacité de gérer des quantités de données complexes et importantes.

L’augmentation des cas de maladies chroniques et l’augmentation des cas de cancer renforcent la croissance de ce marché. Certains des autres facteurs qui affectent la croissance du marché sont la demande croissante de traitements spécifiques aux gènes, les progrès dans le secteur de la santé, l’adoption croissante de troisièmes plates-formes informatiques, l’augmentation des essais cliniques et des découvertes de médicaments et l’utilisation croissante de l’informatique cognitive pour de meilleurs patients. compréhension qui devrait stimuler la croissance du marché.

Des facteurs tels que le coût d’investissement élevé et le manque d’infrastructures de santé numérique appropriées entravent la croissance du marché de l’informatique cognitive dans le domaine de la santé.

Le rapport de recherche sur le marché mondial de l’informatique cognitive pour les soins de santé fournit également les dernières données sur les entreprises et les tendances futures de l’industrie, vous permettant d’identifier les produits et les utilisateurs finaux qui stimulent la croissance des bénéfices et la productivité. Le rapport de marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Le rapport comprend les prévisions, l’enquête et la discussion sur les tendances importantes de l’industrie, le volume du marché, les estimations de parts de marché et les profils des principaux acteurs de l’industrie. Le rapport de recherche sur le marché mondial de l’informatique cognitive pour les soins de santé fournit des statistiques de l’état civil exclusives, des informations, des données, des tendances et des détails sur le paysage concurrentiel.

Concurrence sur le marché

Ce rapport couvre la récente incidence du COVID-19 et son impact sur le marché mondial de l’informatique cognitive pour les soins de santé. La pandémie a largement affecté le scénario économique. Cette étude évalue le paysage actuel du secteur des entreprises en constante évolution et les effets présents et futurs du COVID-19 sur le marché. Chaque entreprise présentée dans le document de recherche est étudiée en tenant compte de divers facteurs tels que les portefeuilles de produits et d’applications, la part de marché, le potentiel de croissance, les plans futurs et les activités de développement telles que les fusions et acquisitions, les coentreprises, le lancement de produits, etc. compréhension et connaissance du paysage concurrentiel. Plus important encore, le rapport met en lumière les stratégies importantes que les acteurs clés et émergents adoptent pour maintenir leur classement sur le marché mondial de l’informatique cognitive pour les soins de santé.

Principaux fabricants ou acteurs clés (cette liste n’est peut-être pas exhaustive et des sociétés supplémentaires peuvent être ajoutées sur demande) :

IBM Corporation

Microsoft

CognitiveScale

Numenta, Vicarious

Apixio

Healthcare X.0

Enterra Solutions

Nuance Communications

Intel Corporation

MEDWHAT

….

Le rapport se concentre également sur les principaux acteurs mondiaux de l’industrie du marché mondial de l’informatique cognitive pour la santé, fournissant des informations telles que les profils d’entreprise, l’image et les spécifications du produit, le prix, la capacité, le coût, la production, les revenus et les coordonnées. Les matières premières et équipements en amont et l’analyse de la demande en aval sont également réalisées. Les tendances de développement du marché mondial Informatique cognitive et les canaux de marketing sont analysés. Enfin, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et les conclusions générales de la recherche sont proposées.

Portée du rapport :

Le rapport sur le marché répertorie les concurrents les plus importants et fournit une analyse stratégique de l’industrie des principaux facteurs influençant le marché. Ce rapport vous aidera à établir un paysage du développement industriel et des caractéristiques du marché de l’informatique cognitive pour la santé. L’analyse du marché Global Healthcare Cognitive Computing est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les prix, les coûts, les revenus et les marges brutes.

Les segments intitulés et la sous-section du marché sont éclairés ci-dessous

Par technologie (traitement du langage naturel, apprentissage automatique, raisonnement automatisé, recherche d’informations, autres)

Par utilisateur final (hôpitaux, pharmaceutique, dispositifs médicaux, assurance, autres), modèle de déploiement (cloud, sur site),

Selon la segmentation régionale, le marché des roulements principaux fournit les informations couvrant les régions suivantes :

Amérique du Nord Amérique

du Sud

Asie et Pacifique

Europe

MEA (Moyen-Orient et Afrique)

Les pays clés de chaque région sont également pris en compte, tels que les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigéria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie, Russie, France, Pologne, Israël, Émirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud , Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Étendue du marché mondial de l’informatique cognitive pour les soins de santé et taille du marché

Le marché de l’informatique cognitive dans le domaine de la santé est segmenté en fonction de la base de la technologie, des utilisateurs finaux et du modèle de déploiement. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la technologie, le marché de l’informatique cognitive pour les soins de santé est segmenté en traitement d’apprentissage naturel, récupération d’informations, raisonnement automatisé, apprentissage automatique et autres.

Le marché de l’informatique cognitive pour les soins de santé sur la base des utilisateurs finaux est segmenté en hôpitaux, produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux, assurances et autres.

Le segment des modèles de déploiement du marché cognitif des soins de santé est segmenté sur la base du cloud et sur site.

Orientations du rapport sur le marché mondial de l’informatique cognitive pour les soins de santé :

– Considération détaillée des moteurs, des tendances, des contraintes, des contraintes, des opportunités et des principaux micro-marchés du marché de l’informatique cognitive de la santé.

– Évaluation complète de toutes les perspectives et menaces sur le marché mondial de l’informatique cognitive pour la santé.

– Étude approfondie des stratégies de l’industrie pour la croissance des principaux acteurs du marché de l’informatique cognitive pour la santé.

– Dernières innovations et principales procédures du marché de l’informatique cognitive pour la santé.

– Baisse favorable à l’intérieur de la haute technologie vigoureuse et des dernières tendances du marché remarquables du marché.

– Étude concluante sur le complot de croissance du marché de l’informatique cognitive en santé pour les années à venir.

À quoi s’attendre de ce rapport sur le marché de l’informatique cognitive en santé:

Un résumé complet de plusieurs distributions régionales et des types récapitulatifs de produits populaires sur le marché de l’informatique cognitive pour la santé.

Vous pouvez réparer les bases de données croissantes de votre industrie lorsque vous disposez d’informations sur le coût de production, le coût des produits et le coût de production pour les prochaines années à venir.

Évaluation approfondie du rodage pour les nouvelles entreprises qui souhaitent entrer sur le marché de l’informatique cognitive pour la santé.

Comment les entreprises les plus importantes et les entreprises de niveau intermédiaire gagnent-elles exactement des revenus sur le marché ?

Effectuez une recherche sur le développement global au sein du marché de l’informatique cognitive pour la santé qui vous aide à choisir les croissances de lancement et de révision du produit.

Avec des tableaux et des figures aidant à analyser le marché mondial de l’informatique cognitive pour les soins de santé dans le monde entier, cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et est une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.

Certains des principaux faits saillants des couvertures TOC :

1 Présentation du rapport

1.1 Portée de l’étude

1.2 Segments de marché clés

1.3 Joueurs couverts

1.4 Analyse du marché par type

1.5 Marché par application

1.6 Objectifs de l’étude

1,7 années considérées

2 Tendances de la croissance mondiale

2.1 Taille du marché mondial de l’informatique cognitive pour les soins de santé

2.2 Tendances de croissance de l’informatique cognitive en santé par régions

2.3 Tendances de l’industrie

3 Part de marché des principaux acteurs

3.1 Taille du marché mondial de l’informatique cognitive pour les soins de santé par les fabricants

3.2 Siège social et zone desservie des acteurs clés de l’informatique cognitive dans le domaine de la santé dans le monde

3.3 Acteurs clés Produit/Solution/Service

3.4 Entrez les barrières sur le marché de l’informatique cognitive des soins de santé

3.5 Fusions, acquisitions, plans d’expansion

4 Marché de l’informatique cognitive en santé par produit

4.1 Ventes mondiales d’informatique cognitive de la santé par produit

4.2 Chiffre d’affaires mondial de l’informatique cognitive pour la santé par produit

4.3 Prix mondial de l’informatique cognitive pour la santé par produit

5 Marché de l’informatique cognitive en santé par utilisateur final

5.1 Aperçu

5.2 Informatique cognitive pour les soins de santé par utilisateur final

A continué ……!!!

