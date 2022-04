Marché de l’impression d’organes 3D Covid-19, prévisions de croissance pour

2028 Principaux dela période de prévision, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La demande croissante d’impression d’organes en 3D grâce au soutien financier de plusieurs partenariats public-privé stimule la croissance des revenus du marché.

Avec toutes les données recueillies et analysées à l’aide de l’analyse SWOT, il y avait une image plus claire du paysage concurrentiel du marché mondial de l’impression d’organes 3D. Les sources de la croissance future du marché ont été découvertes et des menaces concurrentielles périphériques ont également fait surface. Il y avait une direction stratégique éminente sur le marché et cela se voit dans les principales tendances et évolutions étudiées. En obtenant des informations sur le marché et en utilisant les normes, politiques et tendances actuelles des autres principaux marchés pour les références croisées, les données du marché ont été complétées.

L’impression d’organes est définie comme la fabrication assistée par ordinateur robotique additive couche par couche d’organes 3D fonctionnels à partir de modèles numériques utilisant des sphéroïdes tissulaires auto-assemblés. Les technologies de l’information et les logiciels de conception assistée par ordinateur jouent un rôle important dans la transformation des informations de bioimagerie 3D virtuelles sur les tissus et organes humains en réalité biologique vivante grâce à l’impression 3D d’organes. Grâce aux progrès des technologies de l’information, il est désormais possible de concevoir des plans pour l’impression d’organes humains.

Le marché de l’impression d’organes 3D en Asie-Pacifique représentait la deuxième plus grande part de revenus en 2021 en raison de l’augmentation des activités de recherche, de la demande croissante de greffes d’organes et de l’augmentation des investissements des principaux acteurs du marché . En outre, l’adoption accrue de la recherche sur les cellules souches dans des pays tels que la Chine et l’Inde devrait stimuler davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Quelques faits saillants clés du rapport ;

Le segment Hydrogel représentait la plus grande part des revenus en 2021. L’hydrogel est un réseau 3D de polymères hydrophiles qui peut contenir une grande quantité d’eau tout en conservant leur structure en raison de la réticulation chimique ou physique des chaînes polymères individuelles. En raison de leur capacité à être traités à basse température et avec de faibles forces de cisaillement, les hydrogels sont largement utilisés dans l’impression 3D d’organes.

Certaines grandes entreprises du rapport sur le marché mondial incluent BIOLIFE4D, Aspect Biosystems Ltd., regenHU Ltd., Allevi Inc., Inventia Life Science Pty Ltd., 3D Bioprinting Solutions Biotechnology Research Laboratory, Hangzhou Jienuofei Biotechnology Co., Ltd. (Regenevo Biotechnology Co. ., Ltd.), Cyfuse Medical KK, BICO – The Bio Convergence Company et Advanced Solutions Life Sciences, LLC.

Le segment de l’impression à jet d’encre a représenté la plus grande part des revenus en 2021 en raison de sa capacité à utiliser des biomatériaux comme bio-encres pour imprimer des organes ou des tissus vivants complexes sur des substrats de culture. L’impression à jet d’encre est utile dans de nombreux domaines de la biotechnologie, en particulier dans l’ingénierie tissulaire et les systèmes d’administration de médicaments. La demande croissante et la fiabilité accrue de l’impression à jet d’encre stimulent la croissance du segment.

Le marché de l’Asie-Pacifique représentait la deuxième part de revenus en 2021 en raison de l’augmentation des activités de recherche, de la demande croissante de greffes d’organes et de l’augmentation des investissements des principaux acteurs du marché. En outre, l’adoption accrue de la recherche sur les cellules souches dans des pays tels que la Chine et l’Inde devrait stimuler davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Il offre des détails clés sur les lancements récents de produits, les avancées technologiques, le rapport offre/demande et le cadre réglementaire. Le rapport fournit également des détails sur la taille du marché, la part de marché, la croissance des revenus et le TCAC au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport offre également des informations clés sur les meilleures entreprises du marché, ainsi qu’une analyse SWOT approfondie, une analyse des cinq forces de Porter et une analyse de faisabilité pour offrir un avantage concurrentiel aux lecteurs.

Principales informations présentées dans le rapport:

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché mondial de l’impression d’organes 3D

Chiffre d’affaires des principaux acteurs et nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris des aspects tels que l’aperçu de l’entreprise , les spécifications du produit ou des services, les fournisseurs et les acheteurs.

Fusions récentes, acquisitions, lancements de produits, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

Le rapport couvre également la portée des applications individuelles et des types dans chaque région. Le rapport couvre également des détails sur les modèles de production et de consommation, les développements technologiques, la croissance des revenus, la taille du marché, la part de marché, les principales tendances et demandes influençant la croissance du marché dans la région et la présence solide d’acteurs clés dans la région.

Emergen Research a segmenté le marché mondial de l’impression d’organes 3D en :

Emegen Research a segmenté le marché mondial de l’impression 3D d’organes en fonction du matériau, du composant d’impression, de l’utilisation finale et de la région :

Perspectives matérielles (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Cellules vivantes

Hydrogels

Matrices extracellulaires

Autres biomatériaux

Perspectives de la composante d’impression (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

encre Impression

extrusion Impression

assistée par laser

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD ; 2019-2030)

Organismes de recherche et instituts universitaires

Sociétés biopharmaceutiques

Hôpitaux

Bifurcation régionale du marché de l’impression d’organes 3D Comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine Amérique (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport sur le marché de l’impression d’organes 3D sera utile pour :

Comprendre la structure du marché de l’impression d’organes 3D en identifiant ses différents sous-segments.

Partager des informations détaillées sur les facteurs clés influençant la croissance du marché de l’impression d’organes 3D (potentiel de croissance, opportunités, moteurs, défis et risques spécifiques à l’industrie).

Se concentre sur le marché mondial clé de l’impression d’organes 3D, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché et le développement récent.

Pour projeter la valeur et le volume des ventes d’organes sur puces sur un marché, par rapport aux régions clés.

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

Étudier et analyser le marché mondial de l’impression d’organes 3D (valeur et volume) par entreprise, régions clés, produits et utilisateur final, données de ventilation des cinq dernières années et prévisions jusqu’en 2028.

