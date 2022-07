Marché de l’impression 3D pour les soins de santé : acteurs clés mondiaux – Le marché de l’impression 3D pour les soins de santé comprend Carbon, Inc. (États-Unis), Formlabs (États-Unis), 3T Additive Manufacturing Ltd (Royaume-Uni), Stratasys Ltd. (États-Unis), 3D Systems, Inc. (États-Unis)

L’impression 3D, également connue sous le nom de fabrication additive, est un processus utilisé dans l’industrie de la santé pour créer des objets solides en trois dimensions. La production d’un objet imprimé en 3D est réalisée grâce à l’utilisation de procédés additifs. Un objet est créé dans un processus additif en déposant des couches successives de matériau jusqu’à ce que l’objet soit complet.

Les appareils d’impression 3D destinés aux soins de santé sont utilisés dans l’ingénierie tissulaire, la bio-impression et la chirurgie des brûlures. Cette technologie a permis à l’impression 3D de créer des couches de peau humaine, préservant ainsi la vie des personnes qui ont été victimes d’accidents graves et qui ont subi de graves blessures. Selon une étude publiée dans Materials Today Bio Journal en juin 2019 par Ayca Aydin et al., l’impression 3D de métaux à structures contrôlables est une technologie de pointe qui permet le développement d’implants métalliques pour des applications biomédicales.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’impression 3D pour la santé était évalué à 2,09 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 10,80 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 22,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 .

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé sont :

Carbon, Inc. (États-Unis)

Formlabs (États-Unis)

3T Fabrication Additive Ltée (Royaume-Uni)

Stratasys Ltd. (États-Unis)

3D Systems, Inc. (États-Unis)

Organavo Holdings Inc. (États-Unis)

CYFUSE BIOMEDICAL KK (Japon)

CELLINK (États-Unis)

Anatomics Pty Ltd (Australie)

Bloquer.un. (Allemagne)

Renishaw plc (Royaume-Uni)

Solutions SLM (Allemagne)

FIT AG (Allemagne)

Prodways Technologies (France)

BOSON MACHINES (Inde)

Advanced Solutions Sciences de la vie, LLC (États-Unis)

Tinkerine Studios Ltd. (Canada)

Wacker Chemie AG (Allemagne)

Étendue du marché mondial de l’impression 3D dans le domaine de la santé et taille du marché

Le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé est segmenté en fonction de la modalité, des composants, de la technologie, de l’application, de la spécialité médicale et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Modalité

Autonome

Intégré

Sur la base de la modalité, le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé est segmenté en autonome et intégré.

Composants

Matériel

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Sur la base des composants, le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé est segmenté en matériaux, matériels, logiciels et services.

Technologie

bioimpression

Technologies basées sur le dépôt de gouttelettes/l’extrusion

Photopolymérisation

Fusion par faisceau laser

Fusion par faisceau d’électrons (EBM)

3DP/Collage par adhérence/Jet de liant

Les autres

Sur la base de la technologie, le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé est segmenté en bioimpression, photopolymérisation, fusion par faisceau laser, fusion par faisceau d’électrons (EBM), technologies basées sur le dépôt de gouttelettes/extrusion, 3DP/collage par adhésion/jet de liant et autres.

Application

Médical

Chirurgical

Pharmaceutique

Les autres

Sur la base de l’application, le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé est segmenté en médical, chirurgical, pharmaceutique et autres.

Spécialité médicale

Orthopédie

Dentaire

Cardiovasculaire

Craniomaxillofacial (CMF)

Neurochirurgie

oncologues

Les autres

Sur la base de la spécialité médicale, le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé est segmenté en dentaire, cardiovasculaire, craniomaxillofacial (CMF), orthopédie, neurochirurgie, oncologie et autres.

Utilisateur final

Centres médicaux et chirurgicaux

Centres de recherche et institutions académiques

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Les autres

Sur la base de l’utilisation finale, le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé est segmenté en centres médicaux et chirurgicaux, centres de recherche et institutions universitaires, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché de l’impression 3D dans le secteur de la santé

Le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, modalité, composants, technologie, application, spécialité médicale et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé en raison de la présence d’acteurs clés du marché. En outre, les capacités de production croissantes et l’augmentation des dépenses de santé stimuleront davantage la croissance du marché de l’impression 3D de soins de santé dans la région au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante du marché de l’impression 3D dans le domaine de la santé en raison de l’augmentation des taux d’adoption des technologies 3D et 4D telles que la main bionique de Youbionic, qui ajoute de la valeur à l’expérience globale. De plus, l’infrastructure de santé en cours et l’augmentation des dépenses de santé devraient encore propulser la croissance du marché de l’impression 3D de santé dans la région dans les années à venir.

